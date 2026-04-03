TriNetX 、Regeneronとの提携により、3億人の患者の電子カルテにアクセスし、ライフサイエンスおよびデジタルヘルスソリューションの研究・製品開発を推進

Regeneronが、大規模なゲノムおよびプロテオミクス・データ・コホートをTriNetXの業界をリードする電子カルテデータのグローバルネットワークに接続する独占的機会を獲得

今回の提携により、Regeneronの世界をリードするゲノムおよびプロテオミクスEHR連動データベースが拡充される

拡大を続けるデータベースは、今後も創薬と開発を促進し、AIのトレーニング・アルゴリズムに力を与え、消費者、患者、医療提供者に未来のデジタル・ヘルス・ソリューションを提供する

ニューヨーク州タリータウン、マサチューセッツ州ケンブリッジ, 2026年4月3日 /PRNewswire/ -- TriNetX® と Regeneron Pharmaceuticals, Inc：REGN）は、Regeneronの創薬・開発能力を支援するとともに、消費者、患者、医療提供者に未来のデジタルヘルス・ソリューションを提供するための新たな取り組みを支援する戦略的提携を発表しました。Regeneronは、大規模なゲノムおよびプロテオミクスデータコホートを、約3億人の非識別化・匿名化された患者からなるTriNetXの業界をリードする表現型データネットワークに接続する独占的な機会を獲得することになります。今回の提携により、Regeneronの業界をリードする治療薬パイプラインの主要な原動力である、世界をリードするゲノムおよびプロテオミクスEHR（Electronic Health Record）リンクデータベースの拡張が可能になります。

本提携のもと、TriNetXはRegeneronに対し、TriNetXの医療システム・パートナーのグローバル・ネットワークから直接入手した、約3億人（うち1億7,000万人は米国内）の現在および将来の非識別化健康データへのセキュアかつライセンスされたアクセスを提供します。Regeneronは、プライバシーを保護する方法により、TriNetX の非識別化/匿名化データの一部を、Regeneron Genetics Center® (RGC®)が生成するゲノムおよびプロテオームデータと照合する能力を有しています。このような照合は、HIPAAおよびGDPRを含む、適用されるすべてのデータプライバシーに関する法律に従って実施されます。

RGCは、ハイスループットでコスト効率の高いDNAシーケンシングとプロテオミクスアプローチを開発し、世界中の150を超えるライフサイエンスとヘルスケアの共同研究者と協力して、EHRにリンクしたシーケンシングとプロテオミクスデータの世界最大のデータベースを構築しました。TriNetXとの協業は、Regeneronが創薬と薬剤開発を継続的に推進するために、すでに世界をリードしているこのデータセットを劇的に拡大するのに役立つと同時に、人工知能 （AI）トレーニングアルゴリズムに力を与え、将来のデジタルヘルス・ソリューションを提供することができます。

「Regeneron、特にRegeneron Genetics Centerのチームと協力し、我々の信頼できるデータを活用したインテリジェンス主導の情報技術によって、人々の健康を増進できることを嬉しく思います」と、TriNetXの取締役会長であるJeff Margolis氏は述べています。「Regeneronに選ばれ、学術医療センターやその他の主要なヘルスケア研究施設からなる広範なグローバルネットワークを通じて、TriNetXのユニークで広範かつ深い研究用データへのアクセスを提供できることを嬉しく思います。」

「これはRGCにとって大きな節目であり、中核的使命を達成するための新しい強力な道筋です。Regeneron Genetic Medicinesは、世界最大かつ最も豊富なヒトの健康データベースを構築することで、医薬品開発を推進し、消費者、患者、医療提供者のためのデジタルヘルス・ソリューションを開拓します」と、Regeneron Genetic Medicinesのシニア・バイス・プレジデント兼RGC責任者兼共同責任者であるAris Baras医学博士は述べています。「TriNetXは、スケールの大きな研究を可能にする、世界をリードするプラットフォームを構築してきました。RGCは10年以上かけて、ゲノム、そして現在ではプロテオミクスデータを作成し、これらの分子データを大規模な縦断的健康記録と統合してきました。これらのプラットフォームを組み合わせることで、強力なヒトヘルスデータベースと分析・AI能力を統合し、壊滅的な疾患に対する革新的な医薬品の発見・開発を支援し、デジタルヘルスソリューションを創出することができます。私たちは、疾患の予測・予防・管理能力を変革することを期待しています。」

「TriNetXのチームと一緒に仕事ができることを楽しみにしています」と、RGCのシニアバイス・プレジデント兼最高事業・管理責任者であるAndrew Deubler氏は述べています。「RGCの戦略的投資はイノベーションを促進し、創薬と医薬品開発を加速させる最先端技術の進歩を促すとともに、革新的なデジタルヘルス・ソリューションの開発にも貢献しています。今回の契約は、最新かつ最も重要な提携のひとつであり、今後もミッションを追求しながら、一流パートナーのネットワークを拡大し続けることを楽しみにしています。」

提携の一環として、RegeneronはTriNetXに最大2億ドルの出資を予定しています。

TriNetX, LLCについて

TriNetXは、複雑な実世界の健康データを使いやすくするGlobal Truth Engine for Better Human Health™です。データは、11,000を超える医療機関の拠点からなる当社の成長著しいグローバル・ネットワークから直接入手されます。TriNetXのお客様は、必要なデータソース、データタイプ、データの種類、データアクセス方法、適用したいソフトウェア、ヒューマンインテリジェンス、マシンインテリジェンスの種類を選択し、これらを組み合わせてビジネス目標を解決します。詳しくは、TriNetXwww.trinetx.comをご覧いただくか、LinkedInでTriNetXをフォローしてください。

Regeneronについて

Regeneron (NASDAQ：REGN）は、重篤な疾病に苦しむ人々のために、生命を変える医薬品を発明し、 、開発し、 、商品化するバイオテクノロジーのリーディングカンパニーです。当社は医師科学者たちが設立し、主導しており、 最先端の科学を医療へと繰り返し、かつ着実に結びつける 独自の能力を有しており、これまでに数多くの承認済み治療法や開発中の製品候補を生み出してきました。そのほとんどは、当社の研究所で独自に開発されたものです。当社の医薬品とパイプラインは、眼疾患、アレルギー性・炎症性疾患、がん、心血管・代謝性疾患、神経疾患、血液疾患、感染性疾患 、希少疾患の患者を支援するよう設計されています。

Regeneron は科学的発見の限界を押し広げ、 VelociSuite®などの 独自技術 を駆使して 医薬品開発を加速 し、最適化された完全ヒト抗体や新しいクラスの二重特異性抗体を創出しています。 当社は、 Regeneron Genetics Center® や、先駆的な遺伝子医療プラットフォームから得られるデータを駆使した洞察により、医療の次のフロンティアを形成しています。これにより、疾患の治療や治癒の可能性をもたらす革新的なターゲットや補完的なアプローチを特定することができます。

詳細はwww.Regeneron.comをご覧いただくか、LinkedIn、Instagram、Facebook、YouTubeまたはXでRegeneronをフォローしてください。

Regeneron Genetics Center について

Regeneron Genetics Center® (RGC®) はゲノム研究イニシアチブであり、Regeneronの完全子会社です。私たちは10年以上にわたり、重要な新薬の発見、既存の研究プログラムの検証、臨床試験の最適化のために、ヒト遺伝学の力を活用してきました。私たちは、独自のデータ分析、テクノロジー、そして人間の創意工夫を駆使して、300万以上のエクソーム配列と非識別化された健康情報のデータベースを活用し、意味のある生物学的発見をスピードとスケールで実現しています。私たちのハイタッチな統合モデルは、有意義なコホートを持つデータセットを構築するために、共同研究者と緊密に協力することに重点を置いています。私たちは、機械学習などの革新的な技術を用いてエクソームの配列を決定し、健康情報と整合させ、遺伝子と疾患との間に意味のある関連付けを行うために大規模な分析を行っています。私たちの洞察は、Regeneronの広範な創薬および薬剤開発の取り組みに活かされています。

Regeneronの将来の見通しに関する記述およびデジタルメディアの利用について

本プレスリリースには、Regeneron Pharmaceuticals, Inc.（「Regeneron」または「当社」）の将来の出来事や将来の業績に関するリスクや不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれており、実際の出来事や結果はこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。「予想する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「確信する」、「求める」、「見積もる」、および類似の表現は、このような将来の見通しに関する記述を識別することを意図していますが、すべての将来の見通しに関する記述がこれらの識別語を含んでいるわけではありません。これらの記述は、特に、Regeneronおよび/またはその提携先またはライセンシーが販売またはその他の方法で商業化した製品（総称して「Regeneronの製品」）およびRegeneronおよび/またはその提携先またはライセンシーが開発中の製品候補（総称して「Regeneronの製品候補」）の性質、時期、可能な成功および治療への応用、現在進行中または計画中の研究および臨床プログラム、Regeneronの研究プログラムにおけるヒト遺伝学の使用に関するものです。これらのリスクおよび不確実性には、本プレスリリースに記載された予想されるマイルストーンの達成の可能性、時期、範囲、Regeneronおよび／またはその提携先またはライセンシーが実施する研究開発プログラム（本プレスリリースで説明したRegeneronとTriNetXとの提携から生じる可能性のあるものなど）の結果が他の研究において再現される可能性の程度、および／または製品候補の臨床試験への進展、治療への応用、または規制当局の承認につながる可能性の程度、患者のプライバシーに関するものを含む、Regeneronの製品、研究および臨床プログラム、事業に影響を及ぼす継続的な規制上の義務および監督、Regeneronの製品候補およびRegeneronの製品の新たな適応症の規制当局による承認および商業的発売の可能性、時期、範囲、Regeneronの製品およびRegeneronの製品候補の利用、市場受容、商業的成功の不確実性、上記のいずれかに及ぼす研究（Regeneronが実施するか他者が実施するか、また義務化されているか任意であるかを問わない）の影響、Regeneron製品およびRegeneron製品候補に関連する製造、充填、仕上げ、包装、表示、流通およびその他の工程を行うRegeneronの共同研究者、ライセンシー、サプライヤーまたはその他の第三者（該当する場合）の能力、複数の製品および製品候補のサプライチェーンを管理するRegeneronの能力、関税およびその他の貿易制限に関連するリスク、臨床試験におけるRegeneron製品およびRegeneron製品候補の使用に関連した重篤な合併症または副作用を含む、患者へのRegeneron製品およびRegeneron製品候補の投与に起因する安全性の問題、Regeneron製品およびリジェネロン製品候補の開発または商業化を継続するRegeneronの能力を遅延または制限する可能性のある規制当局および行政当局による決定、民間医療・保険プログラム、健康維持団体、薬局給付管理会社、メディケアやメディケイドなどの政府プログラムを含む第三者支払機関およびその他の第三者からのRegeneron製品の償還または自己負担額補助の利用可能性および範囲、かかる支払機関およびその他の第三者による適用および償還の決定、かかる支払機関およびその他の第三者が採用する新たな方針および手続、薬価規制および要件の変更、ならびにRegeneronの価格戦略、医療業界に影響を及ぼすその他の法律、規制、および政策の変更、Regeneron製品およびRegeneron製品候補よりも優れている、または費用対効果が高い可能性のある競合製品および製品候補（バイオシミラー製品を含む）、予期せぬ費用、製品の開発、製造、販売にかかる費用、Regeneronが財務予測またはガイダンスを達成する能力、およびこれらの予測またはガイダンスの基礎となる仮定の変更、RegeneronとSanofiおよびBayer（またはそれぞれの関連会社）との契約や本プレスリリースで取り上げたTriNetXとの提携を含むライセンス契約、提携契約、供給契約がキャンセルまたは終了する可能性、公衆衛生のアウトブレイク、伝染病、パンデミックがRegeneronの事業に及ぼす影響、当社および/またはその事業に関する訴訟その他の手続きや政府の調査（米国司法省および米国連邦司法省が開始または参加した係争中の民事訴訟手続きを含む）に関連するリスク、米国司法省およびマサチューセッツ地区連邦検事局が開始または参加した係争中の民事訴訟を含む）、他者の知的財産およびそれに関連する係争中または将来の訴訟（EYLEA® (aflibercept) 注射に関連する特許訴訟およびその他の関連訴訟を含むがこれらに限定されない）に関連するリスク、そのような訴訟および調査の最終的な結果、および前述のいずれかがRegeneronの事業、見通し、経営成績、財務状況に与える可能性のある影響が含まれます。これらおよびその他の重要なリスクのより詳細な説明は、2025年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kを含む、Regeneronが米国証券取引委員会に提出した書類に記載されています。いかなる将来の見通しに関する記述も、経営陣の現在の信念と判断に基づいて作成されたものであり、読者はRegeneronによる将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないよう注意してください。Regeneronは、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、いかなる将来見通しに関する記述（財務予測やガイダンスを含むがこれに限定されない）も、（公的にまたはその他の方法で）更新する義務を負いません。

Regeneronは、投資家にとって重要と考えられる情報を含め、当社に関する重要な情報を公表するために、メディアおよび投資家向け広報ウェブサイト、ソーシャルメディアを利用しています。Regeneronに関する財務情報およびその他の情報は定期的に掲載され、Regeneronのメディア・IRウェブサイト(https://investor.regeneron.com)およびLinkedInページ(https://www.linkedin.com/company/regeneron-pharmaceuticals)からアクセスできます。

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