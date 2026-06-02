A Supermicro lança novas soluções de servidor com processadores Intel Xeon 6+ para reduzir o custo total de propriedade (TCO) e acelerar o tempo necessário para a entrada em operação de nuvens e data centers de grande escala.

Doze novos sistemas das famílias Hyper, SuperBlade ® , FlexTwin ™ e GrandTwin ® oferecem densidade de núcleos sem precedentes no setor, com até 576 núcleos de eficiência por servidor.

, FlexTwin e GrandTwin oferecem densidade de núcleos sem precedentes no setor, com até 576 núcleos de eficiência por servidor. Desempenho inovador por watt e eficiência energética desenvolvidos para reduzir o custo total de propriedade (TCO) e o consumo de energia em ambientes corporativos e de nuvem de alta densidade.

Otimizado para ambientes nativos da nuvem, virtualização, análise de dados 5G, distribuição de conteúdo e cargas de trabalho que exigem alta largura de banda.

SAN JOSE, Califórnia e TAIPEI, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções completas para IA, Enterprise, Storage e 5G/Edge, com sua linha Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), anunciou hoje o lançamento de 12 novas plataformas de servidor otimizadas para os mais recentes processadores Intel Xeon 6+. Com até 288 núcleos de alta eficiência por soquete e oferecendo um melhor desempenho por watt, os novos sistemas são projetados para ambientes de nuvem de alta densidade, virtualização, análise 5G e outras cargas de trabalho com uso intensivo de throughput.

Novas soluções de servidor otimizadas para os processadores Intel Xeon 6+

"Em estreita colaboração com a Intel, otimizamos nosso DCBBS com os novos processadores Xeon 6+ para oferecer densidade de núcleo e eficiência inovadoras", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Essas novas plataformas X14, com até 576 núcleos por servidor, melhoram drasticamente o desempenho por watt e ajudam os clientes a reduzir o tempo de implantação, diminuindo o custo total de propriedade (TCO) e o consumo de energia em data centers corporativos e de nuvem de grande escala."

Para obter informações adicionais, visite www.supermicro.com/x14

Os sistemas Intel Xeon 6+ oferecem o dobro de núcleos, até 17% mais instruções por ciclo de clock (IPC), cinco vezes mais cache de último nível e suporte a memória 25% mais rápida, proporcionando ganhos de desempenho impressionantes em relação às gerações anteriores.

Principais famílias de produtos:

Série Hyper : Servidores de rack 1U e 2U com um ou dois soquetes, otimizados para oferecer o máximo desempenho e flexibilidade de configuração. Esses sistemas são ideais para uma ampla variedade de cargas de trabalho, com suporte a configurações de alta capacidade de memória e conectividade de rede avançada.

: Servidores de rack 1U e 2U com um ou dois soquetes, otimizados para oferecer o máximo desempenho e flexibilidade de configuração. Esses sistemas são ideais para uma ampla variedade de cargas de trabalho, com suporte a configurações de alta capacidade de memória e conectividade de rede avançada. SuperBlade : A arquitetura blade (lâmina) ultradensa, que suporta até 10 nós de computação, é instalada em um chassi compacto de 6U. Proporciona uma densidade de computação em rack excepcional e uma infraestrutura compartilhada eficiente para implantações em larga escala.

: A arquitetura blade (lâmina) ultradensa, que suporta até 10 nós de computação, é instalada em um chassi compacto de 6U. Proporciona uma densidade de computação em rack excepcional e uma infraestrutura compartilhada eficiente para implantações em larga escala. FlexTwin : Sistemas de resfriamento a líquido de alta densidade projetados para máxima flexibilidade e facilidade de manutenção. Cada nó de dois soquetes opera de forma independente, compartilhando recursos de energia e resfriamento, ideal para ambientes de nuvem e hiperescala.

: Sistemas de resfriamento a líquido de alta densidade projetados para máxima flexibilidade e facilidade de manutenção. Cada nó de dois soquetes opera de forma independente, compartilhando recursos de energia e resfriamento, ideal para ambientes de nuvem e hiperescala. GrandTwin: Sistemas de múltiplos nós com um único soquete que oferecem alta densidade e maior eficiência térmica. Projetado para o maior número de núcleos e otimizado para cargas de trabalho intensivas em núcleos E altamente exigentes. Ele foi projetado para ambientes de nuvem de alta densidade com uma arquitetura de vários nós que permite aos clientes expandir suas operações de forma mais eficiente.

A DCBBS oferece uma infraestrutura de IA completa e modular, construída a partir de componentes e subsistemas validados, que permite uma implementação flexível, desde servidores e redes individuais até soluções completas em escala de rack e de data center, incluindo software e serviços especializados.

O portfólio abrangente de soluções de infraestrutura de IA da Supermicro estará em exibição em seu estande no Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, 4F, N0602.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

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FONTE Super Micro Computer, Inc.