A TriNetX colabora com a Regeneron para acessar prontuários eletrônicos de saúde desidentificados de 300 milhões de pacientes, motivando pesquisas e desenvolvimento de produtos em ciências da vida e soluções digitais de saúde

A Regeneron tem oportunidade exclusiva de conectar coortes de dados genômicos e proteômicos em grande escala à rede global líder do setor de dados eletrônicos de prontuário de saúde da TriNetX

A colaboração expandirá o banco de dados genômico e proteômico vinculado a EHR da Regeneron, líder mundial

O crescimento do banco de dados continuará motivando a descoberta e desenvolvimento de medicamentos e capacitará algoritmos de treinamento em IA para entregar soluções digitais de saúde do futuro para consumidores, pacientes e profissionais de saúde

TARRYTOWN, Nova York e CAMBRIDGE, Massachusetts, 4 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A TriNetX® e a Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) anunciaram hoje uma colaboração estratégica para apoiar as capacidades da Regeneron na descoberta e desenvolvimento de medicamentos, bem como novas iniciativas para oferecer soluções digitais de saúde do futuro para consumidores, pacientes e profissionais de saúde. A Regeneron ganha a oportunidade exclusiva de conectar coortes de dados genômicos e proteômicos em grande escala à rede de dados fenotípicos líder do setor da TriNetX, composta por aproximadamente 300 milhões de pacientes desidentificados e anonimizados. Essa colaboração permitirá a expansão do banco de dados genômico e proteômico vinculado ao Prontuário Eletrônico de Saúde (EHR) da Regeneron, líder mundial e um dos principais motores do pipeline de terapêuticos líderes do setor da empresa.

Sob a colaboração, a TriNetX fornecerá à Regeneron acesso seguro e licenciado aos dados de saúde desidentificados atuais e futuros da TriNetX de aproximadamente 300 milhões de indivíduos (170 milhões dos quais estão nos Estados Unidos), provenientes diretamente de sua rede global de parceiros do sistema de saúde. Com métodos de preservação de privacidade, a Regeneron terá a capacidade de combinar uma parte dos dados desidentificados/anonimizados da TriNetX com dados genômicos e proteômicos gerados pelo Regeneron Genetics Center® (RGC®). Esse tipo de correspondência será realizado de acordo com todas as leis de privacidade de dados aplicáveis, incluindo HIPAA e GDPR.

O RGC desenvolveu abordagens de sequenciamento de DNA e proteômica de alto rendimento e econômicas para construir o maior banco de dados mundial de sequenciamento vinculado a EHR e proteômica, em colaboração com mais de 150 parceiros de ciências da vida e saúde ao redor do mundo. A colaboração com a TriNetX ajudará a Regeneron a expandir drasticamente esse conjunto de dados já líder mundial para continuar a motivar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos, além de capacitar algoritmos de treinamento em inteligência artificial (IA) para fornecer soluções digitais de saúde do futuro.

"Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Regeneron e, especificamente, com a equipe do Regeneron Genetics Center, para promover a saúde humana por meio da aplicação de tecnologia da informação baseada em inteligência, alimentada por nossos dados confiáveis", declarou Jeff Margolis, presidente executivo da TriNetX. "Nossa equipe está satisfeita por ter sido selecionada pela Regeneron para fornecer acesso à amplitude e profundidade únicas dos dados da TriNetX, prontos para pesquisa, por meio de nossa extensa rede global federada de centros médicos acadêmicos e outros centros de pesquisa de saúde de ponta."

"Este é um marco importante para o RGC e um novo e poderoso caminho para alcançar nossa missão principal: construir o maior e mais completo banco de dados de saúde humana do mundo para motivar o desenvolvimento de medicamentos e criar soluções pioneiras digitais de saúde para consumidores, pacientes e profissionais de saúde", declarou o Dr. Aris Baras, vice-presidente sênior, chefe da RGC e cochefe da Regeneron Genetic Medicines. "A TriNetX construiu uma plataforma líder mundial com um histórico comprovado de viabilização de pesquisas em larga escala. O RGC passou mais de uma década gerando dados genômicos e agora proteômicos e integrando esses dados moleculares com registros longitudinais de saúde em larga escala. A combinação dessas plataformas reúne poderosos bancos de dados de saúde humana com recursos analíticos e de IA para ajudar a descobrir e desenvolver medicamentos inovadores para doenças devastadoras e criar soluções digitais de saúde que esperamos que transformem nossa capacidade de prever, prevenir e gerenciar doenças."

"Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe da TriNetX", afirmou Andrew Deubler, vice-presidente sênior e diretor de negócios e administração da RGC. "Nossos investimentos estratégicos da RGC catalisam a inovação, motivando avanços em tecnologias de ponta que aceleram a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos, além de nos ajudar a desenvolver soluções digitais inovadoras de saúde. Este acordo representa a mais recente e uma das nossas colaborações mais significativas, e estamos ansiosos para continuar expandindo nossa rede de parceiros de primeira linha à medida que buscamos nossa missão."

Como parte da colaboração, a Regeneron investirá até US$ 200 milhões na TriNetX.

Sobre a TriNetX, LLC

A TriNetX é o Motor Global da Verdade para Melhor Saúde Humana™ que facilita o uso de dados complexos de saúde do mundo real. Os dados são obtidos diretamente de nossa crescente rede global de mais de 11.000 locais de prestadores de serviços de saúde. Os clientes TriNetX selecionam a fonte de dados, os tipos e a variedade de dados que precisam; os métodos de acesso aos dados que desejam; e os tipos de software, inteligência humana e de máquina que eles desejam aplicar – e combinar esses para alcançar seus objetivos de negócios. Visite a TriNetX em www.trinetx.com ou siga a TriNetX no LinkedIn para saber mais.

Sobre a Regeneron

A Regeneron (NASDAQ: REGN) é uma empresa líder em biotecnologia que inventa, desenvolve e comercializa medicamentos transformadores para pessoas com doenças graves. Fundadas e lideradas por médicos-cientistas, nossa capacidade única de traduzir ciência repetida e consistente em medicina levou a inúmeros tratamentos aprovados e candidatos a produto em desenvolvimento, a maioria dos quais foi desenvolvida em nossos laboratórios. Nossos medicamentos e nosso portfólio de produtos em desenvolvimento foram concebidos para ajudar pacientes com doenças oculares, alergias e doenças inflamatórias, câncer, doenças cardiovasculares e metabólicas, doenças neurológicas, doenças hematológicas, doenças infecciosas e doenças raras.

A Regeneron ultrapassa os limites da descoberta científica e acelera o desenvolvimento de medicamentos usando nossas tecnologias proprietárias, como o VelociSuite®, que produz anticorpos totalmente humanos otimizados e novas classes de anticorpos biespecíficos. Estamos moldando a próxima fronteira da medicina com conhecimentos baseados em dados do Regeneron Genetics Center® e plataformas pioneiras de medicina genética, permitindo-nos identificar alvos inovadores e abordagens complementares para potencialmente tratar ou curar doenças.

Para mais informações, acesse www.Regeneron.com ou siga a Regeneron no LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube ou X.

Sobre o Regeneron Genetics Center

O Regeneron Genetics Center® (RGC®) é uma iniciativa de pesquisa genômica e uma subsidiária integral da Regeneron. Por mais de uma década, aproveitamos o poder da genética humana para descobrir novos medicamentos importantes, validar programas de pesquisa existentes e otimizar ensaios clínicos. Aproveitamos nosso crescente banco de dados de mais de 3 milhões de exomas sequenciados e informações de saúde não identificadas usando análise de dados proprietários, tecnologia e engenhosidade humana para fazer descobertas biológicas significativas com rapidez e em grande escala. Nosso modelo integrado de alta conexão foca em trabalhar em estreita colaboração com nossos colaboradores para construir um conjunto de dados com coortes significativas. Usamos tecnologias inovadoras, como aprendizado de máquina, para sequenciar exomas, alinhar com informações de saúde e realizar análises em grande escala para fazer associações significativas entre genes e doenças. Aplicamos nossos conhecimentos para orientar os esforços mais amplos da Regeneron em matéria de descoberta e desenvolvimento de medicamentos.

Declarações Prospectivas da Regeneron e Uso de Mídia Digital

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas relacionados a eventos futuros e ao desempenho futuro da Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ("Regeneron" ou a "Empresa"), e os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente dessas declarações prospectivas. Palavras como "antecipar", "esperar", "pretender", "planejar", "acreditar", "buscar", "estimar", variações de tais palavras e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras de identificação. Essas declarações dizem respeito, e esses riscos e incertezas incluem, entre outros, a natureza, o cronograma e o possível sucesso e aplicações terapêuticas de produtos comercializados ou de outra forma comercializados pela Regeneron e/ou seus colaboradores ou licenciados (coletivamente, "Produtos da Regeneron") e candidatos a produtos sendo desenvolvidos pela Regeneron e/ou seus colaboradores ou licenciados (coletivamente, "Candidatos a Produtos da Regeneron"), programas de pesquisa e clínicos em andamento ou planejados, e o uso de genética humana nos programas de pesquisa da Regeneron; a probabilidade, o prazo e o escopo de alcançar qualquer um dos marcos antecipados descritos neste comunicado de imprensa; até que ponto os resultados dos programas de pesquisa e desenvolvimento conduzidos pela Regeneron e/ou seus colaboradores ou licenciados (como aqueles que podem resultar da colaboração da Regeneron com a TriNetX discutidos neste comunicado de imprensa) podem ser replicados em outros estudos e/ou levar ao avanço de candidatos a produtos para ensaios clínicos, aplicações terapêuticas ou aprovação regulatória; obrigações regulatórias e supervisão contínuas que afetam os Produtos, programas clínicos e de pesquisa da Regeneron e negócios, incluindo aqueles relacionados à privacidade do paciente; a probabilidade, o cronograma e o escopo de possível aprovação regulatória e lançamento comercial dos Candidatos a Produtos da Regeneron e novas indicações para os Produtos da Regeneron; a incerteza da utilização, aceitação de mercado e sucesso comercial dos Produtos da Regeneron e dos Candidatos a Produtos da Regeneron e o impacto de estudos (conduzidos pela Regeneron ou outros e sejam eles obrigatórios ou voluntários) em qualquer um dos itens acima; a capacidade dos colaboradores, licenciados, fornecedores ou outros terceiros da Regeneron (conforme aplicável) de realizar a fabricação, envase, acabamento, embalagem, rotulagem, distribuição e outras etapas relacionadas aos Produtos da Regeneron e aos Candidatos a Produtos da Regeneron; a capacidade da Regeneron de gerenciar cadeias de suprimentos para múltiplos produtos e candidatos a produtos e riscos associados a tarifas e outras restrições comerciais; questões de segurança resultantes da administração dos Produtos da Regeneron e dos Candidatos a Produtos da Regeneron em pacientes, incluindo complicações graves ou efeitos colaterais relacionados ao uso dos Produtos da Regeneron e dos Candidatos a Produtos da Regeneron em ensaios clínicos; determinações de autoridades governamentais regulatórias e administrativas que podem atrasar ou restringir a capacidade da Regeneron de continuar a desenvolver ou comercializar os Produtos da Regeneron e os Candidatos a Produtos da Regeneron; a disponibilidade e extensão do reembolso ou assistência de copagamento para os Produtos da Regeneron de terceiros pagadores e outros terceiros, incluindo programas privados de saúde e de seguros, organizações de manutenção de saúde, empresas de gestão de benefícios farmacêuticos e programas governamentais, como Medicare e Medicaid; determinações de cobertura e reembolso por tais pagadores e outros terceiros e novas políticas e procedimentos adotados por tais pagadores e outros terceiros; mudanças nos regulamentos e requisitos de preços de medicamentos e na estratégia de preços da Regeneron; outras mudanças nas leis, regulamentos e políticas que afetam o setor de saúde; produtos concorrentes e candidatos a produtos (incluindo produtos biossimilares) que podem ser superiores ou mais econômicos do que os Produtos da Regeneron e os Candidatos a Produtos da Regeneron; despesas imprevistas; os custos de desenvolvimento, produção e venda de produtos; a capacidade da Regeneron de atender a qualquer uma de suas projeções ou orientações financeiras e mudanças nas premissas subjacentes a essas projeções ou orientações; o potencial para que qualquer contrato de licença, colaboração ou fornecimento, incluindo os acordos da Regeneron com a Sanofi e a Bayer (ou suas respectivas empresas afiliadas, conforme aplicável), bem como a colaboração com a TriNetX discutida neste comunicado de imprensa, seja cancelado ou rescindido; o impacto de surtos de saúde pública, epidemias ou pandemias nos negócios da Regeneron; e riscos associados a litígios e outros processos e investigações governamentais relacionados à Empresa e/ou suas operações (incluindo os processos civis pendentes iniciados ou ingressados pelo Departamento de Justiça dos EUA e pelo Ministério Público dos EUA para o Distrito de Massachusetts), riscos associados à propriedade intelectual de terceiros e litígios pendentes ou futuros relacionados a eles (incluindo, sem limitação, o litígio de patentes e outros processos relacionados a EYLEA® (aflibercept) Injection), o resultado final de tais processos e investigações e o impacto que qualquer um dos anteriores possa ter nos negócios, perspectivas, resultados operacionais e condição financeira da Regeneron. Uma descrição mais completa desses e de outros riscos materiais pode ser encontrada nos registros da Regeneron junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, incluindo seu Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025. Quaisquer declarações prospectivas são feitas com base nas crenças e julgamentos atuais da administração, e o leitor é advertido a não confiar em quaisquer declarações prospectivas feitas pela Regeneron. A Regeneron não assume qualquer obrigação de atualizar (publicamente ou de outra forma) qualquer declaração prospectiva, incluindo, sem limitação, qualquer projeção ou orientação financeira, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

A Regeneron usa seu site de mídia e relações com investidores e mídias sociais para publicar informações importantes sobre a Empresa, incluindo informações que possam ser consideradas relevantes para os investidores. Informações financeiras e outras sobre a Regeneron são publicadas rotineiramente e estão acessíveis no site de mídia e relações com investidores da Regeneron (https://investor.regeneron.com) e em sua página do LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/regeneron-pharmaceuticals).

Regeneron

Mídia:

Ella Campbell

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Investidores:

Vesna Tosic

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TriNetX

Karen Tunks

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FONTE TriNetX, LLC.