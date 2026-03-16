A Supermicro lança sete soluções de plataformas de dados de IA em parceria com a NVIDIA e com parceiros líderes do ecossistema, para acelerar a inovação em IA empresarial

As arquiteturas avançadas de GPU e de armazenamento da Supermicro formam a espinha dorsal de sete soluções de plataformas de dados de IA de última geração.

Construída em parceria com líderes do setor, incluindo Cloudian, DDN, Everpure (anteriormente Pure Storage), IBM, Nutanix, VAST Data e WEKA, para fornecer uma infraestrutura de IA totalmente integrada e pronta para uso empresarial.

Plataformas de dados com IA desenvolvidas especificamente para essa finalidade liberam todo o valor dos dados corporativos, acelerando a geração de insights, a automação e a transformação inteligente em escala.

SAN JOSE, Califórnia, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções de TI completas para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, anunciou hoje sete soluções de plataforma de dados de IA totalmente integradas, projetadas para acelerar a adoção de IA nas empresas. Construídas com base nas arquiteturas de referência da NVIDIA e impulsionadas pelos sistemas de GPU e de armazenamento de alto desempenho da Supermicro, as plataformas aproveitam as GPUs NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition e as novas GPUs NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition, a rede Ethernet NVIDIA Spectrum-X e softwares de IA empresarial, incluindo microsserviços NVIDIA NIM e NVIDIA NeMo, para viabilizar agentes de IA avançados.

Soluções de plataforma de dados de IA da Supermicro

"A Supermicro está reunindo as tecnologias de GPU, armazenamento e rede mais avançadas do setor para fornecer plataformas de dados de IA totalmente integradas para empresas e nuvem", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Ao combinar nossas Soluções de Blocos de Construção de Data Center®, nossa experiência em integração em escala de rack e inovações avançadas de resfriamento com parceiros líderes do ecossistema, estamos tornando a implantação de IA mais rápida, mais eficiente e verdadeiramente pronta para uso, para acelerar a adoção de IA empresarial em todas as partes do mundo."

Para obter informações adicionais sobre a nova solução Supermicro AI Data Platform, visite: www.supermicro.com/aifactory

Desenvolvidas em colaboração com os principais inovadores em plataformas de dados Cloudian, DDN, Everpure, IBM, Nutanix, VAST Data e WEKA, essas soluções especializadas unificam computação, rede, armazenamento e software de IA em plataformas prontas para uso, que ajudam as empresas a transformar rapidamente dados em ações inteligentes, em escala.

"Atender às demandas de inferência de cargas de trabalho avançadas de IA exige uma infraestrutura completa que integre computação, rede e armazenamento", disse Jason Hardy, vice-presidente de Tecnologias de Armazenamento da NVIDIA. "Ao desenvolverem soluções com base nas arquiteturas de referência da Plataforma de Dados de IA da NVIDIA, a Supermicro e seus parceiros estão fornecendo Plataformas de Dados de IA prontas para uso, que colocam os dados corporativos a serviço da IA."

Cloudian

"Toda iniciativa de IA sobrevive ou fracassa com base em sua infraestrutura de dados", disse Amit Rawlani, diretor sênior de Alianças da Cloudian. "Com o Cloudian HyperScale® AIDP, estamos levando a computação baseada em GPU diretamente para os dados corporativos." Aproveitando os melhores nós de computação, rede e armazenamento de parceiros como a Supermicro, a plataforma oferece uma solução altamente integrada que permite às organizações gerir conjuntos de dados massivos e executar cargas de trabalho de IA em escala, do treinamento à inferência em tempo real.

DDN

"As fábricas de IA exigem plataformas de computação e de dados desenvolvidas especificamente para esse fim, arquitetadas para gerar resultados de negócios mensuráveis", disse Sven Oehme, CTO da DDN. "Com base em nossa longa colaboração, a Supermicro, a NVIDIA e a DDN estão lançando o Driving AI Breakthroughs—uma fábrica conjunta de IA móvel que estreia na GTC e percorrerá todo o país. Com pipelines de IA prontos para produção, executados em sistemas HyperPOD e AI Factory completos, oferece às empresas um caminho comprovado desde projetos-piloto até IA escalável e orientada ao ROI.

Everpure

"A IA empresarial depende de dados prontos para serem consumidos pela IA", disse Kaycee Lai, vice-presidente de IA da Everpure. "Ao colaborarmos com a Supermicro, unimos a plataforma de dados corporativos da Everpure ao nosso software Data Stream, com infraestrutura otimizada para GPU, a fim de fornecer uma plataforma de dados de IA integrada, que mantém as GPUs continuamente abastecidas, reduz a complexidade operacional e ajuda as empresas a passarem da fase de testes para a produção com mais rapidez."

IBM

"A IA empresarial é tão poderosa quanto a infraestrutura que a sustenta, e o IBM Storage Scale, executado em servidores de armazenamento petascale da Supermicro, oferece acesso paralelo a dados com alta taxa de transferência e baixa latência, permitindo que as empresas implementem a NVIDIA AI Data Platform em grande escala", disse Sam Werner, gerente geral de Armazenamento da IBM. "O IBM Storage Scale extrai automaticamente o significado semântico de dados empresariais não estruturados, detectando alterações em tempo real e mantendo os dados atualizados na NVIDIA AI Data Platform, sem duplicação de dados dispendiosa." Juntamente com a Supermicro, estamos oferecendo às empresas uma plataforma totalmente integrada que transforma os conjuntos de dados existentes em uma camada de inteligência segura e pronta para IA — para reduzir distorções, acelerar a obtenção de insights e tornar a inferência em escala empresarial pronta para produção.

Nutanix

"A solução Nutanix Agentic AI inclui a integração do hipervisor Nutanix AHV, da plataforma aberta Nutanix Kubernetes, do Nutanix Unified Storage e de novas tecnologias que incluirão o Nutanix AI Gateway", disse Thomas Cornely, vice-presidente executivo de gerenciamento de produtos da Nutanix. "Essa solução, seguindo um modelo de implementação semelhante ao da plataforma Nutanix NX, funciona em uma variedade de servidores especializados projetados e desenvolvidos pela Supermicro, juntamente com a integração de bibliotecas de software compatíveis da NVIDIA, permitindo que as empresas implementem e protejam iniciativas de IA soberanas e estratégicas."

Dados VASTO

"Nossa colaboração com a Supermicro continua a ampliar os limites da infraestrutura de IA para ambientes de produção", disse John Mao, vice-presidente de Alianças Tecnológicas Globais da VAST Data. "A plataforma de dados de IA CNode-X, impulsionada pelo sistema operacional de IA da VAST, baseia-se no sucesso das implantações EBox em larga escala, para fornecer o desempenho, a resiliência e a simplicidade operacional que as empresas exigem para impulsionar aplicações de IA de última geração e acelerar resultados no mundo real."

WEKA

"As empresas estão sob pressão para implementar IA rapidamente, e isso significa que a infraestrutura não pode se tornar um obstáculo", disse Ajay Singh, diretor de Produtos da WEKA. "Ao combinar o NeuralMesh™ da WEKA com as GPUs avançadas e os sistemas escaláveis em nível de rack da Supermicro, estamos oferecendo às organizações uma base que não apenas suporta as cargas de trabalho de IA atuais, mas que também se torna mais robusta à medida que essas cargas de trabalho crescem em escala." É assim que as empresas podem passar de dados para ações inteligentes sem a dificuldade de construir a infraestrutura por conta própria."

Essas soluções serão apresentadas no estande da Supermicro, n.º 1113, na NVIDIA GPU Technology Conference (GTC), de 16 a 19 de março.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

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FONTE Super Micro Computer, Inc.