A Supermicro está adicionando 3 novas instalações de fabricação no Vale do Silício e em todas as partes do mundo para apoiar o crescimento de soluções com resfriamento líquido em escala de rack para empresas e IA

A expansão da área de fabricação tem como objetivo aumentar a capacidade global de rack com resfriamento líquido para mais do que o dobro dos atuais 1.000 AI SuperClusters enviados por mês

SAN JOSE, Califórnia, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções totais de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, continua se expandindo no Vale do Silício com novos campi à medida que a demanda por data centers com resfriamento líquido aumenta. As novas instalações farão parte do novo ecossistema de resfriamento líquido, reduzindo o tempo necessário para fornecer aos clientes globalmente. Essas novas instalações se concentrarão no fornecimento de soluções completas de resfriamento líquido plug-and-play, de sistemas a racks e torres de água. Com as fábricas de IA se tornando mais predominantes, os data centers com resfriamento líquido são essenciais para atender a essas demandas crescentes dos clientes por cargas de trabalho centradas em IA. Os data centers com resfriamento líquido aumentam a quantidade de desempenho de computação de IA por watt, resultando em mais desempenho por data center. Além disso, o consumo de eletricidade e o impacto ambiental são reduzidos, e as despesas operacionais podem ser até 40% menores em comparação com os data centers tradicionais resfriados a ar.

"A Supermicro tem a plataforma e os clusters de IA de inferência e aprendizagem profunda generativa de mais alto desempenho, que se beneficiam das tecnologias de resfriamento líquido", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Muitos proprietários de data centers estão procurando soluções de resfriamento líquido direto que economizem eletricidade. A Supermicro está desenvolvendo soluções de blocos de construção com resfriamento líquido para fábricas de IA e para o mercado de HPC. Prevemos que os data centers com resfriamento líquido crescerão de historicamente menos de 1% para uma expectativa de 15% e até 30% de todas as instalações de data center nos próximos dois anos. Essa expansão nos posiciona para capturar a maior parte desse crescimento. Os novos data centers funcionarão de forma mais eficiente, reduzindo sua pegada de carbono, e podem ser praticamente gratuitos, em comparação com os data centers resfriados a ar, com economias operacionais significativas obtidas por meio do menor uso de eletricidade ao longo do tempo".

"Estamos entusiasmados com o fato de a Supermicro estar se expandindo em San Jose e liderando o esforço para reduzir o impacto dos data centers", disse Matt Mahan, prefeito de San Jose, CA. "A Supermicro representa o melhor do Vale do Silício como uma empresa que continua a ultrapassar os limites da tecnologia e da sustentabilidade".

A Supermicro, como fornecedora de soluções completas, fornece todos os componentes necessários para uma solução eficiente e otimizada de resfriamento líquido. Desde as placas frias otimizadas da Supermicro até os coletores de distribuição de líquido de arrefecimento (CDMs), passando pelas unidades redundantes de distribuição de líquido de arrefecimento (CDUs) e até mesmo a torre de resfriamento externa, toda a solução de ponta a ponta é projetada e testada pelos engenheiros da Supermicro, o que resulta em uma solução de maior qualidade, permitindo que as organizações se tornem mais produtivas mais cedo.

Muitos servidores Supermicro são explicitamente projetados para GPUs NVIDIA de alto desempenho para processamento de IA, como os sistemas 4U-8GPU de densidade muito alta, o SYS-421GE-TNHR2-LCC baseado em CPU Intel ou o AMD AS -4125GS-TNHR2-LCC baseado em CPU. Além disso, muitos servidores da Supermicro, como os populares sistemas 8U-8GPU, estão prontos para o resfriamento líquido, como também o 1U ARS-111GL-NHR-LCC baseado em NVIDIA, que inclui o Grace Hopper Superchip. Os servidores com resfriamento líquido incluem o SuperBlade® de 8U-20 nós, que oferece a mais alta densidade de computação de CPU e GPU disponível atualmente. Os servidores Supermicro BigTwin® de 2U-4 nós e os servidores multinós FatTwin® de 4U-8 nós são otimizados para resfriamento líquido e estão em produção de alto volume atualmente.

A Supermicro continua trabalhando em estreita colaboração com os operadores de data center para combinar a tecnologia de servidor certa com as cargas de trabalho exigentes, que são exclusivas de cada organização e provedor de serviços em nuvem. Muitos desses servidores otimizados para aplicativos são projetados para serem resfriados por líquido, o que reduz o custo operacional geral do data center.

Muitos clientes têm experiência limitada no manuseio de líquidos dentro dos data centers, exigindo que os fornecedores realizem a instalação e o teste de aceitação, além de manutenção futura e serviço de garantia. O suporte no local é fundamental, e a organização de serviços da Supermicro é altamente treinada em implantações de resfriamento líquido.

