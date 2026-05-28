A Supermicro e a Verda oferecem uma infraestrutura de nuvem de IA completa e sustentável para cargas de trabalho de IA de última geração

A Verda implementa os mais recentes sistemas com resfriamento a líquido e aceleração NVIDIA Blackwell da Supermicro para impulsionar cargas de trabalho de IA de última geração em escala massiva.

A nuvem de IA verticalmente integrada e completa oferece computação de IA de alto desempenho, segura, energeticamente eficiente e em conformidade com as normas.

O excesso de calor dos centros de dados alimentados por energia 100% renovável será usado para aquecer até 15.000 residências

SAN JOSE, Califórnia, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas de TI para IA, empresas, armazenamento e 5G/Edge, com foco em soluções de blocos de construção de data center (Data Center Building Block Solutions® – DCBBS), anunciou hoje que a Verda, uma das principais provedoras europeias de nuvem de IA, selecionou os sistemas de escala de rack com aceleração por GPU NVIDIA da Supermicro para impulsionar sua moderna infraestrutura de nuvem de IA em toda a Europa. A implementação permite que a Verda forneça uma infraestrutura nativa de IA de alto desempenho, atendendo a desenvolvedores de modelos de ponta, startups de IA em fase de expansão e empresas regulamentadas na Europa, nos EUA e na Ásia.

Infraestrutura de nuvem de IA de alto desempenho

"A Supermicro tem a satisfação de colaborar com a Verda para levar a próxima geração de infraestrutura de IA ao mercado global", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossa expertise em design, engenharia e suporte de DCBBS, combinada com os mais recentes sistemas baseados em NVIDIA Blackwell, permite que clientes como a Verda implementem rapidamente infraestrutura de IA de alto desempenho e alta eficiência energética em grande escala."

Leia o estudo de caso completo aqui: História de Sucesso da Verda

"A nossa missão é capacitar equipes pioneiras em todo o mundo com uma infraestrutura nativa de IA." "A parceria com a Supermicro nos ajuda a cumprir essa promessa em grande escala", disse Ruben Bryon, fundador e CEO da Verda. "A nuvem de IA criada para a próxima década é sob demanda, completa e desenvolvida especificamente para as cargas de trabalho que os clientes realmente executam." "É isso o que estamos construindo."

A plataforma de nuvem de IA completa da Verda, combinada com os sistemas avançados de IA da Supermicro construídos nas mais recentes arquiteturas Blackwell e Blackwell Ultra da NVIDIA, oferece suporte a uma ampla gama de casos de uso, incluindo o treinamento de grandes modelos de linguagem, a IA multimodal, a robótica e as aplicações de IA corporativas. A solução oferece suporte ao crescente mercado de acesso imediato à infraestrutura de IA da NVIDIA por meio de instâncias e clusters de autoatendimento, contêineres sem servidor e endpoints de inferência gerenciados de forma centralizada. Além disso, a Verda opera utilizando energia 100% renovável e está colaborando com concessionárias locais para reaproveitar o excesso de calor de seus data centers e aquecer até 15 mil residências na região, avançando ainda mais em seus objetivos de sustentabilidade.

Aproveitando a experiência da Supermicro em design, fabricação e implementação global de ponta a ponta, a Verda implantou uma gama de soluções avançadas, incluindo os sistemas de rack NVIDIA GB300 NVL72, os sistemas NVIDIA HGX B300 e NVIDIA HGX B200, além dos sistemas acelerados por NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.

Os sistemas pré-testados e validados da Supermicro, juntamente com seus recursos de integração em escala de rack, permitiram que a Verda acelerasse os prazos de implantação, reduzisse o risco operacional e otimizasse o desempenho do sistema. A alta eficiência energética desses sistemas também ajuda a reduzir o custo total de propriedade (TCO), reforçando o foco da Verda na sustentabilidade e na eficiência operacional a longo prazo.

A DCBBS oferece uma infraestrutura de IA completa e modular, construída a partir de componentes e subsistemas validados, que permite uma implementação flexível, desde servidores e redes individuais até soluções completas em escala de rack e de data center, incluindo software e serviços.

A Supermicro continua liderando o setor com seu portfólio abrangente de soluções de infraestrutura de IA, possibilitando que organizações ao redor do mundo implementem data centers de IA escaláveis, eficientes e ambientalmente responsáveis.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), alavancando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o TCO e reduzir o impacto ambiental (Computação Verde). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988606/SUPERMICRO__Accelerated_AI_Cloud_Infrastructure.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.