Supermicro ने Enterprise AI नवाचार को गति देने के लिए NVIDIA और प्रमुख इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ मिलकर सात AI Data Platform समाधान लॉन्च किए

Supermicro के उन्नत GPU और स्टोरेज आर्किटेक्चर अगली पीढ़ी के सात AI Data Platform समाधानों के आधार हैं।

Cloudian, DDN, Everpure (पूर्व में Pure Storage), IBM, Nutanix, VAST Data, और WEKA सहित उद्योग जगत की अग्रणियों के साथ मिलकर पूरी तरह से एकीकृत, एंटरप्राइज़-तैयार AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया है।

अंतर्दृष्टि, स्वचालन और बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंट परिवर्तन को गति प्रदान करते हुए, विशेष रूप से निर्मित AI Data Platforms एंटरप्राइज़ डेटा के पूर्ण मूल्य को उजागर करते हैं।

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 16 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, Cloud, Storage, और 5G/Edge, के लिए एक टोटल IT समाधान प्रदाता, ने आज एंटरप्राइज़ AI को अपनाने में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किए गए पूरी तरह से एकीकृत सात AI Data Platform समाधानों की घोषणा की है। NVIDIA संदर्भ आर्किटेक्चरों पर निर्मित और Supermicro के उच्च-प्रदर्शन GPU और स्टोरेज सिस्टमों द्वारा संचालित प्लेटफ़ॉर्म उन्नत AI एजेंटों को सक्षम बनाने के लिए NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs और नए NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition GPUs, NVIDIA Spectrum-X Ethernet नेटवर्किंग, और NVIDIA NIM माइक्रोसेवाएं और NVIDIA NeMo सहित Enterprise AI सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

Supermicro AI Data Platform Solutions

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro उद्योग की सबसे उन्नत GPU, स्टोरेज और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजियों को एक साथ लाकर एंटरप्राइज़ और क्लाउड के लिए पूरी तरह से एकीकृत AI Data Platform प्रदान कर रहा है। अपने Data Center Building Block Solutions®, रैक-स्केल एकीकरण विशेषज्ञता और अग्रणी इकोसिस्टम भागीदारों के साथ उन्नत कूलिंग नवाचारों को मिलाकर, हम पूरे विश्व में एंटरप्राइज़ AI को अपनाने में तेजी लाने के लिए AI परिनियोजन को तेज, अधिक कुशल और वास्तव में टर्नकी बना रहे हैं।"

Supermicro AI Data Platform के नए समाधान के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ जाएं: www.supermicro.com/aifactory

Cloudian, DDN, Everpure, IBM, Nutanix, VAST Data, और WEKA जैसे अग्रणी डेटा प्लेटफॉर्म इन्नोवेटरों के सहयोग से विकसित, ये विशेष रूप से निर्मित समाधान कंप्यूट, नेटवर्किंग, स्टोरेज और AI सॉफ्टवेयर को टर्नकी प्लेटफॉर्म में एकीकृत करते हैं जो उद्यमों को बड़े पैमाने पर डेटा को इंटेलिजेंट कार्यवाही में तेजी से बदलने में सहायता करते हैं।

NVIDIA की Storage Technologies के उपाध्यक्ष, Jason Hardy, ने कहा, "उन्नत AI कार्यभारों की अनुमान संबंधी मांगों को पूरा करने हेतु कंप्यूट, नेटवर्किंग और स्टोरेज को एकीकृत करने के लिए एक पूर्ण-स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। NVIDIA AI Data Platform संदर्भ आर्किटेक्चरों के आधार पर निर्माण करके, Supermicro और उसके साझेदार एंटरप्राइज़ डेटा को AI के लिए उपयोग की जाने वाले टर्नकी AI Data Platform प्रदान कर रहे हैं।"

Cloudian

Cloudian में Alliances के वरिष्ठ निदेशक, Amit Rawlani, ने कहा, "प्रत्येक AI पहल की सफलता या विफलता उसके डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। Cloudian HyperScale® AIDP के साथ, हम GPU-आधारित कंप्यूटिंग को सीधे एंटरप्राइज डेटा तक ला रहे हैं। Supermicro जैसे साझेदारों से श्रेणी-में-सर्वश्रेष्ठ कंप्यूट, नेटवर्किंग और स्टोरेज नोड्स का उपयोग करते हुए, यह प्लेटफॉर्म एक एकीकृत समाधान प्रदान करता है जो संगठनों को विशाल डेटासेट को मैनेज करने और प्रशिक्षण से लेकर वास्तविक-समय के अनुमान तक बड़े पैमाने पर AI कार्यभारों को चलाने में सक्षम बनाता है।

DDN

DDN के CTO, Sven Oehme, ने कहा, "AI फैक्ट्रियों को मापनीय बिज़नेस परिणामों के लिए तैयार किए गए विशेष रूप से निर्मित कंप्यूट और डेटा प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। अपने लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, Supermicro, NVIDIA और DDN द्वारा Driving AI Breakthroughs लॉन्च करने के लिए एक संयुक्त मोबाइल AI Factory प्रस्तुत करते हुए GTC में शुरुआत और पूरे देश में यात्रा की जा रही है। इसमें टर्नकी HyperPOD और AI फैक्ट्री सिस्टमों पर चलने वाली उत्पादन-तैयार AI पाइपलाइनें शामिल हैं, जो उद्यमों को पायलट परियोजनाओं से लेकर स्केलेबल, ROI-संचालित AI तक का एक प्रमाणित मार्ग प्रदान करती हैं।"

Everpure

Everpure की AI उपाध्यक्ष, Kaycee Lai, ने कहा, "Enterprise AI ऐसे डेटा पर निर्भर करता है जो AI के उपयोग के लिए तैयार हो। Supermicro के साथ सहयोग करके, हम Everpure के एंटरप्राइज डेटा प्लेटफॉर्म और अपने Data Stream सॉफ्टवेयर को GPU-अनुकूलित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलाकर एक एकीकृत AI Data Platform प्रदान करते हैं जो GPUs को निरंतर डेटा प्रदान, परिचालन जटिलता को कम और उद्यमों को पायलट चरण से उत्पादन चरण में तेजी से आगे बढ़ने में सहायता करते हैं।"

IBM

IBM में स्टोरेज महाप्रबंधक, Sam Werner ने कहा, "Enterprise AI की शक्ति उसके पीछे मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर, और Supermicro Petascale Storage Servers पर IBM Storage Scale उच्च-थ्रूपुट, कम-विलंबता वाली समानांतर डेटा एक्सेस प्रदान करते हुए बड़े पैमाने पर NVIDIA AI Data Platform को परिनियोजित करने वाले उद्यमों को सपोर्ट करती है। IBM Storage Scale स्वचालित रूप से असंरचित एंटरप्राइज़ डेटा से अर्थपूर्ण अर्थ निकालता है, वास्तविक समय में परिवर्तनों का पता लगाती है, और महंगे डेटा डुप्लिकेशन के बिना NVIDIA AI Data Platform के भीतर डेटा को अपडेट रखती है। Supermicro के साथ मिलकर, हम उद्यमों को एक पूर्णतः एकीकृत प्लेटफार्म प्रदान कर रहे हैं जो मौजूदा डेटा संपत्तियों को एक सुरक्षित, AI-तैयार इंटेलिजेंस परत में बदल देता है - ताकि भ्रम को कम किया जा सके, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके और एंटरप्राइज़ स्तर पर अनुमान को उत्पादन के लिए तैयार किया जा सके।"

Nutanix

"The Nutanix Agentic AI समाधान में Nutanix AHV हाइपरवाइजर, ओपन Nutanix Kubernetes Platform, Nutanix Unified Storage और नई टेक्नोलॉजियों के एकीकरण सहित Nutanix AI गेटवे भी शामिल होगा," Nutanix में उत्पाद प्रबंधन के कार्यकारी उपाध्यक्ष, Thomas Cornely, ने कहा। "Nutanix NX प्लेटफॉर्म के समान परिनियोजन मॉडल का अनुसरण करते हुए यह समाधान, Supermicro द्वारा डिजाइन और निर्मित विभिन्न प्रकार के विशेष सर्वरों पर चलता है, और समर्थित NVIDIA के सॉफ्टवेयर लाईब्रेरियों के एकीकरण के साथ, उद्यमों को संप्रभु Agentic AI पहलों को परिनियोजित और सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है।"

VAST Data

"Supermicro के साथ हमारा सहयोग उत्पादन AI इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है," VAST Data के वैश्विक टेक्नोलॉजी गठबंधनों के उपाध्यक्ष, John Mao, ने कहा। "VAST AI Operating System द्वारा संचालित CNode-X AI Data Platform बड़े पैमाने पर EBox परिनियोजनों की सफलता पर आधारित है ताकि उद्यमों को अगली पीढ़ी की AI एप्लीकेशनों को शक्ति प्रदान करने और वास्तविक दुनिया के परिणामों को गति देने के लिए आवश्यक प्रदर्शन, आत्मनिर्भरता और परिचालन सरलता प्रदान की जा सके।"

WEKA

WEKA के मुख्य उत्पाद अधिकारी, Ajay Singh, ने कहा, "कंपनियों पर AI को तेजी से परिनियोजित करने का दबाव है, और इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बाधा नहीं बन सकता है। WEKA के NeuralMesh™ को Supermicro के उन्नत GPU और रैक-स्केल सिस्टम के साथ मिलाकर, हम संगठनों को आज AI कार्यभारों का समर्थन करने के साथ-साथ कार्यभारों के बढ़ने पर अधिक शक्तिशाली हो सकने वाला एक आधार प्रदान कर रहे हैं। इस तरह एंटरप्राइज़, स्वयं इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने की झंझट के बिना, डेटा से इंटेलिजेंट कार्यवाही की ओर बढ़ सकते हैं।"

इन समाधानों को 16-19 मार्च को आयोजित होने वाले NVIDIA GPU Technology Conference (GTC) में Supermicro के बूथ #1113 में प्रदर्शित किया जाएगा।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro, Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्केट में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है, जो प्रगति और दक्षता के लिए वैश्विक परिचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (Green Computing) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फ़ार्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2933955/Supermicro_AI_Data_Platform_Solutions.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg