Supermicro lanceert nieuwe serveroplossingen met Intel Xeon 6+ processoren; lagere totale eigendomskosten en versnelde time-to-onle voor grootschalige cloud- en datacenters

Geoptimaliseerd voor cloud-native, virtualisatie, 5G analytics, content delivery en doorvoerintensieve workloads

SAN JOSE, Calif. en TAIPEI, 31 mei 2026 2 juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc (NASDAQ: SMCI), de aanbieder van volledige oplossingen voor AI, Enterprise, 5G/Edge met Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), kondigde vandaag aan dat het 12 nieuwe serverplatformen lanceert die zijn geoptimaliseerd voor de nieuwe Intel Xeon 6+ processoren. Met tot 288 efficiënte kernen per socket en verbeterde prestaties per watt zijn de nieuwe systemen ontworpen voor high-density cloud, virtualisatie, 5G analytics en andere doorvoerintensieve workloads.

New Server Solutions Optimized for Intel Xeon 6+ Processors

"Dankzij onze nauwe samenwerking met Intel, hebben we onze DCBBS geoptimaliseerd met de nieuwe Xeon 6+ processoren om een doorbraak in kerndichtheid en efficiëntie te leveren," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Deze nieuwe X14-platforms, met tot 576 E-cores per server, verbeteren de prestaties per watt enorm en helpen klanten om de time-to-deployment te verkorten. Dit verlaagt ook de TCO en het energieverbruik in grootschalige cloud- en bedrijfsdatacenters."

Ga voor meer informatie naar www.supermicro.com/x14

Intel Xeon 6+ systemen bieden het dubbele aantal kernen, tot 17% hogere instructies per klok (IPC), vijf keer meer cache op het laatste niveau en 25% snellere geheugenondersteuning voor indrukwekkende prestatieverbeteringen ten opzichte van vorige generaties.

Belangrijkste productfamilies:

Hyper-serie : 1U en 2U rackmount servers met enkele en dubbele sockets geoptimaliseerd voor maximale prestaties en configureerbaarheid. Deze systemen zijn ideaal voor een breed scala aan werklasten met ondersteuning voor configuraties met veel geheugen en geavanceerde netwerken.

SuperBlade : Ultradichte blade-architectuur die maximaal 10 computernodes in een compact 6U-chassis ondersteunen. Levert uitzonderlijke rackcomputerdichtheid en gedeelde infrastructuurefficiëntie voor grootschalige implementaties.

FlexTwin : Vloeistofgekoelde systemen met hoge dichtheid, ontworpen voor maximale flexibiliteit en onderhoudsgemak. Elke dual-socket node werkt onafhankelijk terwijl stroom en koeling worden gedeeld, perfect voor cloud- en hyperscale omgevingen.

GrandTwin: Multi-node systemen met enkele socket die dichtheid en thermische efficiëntie bieden. Ontworpen voor de hoogste kerntellingen en geoptimaliseerd voor zware E-core workloads. Gemaakt voor high-density cloudomgevingen met een multi-node architectuur waarmee klanten hun activiteiten efficiënt kunnen opschalen.

DCBBS levert een complete, modulaire AI-infrastructuur opgebouwd uit gevalideerde componenten en subsystemen. Dit maakt flexibele inzet mogelijk van individuele servers en netwerken tot volledige oplossingen op rack-schaal en datacenterniveau, inclusief software en diensten.

De uitgebreide portfolio AI-infrastructuuroplossingen van Supermicro wordt getoond op zijn stand, Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, 4F, N0602.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

©Intel, het Intel logo en andere Intel merken zijn handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen. Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

