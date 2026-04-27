Supermicro inaugura o maior campus do Vale do Silício: as novas instalações do DCBBS impulsionarão a entrega de data centers de IA de última geração

A quarta unidade na região da Baía de São Francisco criará centenas de empregos nos Estados Unidos e ampliará a produção nacional, fortalecendo a capacidade da infraestrutura tecnológica e de IA do país

SAN JOSE, Califórnia, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas para IA, empresas, armazenamento e 5G/Edge, com as soluções otimizadas Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), anunciou hoje sua maior unidade nos Estados Unidos com o avançado campus DCBBS, além de uma expansão significativa de suas operações no Vale do Silício, com um novo complexo empresarial de última geração próximo à sua sede em San Jose, Califórnia.

Supermicro Establishes Largest and Fourth Silicon Valley Campus

A mais recente aquisição — com aproximadamente 32,8 acres e mais de 714.000 pés quadrados — marca a quarta unidade da Supermicro na região da Baía de São Francisco e eleva sua presença regional para quase 4 milhões de pés quadrados. As instalações darão suporte a uma gama completa de operações locais, incluindo projeto avançado de sistemas, fabricação, testes e serviços, bem como a distribuição global do DCBBS da empresa para infraestrutura de IA.

"Este novo campus da DCBBS, que se torna o nosso maior nos Estados Unidos, representa um investimento direto na inovação e na liderança industrial americanas", afirmou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Ao ampliar nossa presença no Vale do Silício e fortalecer nossa presença nos Estados Unidos em San José, onde estamos criando vagas profissionais de alta qualidade, conseguimos impulsionar a inovação nacional, o valor das soluções e a capacidade de produção. Nossa equipe continuará impulsionando a próxima onda de inovação em data centers, o tempo de inicialização (TO) e a eficiência na construção, fortalecendo nossa capacidade de fornecer infraestrutura de IA de nova geração em larga escala.

Para obter informações adicionais, visite https://www.supermicro.com/en/about/us-manufacturing-expansion

A expectativa é que a empresa crie centenas de novos empregos de alta qualidade nas áreas de engenharia, manufatura e negócios, reforçando seu compromisso de longo prazo com o desenvolvimento da força de trabalho local e com a produção nos Estados Unidos.

"A expansão da Supermicro adiciona mais capacidade avançada de fabricação, teste e distribuição em San Jose, fortalecendo nossa posição no centro da economia global de IA", disse o prefeito Matt Mahan. "Este investimento acelera o desenvolvimento da infraestrutura de IA de próxima geração, gera empregos de alta qualidade e impulsiona o crescimento econômico local, garantindo que a economia da inovação beneficie todos os residentes."

Com a aceleração da demanda global por infraestrutura de IA, a Supermicro está ampliando suas capacidades no mercado doméstico para atender às necessidades de empresas e provedores de nuvem que implementam cargas de trabalho cada vez mais complexas e intensivas em computação. A abordagem integrada da empresa, que vai desde o projeto de sistemas até sistemas em escala de rack, permite uma implantação mais rápida, maior eficiência energética e redução do custo total de propriedade para data centers de última geração.

A Supermicro está alinhando ainda mais suas operações no Vale do Silício às crescentes exigências da infraestrutura de IA em larga escala, em que a integração em nível de rack, a eficiência energética e a rápida implantação são fatores cruciais As novas instalações ampliam a capacidade da Supermicro de atender clientes de hiperescala, nuvem e corporativos que constroem fábricas de IA, ao mesmo tempo em que reforçam seu papel como líder de fabricação nos Estados Unidos em infraestrutura de computação de alto desempenho.

O DCBBS da Supermicro oferece infraestrutura de IA completa e modular. Construído a partir de componentes e subsistemas validados, o DCBBS oferece flexibilidade de implantação de ponta a ponta — desde GPUs e switches de rede individuais até racks completos, infraestrutura do site, software de gerenciamento e serviços profissionais.

Para obter informações adicionais, visite www.supermicro.com.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

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FONTE Super Micro Computer, Inc.