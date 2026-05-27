Supermicro en Verda leveren een duurzame, full-stack AI-cloudinfrastructuur voor AI-workloads van de volgende generatie

Verda implementeert Supermicro's nieuwste vloeistofgekoelde NVIDIA Blackwell-versnelde systemen om AI-workloads van de volgende generatie op schaal te ondersteunen

Verticaal geïntegreerde, full-stack AI-cloud levert hoogwaardige, veilige, energiezuinige en compliant AI-computing

Overtollige warmte van datacenters die 100% op hernieuwbare energie werken, kan worden gebruikt ter ondersteuning van de verwarming van maximaal 15.000 woningen

SAN JOSE, Californië, 28 mei 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totaaloplossingen op het gebied van AI, bedrijfsoplossingen, opslag en 5G/Edge met Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), heeft vandaag bekendgemaakt dat Verda, een toonaangevende Europese aanbieder van AI-clouddiensten, de NVIDIA GPU-versnelde, rack-scale systemen van Supermicro heeft geselecteerd om zijn moderne AI-cloudinfrastructuur in heel Europa te ondersteunen. Dankzij deze implementatie kan Verda een krachtige, AI-native infrastructuur aanbieden voor ontwikkelaars van geavanceerde modellen, AI-native scale-ups en gereguleerde ondernemingen in Europa, de VS en Azië.

Accelerated AI Cloud Infrastructure

"Supermicro is blij om samen te werken met Verda om de volgende generatie AI-infrastructuur naar de wereld te brengen", zei Charles Liang, president en CEO van Supermicro. Onze expertise op het gebied van ontwerp, engineering en ondersteuning van DCBBS, gecombineerd met de nieuwste op NVIDIA Blackwell gebaseerde systemen, stelt klanten zoals Verda in staat om snel een krachtige, energiezuinige AI-infrastructuur op grote schaal in te zetten."

Onze missie is om baanbrekende teams over de hele wereld te ondersteunen met een infrastructuur die volledig is afgestemd op AI. Samenwerken met Supermicro helpt ons om die belofte op grote schaal na te komen", aldus Ruben Bryon, oprichter en CEO van Verda. "De AI-cloud die voor het volgende decennium is gebouwd, is on-demand, full-stack en speciaal gebouwd voor de hoeveelheden werk die klanten daadwerkelijk verzetten. Dat is wat we bouwen."

Verda's full-stack AI-cloudplatform, gecombineerd met Supermicro's geavanceerde AI-systemen die zijn gebouwd op de nieuwste NVIDIA Blackwell- en Blackwell Ultra-architecturen, ondersteunt een breed scala aan praktische toepassingen, waaronder training van grote taalmodellen, multimodale AI, robotica en enterprise AI-toepassingen. De oplossing ondersteunt de groeiende markt voor directe toegang tot NVIDIA AI-infrastructuur via selfservice-instanties en clusters, serverloze containers en beheerde inferentie-endpoints. Verda werkt bovendien met 100% hernieuwbare energie en werkt samen met lokale nutsbedrijven om overtollige warmte van zijn datacenters opnieuw te gebruiken om de verwarming van tot 15.000 lokale huizen te ondersteunen, waardoor zijn duurzaamheidsdoelstellingen verder worden gehaald.

Verda gebruikte de end-to-end ontwerp-, productie- en wereldwijde implementatie-expertise van Supermicro om een reeks geavanceerde oplossingen te implementeren, waaronder NVIDIA GB300 NVL72 rack-scale systemen, NVIDIA HGX B300- en NVIDIA HGX B200-systemen en NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-versnelde systemen.

De vooraf geteste en gevalideerde systemen van Supermicro, samen met de integratiemogelijkheden op rackschaal, stelden Verda in staat om de implementatietijden te versnellen en tegelijkertijd het operationele risico te verminderen en de systeemprestaties te optimaliseren. De zeer energiezuinige architectuur van deze systemen helpt ook de totale eigendomskosten (TCO) te verlagen en ondersteunt Verda's focus op duurzaamheid en operationele efficiëntie op lange termijn.

DCBBS levert een complete, modulaire AI-infrastructuur die is opgebouwd uit gevalideerde componenten en subsystemen, waardoor flexibele implementatie van individuele servers en netwerken tot volledige rack- en datacenteroplossingen, inclusief software en diensten, mogelijk is.

Supermicro blijft toonaangevend in de industrie met zijn uitgebreide portfolio van AI-infrastructuuroplossingen, waardoor organisaties over de hele wereld schaalbare, efficiënte en milieuvriendelijke AI-datacenters kunnen bouwen.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market-innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij zijn een leverancier van complete IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT-, switchsystemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in-house ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van wereldwijde operaties voor schaal en efficiëntie, en geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, vermogens- en koelingsoplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

