슈퍼마이크로, 전세계와 실리콘밸리에 새로운 제조 시설 3 군데를 추가하여 AI의 발전과 기업 랙 스케일 액체 냉각 솔루션 지원

본 제조 시설 확대의 목표는 매월 1,000 개 AI 슈퍼클러스터를 출하하는 현재보다 두 배 이상의 액체 냉각 랙을 전세계에 공급하는 것이다

산호세, 캘리포니아, 2024년 6월 19일 /PRNewswire/ -- AI, 클라우드, 스토리지와 5G/엣지에 대한 토탈 IT 솔루션 공급사 슈퍼마이크로(Supermicro, Inc.(나스닥: SMCI))는 액체 냉각 데이터센터에 대한 수요가 증가함에 따라 실리콘 밸리에 새로운 캠퍼스들을 통해 사업을 계속 확대한다. 이 새로운 시설들은 새로운 액체 냉각 생태계의 일부가 되어 전 세계 고객들에게 공급하는 데 필요한 시간을 단축한다. 이 새로운 시설들은 시스템에서부터 랙, 워터 타워에 이르기까지 플러그 앤 플레이 방식의 액체 냉각 솔루션 전체를 공급하는 데 초점을 맞춘다. AI 팩토리가 많아짐에 따라 액체 냉각 데이터센터가 고객들의 증가하는 AI 기반 워크로드 수요 충족에 필수적이다. 액체 냉각 데이터센터는 와트당 AI 컴퓨팅 성능을 향상시켜 데이터센터 당 성능을 향상시킨다. 그 외에도 전력 소비와 환경 영향이 감소하고 운영 비용을 기존의 공랭식 데이터센터 대비 최대 40%까지 절감 가능하다.

슈퍼마이크로 사장 겸 CEO 찰스 량(Charles Liang)은 "슈퍼마이크로는 최고 성능의 생성형 딥 러닝과 추론 AI 플랫폼 그리고 액체 냉각 기술을 적용한 클러스터를 보유하고 있다"면서 "많은 데이터 센터 소유자들이 전기 절약형 다이렉트 액체 냉각 솔루션을 찾고 있다. 슈퍼마이크로는 AI 팩토리와 HPC 시장을 위한 빌딩 블록 액체 냉각 솔루션을 개발 중이다. 우리는 액체 냉각 데이터센터가 과거 1% 미만에서 향후 2년 동안 설치될 전체 데이터센터의 15%, 최대 30%로 확대될 것으로 예상한다. 우리가 이 확대의 대부분을 차지할 수 있는 위치에 있다. 새로운 데이터센터는 공랭식 데이터 센터에 비해 더 효율적으로 운영됨으로써 탄소 풋프린트를 줄여 사실상 없게 만들고 적은 전력 사용을 통해 시간이 지남에 따라 상당한 운영비 절감을 실현할 수 있다"고 말했다.

슈퍼마이크로의 빌딩 블록 액체 냉각 솔루션들에 관한 상세 정보가 필요할 경우 여기를 클릭하기 바란다

매트 마한(Matt Mahan) 캘리포니아주 산호세 시장은 "슈퍼마이크로가 산호세에서 사업을 확대하고 데이터센터의 영향을 줄이는 데 앞장 서게 되어 기쁘다"면서 "슈퍼마이크로는 기술과 지속가능성의 경계를 계속해서 확장하는 회사로서 실리콘 밸리 최고의 대표 선수"라고 말했다.

슈퍼마이크로는 토털 솔루션 공급업체로서 효율적이고 최적화된 액체 냉각 솔루션에 필요한 모든 컴퍼넌트를 공급한다. 슈퍼마이크로에 최적화된 콜드 플레이트에서부터 냉기 배분 매니폴드(CDM), 이중화 냉기 배분 유닛(CDU)과 심지어 외부 냉각탑에 이르기까지, 이 전체 엔드 투 엔드 솔루션은 슈퍼마이크로 엔지니어가 설계 및 테스트한 결과 그 품질이 향상되어 조직들이 더 빨리 생산성을 높일 수 있다.

고밀도 4U-8GPU 시스템, 인텔 CPU 기반 SYS-421GE-TNHR2-LCC 또는 AMD CPU 기반 AS -4125GS-TNHR2-LCC 등 다수의 슈퍼마이크로 서버는 AI 프로세싱 용 고성능 엔비디아 GPU를 위해 명시적으로 설계되었다. 또한 그레이스 호퍼 슈퍼칩이 탑재된 엔비디아 기반 1U ARS-111GL-NHR-LCC뿐만 아니라 인기 있는 8U-8GPU 시스템과 같이 많은 슈퍼마이크로 서버는 액체 냉각 준비가 되어 있다. 액체 냉각 서버에는 현재 구입 가능하며 최고의 CPU 및 GPU 컴퓨팅 밀도를 제공하는 8U-20 노드 슈퍼블레이드 (SuperBlade®)가 들어 있다. 2U-4 노드 슈퍼마이크로 빅트윈(BigTwin®)과 4U-8 노드 팻트윈(FatTwin®) 멀티 노드 서버는 액체 냉각에 최적화되어 있으며 현재 양산되고 있다.

슈퍼마이크로는 각 조직과 클라우드 서비스 제공업체가 고유하게 갖고 있는 까다로운 워크로드에 맞는 서버 기술을 매치시키기 위해 데이터센터 운영자들과 긴밀히 협력하고 있다. 이러한 애플리케이션에 최적화된 서버들 대부분은 액체 냉각 방식으로 설계되어 데이터센터의 전반적인 운영 비용을 절감한다.

많은 고객들은 데이터센터 내부에서 액체를 취급하는 경험이 부족하기 때문에 벤더들이 향후의 유지 보수와 보증 서비스와 함께 설치와 인수 테스트를 수행해야 한다. 현장 지원이 중요하며 슈퍼마이크로 서비스 조직들은 액체 냉각 방식의 설치에 대해 매우 숙련되어 있다.

슈퍼마이크로 컴퓨터

슈퍼마이크로(나스닥: SMCI)는 애플리케이션에 최적화된 토탈 IT 솔루션 분야 글로벌 리더이다. 캘리포니아 산호세에서 설립되어 운영되고 있는 슈퍼마이크로는 엔터프라이즈, 클라우드, AI 및 5G 통신사/엣지 IT 인프라를 위한 혁신 제품을 최초로 출시하고자 하는 의지를 갖고 있다. 당사는 서버, AI, 스토리지, IoT, 스위치 시스템, 소프트웨어 및 지원 서비스를 갖춘 토탈 IT 솔루션 제조업체이다. 슈퍼마이크의 마더보드, 전원 및 섀시 설계 전문 지식은 또한 당사의 개발 및 생산을 가능하게 하며 전세계 고객들을 위해 클라우드에서 엣지에 이르는 차세대 혁신을 실현한다. 당사 제품들은 사내(미국, 아시아 및 네덜란드)에서 설계 및 제조되며 규모와 효율성을 위해 글로벌 운영을 활용하고 TCO를 개선하고 환경 영향을 줄이도록 최적화되었다(그린 컴퓨팅). 고객들은 수상 경력이 있는 서버 빌딩 블록 솔루션즈(Server Building Block Solutions®)포트폴리오를 통해 폼 팩터, 프로세서, 메모리, GPU, 스토리지, 네트워킹, 전력 및 냉각 솔루션(에어컨, 프리 공냉 또는 액체 냉각)의 종합 세트를 지원하는 당사의 유연하고 재사용 가능한 빌딩 블록으로 구축된 다양한 시스템 제품군 중에서 선택함으로써 자신들의 정확한 워크로드와 애플리케이션을 최적화할 수 있다.

Supermicro, Server Building Block Solutions와 We keep IT Green은 슈퍼마이크로컴퓨터의 상표 및/혹은 등록상표이다.

기타 모든 브랜드, 명칭과 상표는 그들 각 소유자들의 재산이다.

SMCI-F

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg