Supermicro 在矽谷和全球新增 3 個新製造設施，以促進 AI 和企業機架規模液冷解決方案的增長

擴大製造設施旨在將全球液冷機架產能提升至當前每月 1,000 個 AI 超級電腦集群出貨量的兩倍以上

加州聖何塞2024年6月19日 /美通社/ -- Supermicro, Inc.(納斯達克股票代碼:SMCI)是 AI、雲端、儲存及 5G/Edge 全面 IT 解決方案供應商,隨著對液冷資料中心的需求增加,其將在矽谷繼續擴展新的業務版圖。新的設施將成為全新液冷生態系統的一部分,有助縮短全球客戶的交付時間。這些新設施將專注於提供從系統到機架和水塔的全方位隨插即用液冷解決方案。隨著 AI 工廠愈來愈普遍,液冷資料中心對於滿足客戶日益增長的 AI 工作負載需求變得至關重要。液冷資料中心可增加每瓦的 AI 運算效性能,從而提高每個資料中心的效能。此外,與傳統的空冷資料中心相比,新設施可降低耗電量和對環境的影響,縮減高達 40% 的營運成本。

Supermicro 總裁兼行政總裁 Charles Liang 表示:「在液冷技術的加持下,Supermicro 擁有效能最高的 AI 生成深度學習與推理平台及叢集系統。許多資料中心企業正在物色節能的直接液冷解決方案。Supermicro 正在開發適用於 AI 工廠和 HPC 市場的液冷式模塊化解決方案。我們預計未來兩年,液冷資料中心將顯著增長,由歷史上低於 1% 的滲透率提升至預計佔所有資料中心安裝的 15% 到 30%。此次擴張使我們處於有利地位,可取得大部分增長份額。與空冷資料中心相比,新的資料中心將更有效率地運行,可實現近乎零碳足跡,同時隨著時間的推移降低耗電量,從而顯著節省營運成本。」

加州聖何塞市長 Matt Mahan 表示:「我們很高興,Supermicro 在聖何塞拓展其業務版圖,樹立了減少資料中心環境影響的典範。Supermicro 是矽谷的最佳代表,持續突破技術和可持續發展界限。」

作為整體解決方案供應商,Supermicro 提供高效且充分發揮液冷解決方案潛能所需的所有元件。從 Supermicro 最佳化冷板、冷卻液分配管 (CDM)、備援冷卻液分配單元 (CDU) 甚至外部冷卻塔,整個點到點解決方案均由 Supermicro 工程師設計和測試,從而產生更高品質的解決方案,使組織更快提高生產力。

許多超微型伺服器均專為高效能 NVIDIA GPU 進行 AI 處理而設計,例如超高密度 4U-8GPU 系統、以 Intel CPU 為基礎的 SYS-421GE-TNHR2-LCC,或以 AMD CPU 為基礎的 AS -4125GS-TNHR2-LCC。此外,許多 Supermicro 伺服器,例如備受客戶支持的 8U-8GPU 系統,以及基於 NVIDIA 的 1U ARS-111GL-NHR-LCC(其中包括 Grace Hopper Superchip)皆可使用液冷解決方案。液冷伺服器包括 8U-20 節點 SuperBlade®,可提供目前最高的 CPU 和 GPU 運算密度。2U-4 節點 Supermicro BigTwin® 和 4U-8 節點 FatTwin® 多節點伺服器已針對液冷進行最佳化,現已在規模化生產。

Supermicro 持續與資料中心營辦商緊密合作,為每個機構和雲服務供應商獨特的高負載工作量提供匹配的合適伺服器技術。其中許多應用程式最佳化的伺服器都是為液冷而設計,從而降低資料中心的整體運行成本。

由於許多客戶缺乏處理資料中心內部液體的經驗,因此需要供應商負責安裝、驗收測試以及未來的維護和保修服務。現場支援至關重要,Supermicro 的服務團隊在液冷部署方面訓練有素和擁有豐富的經驗。

