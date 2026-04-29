A Supermicro amplia ainda mais a flexibilidade das suas soluções Data Center Building Block Solutions® com plataformas baseadas em Arm e sistemas OCP para infraestrutura de IA de última geração.

As plataformas baseadas em CPUs Arm para IA aumentam o desempenho por watt para cargas de trabalho modernas.

Sistemas de resfriamento a líquido de alta densidade aceleram cargas de trabalho de HPC e IA.

Infraestrutura flexível suporta IA ativa em ambientes de nuvem e corporativos.

SAN JOSE, Califórnia, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções completas em IA, empresas, armazenamento e 5G/Edge, expandiu hoje seu portfólio de Data Center Building Block Solutions (DCBBS) com novas plataformas de servidores baseadas em Arm®, equipadas com a nova CPU Arm para IA, e novas ofertas de racks compatíveis com o Open Compute Project (OCP) ORv3. A Supermicro lidera o setor com mais de 20 sistemas OCP Inspired™, que incorporam diversas tecnologias e formatos OCP para simplificar as implementações de data centers abertos.

DCBBS para infraestruturas de HPC e IA de última geração (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"A Supermicro continua a desenvolver seu DCBBS com um portfólio expandido de plataformas baseadas em Arm e sistemas OCP para IA e HPC de última geração", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com sistemas de alta densidade e resfriamento a líquido, além de arquiteturas Arm com eficiência energética, possibilitamos data centers escaláveis e flexíveis que maximizam o desempenho por watt e aceleram a adoção de IA em ambientes de nuvem e corporativos."

O DCBBS oferece infraestrutura de IA completa e modular. Construído a partir de componentes e subsistemas validados, o DCBBS oferece flexibilidade de implantação de ponta a ponta — desde GPUs e switches de rede individuais até racks completos, infraestrutura do site, software de gerenciamento e serviços profissionais.

"O rápido crescimento da IA está remodelando os requisitos de infraestrutura em todo o data center", disse Mohamed Awad, vice-presidente executivo da Unidade de Negócios de IA em Nuvem da Arm. "As plataformas baseadas em CPUs Arm para IA, construídas com a tecnologia Arm Neoverse, fornecem a base para esta nova geração de computação, e nossa colaboração com a Supermicro leva esses recursos ao mercado em sistemas flexíveis e de alta densidade, otimizados para ambientes modernos de IA e nuvem."

Ao integrar as plataformas Arm Neoverse com eficiência energética ao portfólio ORv3 da Supermicro, a comunidade OCP amplia a cadeia de suprimentos aberta para infraestrutura de IA. "Essa colaboração fornece os blocos de construção modulares com resfriamento a líquido necessários para escalar data centers de alto desempenho e eficiência energética em todo o ecossistema", disse Steve Helvie, diretor de Ecossistemas Emergentes da Fundação OCP.

O portfólio expandido de OCP ORv3 da Supermicro inclui novas configurações de racks e servidores projetados especificamente para integração perfeita e cargas de trabalho de alto desempenho. Um novo sistema de GPU 2U, compatível com racks OCP ORv3 de 21 polegadas, apresenta dois processadores Intel® Xeon® 6 da série 6700 com núcleos P, uma barra de distribuição de 1400A inspirada no OCP com compartimentos de energia e suporte a DC-SCM. O sistema integra a plataforma NVIDIA HGX™ B300 de 8 GPUs com NVLink de 5ª geração®, fornecendo a densidade de computação e a largura de banda necessárias para implantações de IA em grande escala. Saiba mais aqui.

Para ambientes ORv3, também está disponível o sistema FlexTwin™ da Supermicro, uma plataforma de alta densidade com dois nós que integra dois servidores independentes em um chassi de 1U. Projetado para cargas de trabalho de HPC e IA, o sistema suporta os mais recentes processadores da Intel e futuras CPUs da Intel e da AMD. O FlexTwin utiliza a solução de resfriamento a líquido DLC-2 da Supermicro para CPUs, memória e VRMs — removendo até 90%* do calor gerado pelo sistema. Saiba mais aqui.

Além disso, a Supermicro passa a disponibilizar dois novos sistemas baseados em Arm, equipados com a recém-anunciada CPU Arm para IA, nos formatos 2U e 5U, oferecendo alta densidade de núcleos, capacidade de memória expandida e E/S flexível para uma infraestrutura de IA ativa, escalável e com baixo consumo de energia.

Visão geral dos sistemas:

Servidor compacto 2U CPU Arm AGI com 64, 128 ou 136 núcleos Arm Neoverse ® V3. 24 slots DIMM, para até 6 TB de memória DDR5 8 baias frontais para unidades NVMe de 2,5" com troca a quente Detalhes aqui

Servidor 5U expandido CPU Arm AGI com 64, 128 ou 136 núcleos Arm Neoverse V3. 24 slots DIMM, para até 6 TB de memória DDR5 8 baias frontais para unidades NVMe de 2,5" com troca a quente Linhas PCIe adicionais para aumentar o número de GPUs, em uma configuração rica em E/S Detalhes aqui



A Supermicro incentiva o voluntariado de seus funcionários na Open Compute Project Foundation, onde a empresa ocupa um assento no Conselho Consulti Saiba mais sobre como a Supermicro apoia as atividades e iniciativas do OCP aqui.

*Com base em estimativas da Supermicro

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968702/Super_Micro_Data_Center_Solutions.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5944063/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.