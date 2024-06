Supermicro voegt 3 nieuwe productiefaciliteiten toe in Silicon Valley en wereldwijd om de groei van AI en Enterprise Rack Scale vloeistofdichte oplossingen te ondersteunen

Uitbreiding productiecapaciteit is gericht op wereldwijde vloeistofgekoelde rack-capaciteit van meer dan het dubbele van de huidige 1.000 AI SuperClusters die per maand worden geleverd

SAN JOSE, Californië, 18 juni 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, blijft uitbreiden in Silicon Valley met nieuwe campussen nu de vraag naar vloeistofgekoelde datacenters toeneemt. De aankomende faciliteiten zullen deel uitmaken van het nieuwe vloeistofgekoelde ecosysteem, waardoor er sneller aan klanten wereldwijd kan worden geleverd. Deze nieuwe faciliteiten zullen zich richten op het leveren van complete plug-and-play vloeistofgekoelde oplossingen, van systemen tot racks en watertorens. Nu AI-fabrieken steeds meer voorkomen, zijn vloeistofgekoelde datacenters van cruciaal belang om te voldoen aan deze toenemende eisen van klanten voor AI-gerichte werklasten. Vloeistofgekoelde datacenters verhogen het aantal AI-rekenprestaties per watt, en leveren dus een grotere capaciteit per datacenter. Bovendien reduceren ze het elektriciteitsverbruik en verminderen ze de milieu-impact, waardoor de operationele kosten tot 40% kunnen dalen in vergelijking met traditionele, luchtgekoelde datacenters.

"Supermicro heeft het best presterende generative deep learning en inferencing AI-platform en clusters die profiteren van vloeistofgekoelde technologieën," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Veel datacenter-eigenaren zijn op zoek naar elektriciteitsbesparende directe vloeistofgekoelde oplossingen. Supermicro ontwikkelt vloeistofgekoelde bouwsteenoplossingen voor AI-fabrieken en de HPC-markt. We verwachten dat vloeistofgekoelde datacenters zullen groeien van een historisch cijfer van minder dan 1% naar een verwachte 15%, en tot 30% van alle datacenterinstallaties in de komende twee jaar. Deze uitbreiding positioneert ons om het grootste deel van die groei voor onze rekening te nemen. Nieuwe datacenters zullen efficiënter werken, waardoor hun ecologische voetafdruk kleiner wordt. In vergelijking met luchtgekoelde datacenters zijn ze vrijwel gratis, omdat ze dankzij het lagere elektriciteitsverbruik na verloop van tijd enorme operationele besparingen opleveren."

Klik hier voor meer informatie over de Building Block-vloeistofkoelingoplossingen van Supermicro.

"We zijn verheugd dat Supermicro uitbreidt in San Jose en het voortouw neemt om de impact van datacenters te verminderen," zegt Matt Mahan, burgemeester van San Jose, CA. "Supermicro vertegenwoordigt het beste van Silicon Valley als een bedrijf dat de grenzen van zowel technologie als duurzaamheid blijft verleggen."

Supermicro levert als leverancier van totaaloplossingen alle componenten die nodig zijn voor een efficiënte en geoptimaliseerde vloeistofgekoelde oplossing. Van de door Supermicro geoptimaliseerde koude platen tot de koelmiddeldistributie manifolds (CDM's) tot de redundante koelmiddeldistributie units (CDU's) en zelfs de externe koeltoren. De gehele end-to-end oplossing is ontworpen en getest door Supermicro engineers. Dit maakt een oplossing van hogere kwaliteit mogelijk, waardoor organisaties sneller productiever kunnen worden.

Veel Supermicro-servers zijn expliciet ontworpen voor krachtige NVIDIA GPU's voor AI-verwerking, zoals de 4U-8GPU-systemen met extra hoge dichtheid, de Intel CPU-gebaseerde SYS-421GE-TNHR2-LCC, of de AMD CPU-gebaseerde AS -4125GS-TNHR2-LCC. Daarnaast zijn veel Supermicro-servers, waaronder de populaire 8U-8GPU-systemen, klaar voor vloeistofkoeling, net als de op NVIDIA gebaseerde 1U ARS-111GL-NHR-LCC, die de Grace Hopper Superchip bevat. Tot de vloeistofgekoelde servers behoort de 8U-20-node SuperBlade®, die de hoogste CPU- en GPU-computerdichtheid biedt die momenteel verkrijgbaar is. De 2U-4 node Supermicro BigTwin® en de 4U-8 node FatTwin® multi-node servers zijn geoptimaliseerd voor vloeistofkoeling en worden momenteel in grote volumes geproduceerd.

Supermicro blijft nauw samenwerken met datacenterbeheerders om de juiste servertechnologie af te stemmen op de veeleisende workloads, die uniek zijn voor elke organisatie en cloudserviceprovider. Veel van deze voor toepassingen geoptimaliseerde servers zijn ontworpen voor vloeistofkoeling, waardoor de totale operationele kosten van het datacenter worden verlaagd.

Een groot aantal klanten heeft beperkte ervaring met het omgaan met vloeistof in datacenters. Daarom moeten leveranciers de installatie en acceptatietests uitvoeren, inclusief toekomstig onderhoud en garantieservice. Ondersteuning op locatie is van cruciaal belang en de serviceorganisatie van Supermicro is zeer goed getraind in het inzetten van vloeistofkoeling.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij zijn een Total IT Solutions Manufacturer en leveren server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en ondersteuningsdiensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

SMCI-F

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg