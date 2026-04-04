TriNetX colabora con Regeneron para acceder a historias clínicas electrónicas no identificables de 300 millones de pacientes, para impulsar la investigación y el desarrollo de productos en ciencias de la vida y soluciones de salud digital

Regeneron cuenta con la oportunidad exclusiva de vincular cohortes de datos genómicos y proteómicos a gran escala con la red mundial de historias clínicas electrónicas de TriNetX, líder en la industria

La colaboración ampliará la base de datos de Regeneron vinculada a historias clínicas electrónicas genómicas y proteómicas, líder a nivel mundial

Esta base de datos en expansión impulsará el descubrimiento y desarrollo de fármacos, además de fortalecer los algoritmos de entrenamiento de inteligencia artificial para ofrecer las soluciones de salud digital del futuro a consumidores, pacientes y proveedores

TARRYTOWN, Nueva York y CAMBRIDGE, Massachusetts, 4 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX® y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) anunciaron hoy una colaboración estratégica para respaldar las capacidades de Regeneron en el descubrimiento y desarrollo de fármacos, así como nuevas iniciativas destinadas a ofrecer las soluciones de salud digital del futuro a consumidores, pacientes y proveedores. Regeneron obtiene la oportunidad exclusiva de vincular cohortes de datos genómicos y proteómicos a gran escala con la red de datos fenotípicos de TriNetX, líder en la industria, que cuenta con aproximadamente 300 millones de pacientes no identificables y anonimizados. Esta colaboración permitirá la expansión de la base de datos de Regeneron vinculada a historias clínicas electrónicas (EHR, por sus siglas en inglés) genómicas y proteómicas, un motor clave para el portafolio terapéutico de la empresa, líder en el sector.

Mediante esta colaboración, TriNetX proporcionará a Regeneron acceso seguro y bajo licencia a los datos de salud no identificables actuales y futuros de TriNetX, pertenecientes a aproximadamente 300 millones de personas (de las cuales 170 millones se encuentran en Estados Unidos), obtenidos directamente de su red mundial de socios del sistema de salud. Mediante el uso de métodos que protegen la privacidad, Regeneron tendrá la capacidad de cotejar una parte de los datos no identificables/anonimizados de TriNetX con los datos genómicos y proteómicos generados por el Regeneron Genetics Center® (RGC®). Dicho cotejo se llevará a cabo de acuerdo con todas las leyes de privacidad de datos aplicables, incluidas la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés).

El RGC ha desarrollado enfoques de secuenciación de ADN y proteómica de alto rendimiento y rentables para construir la base de datos de secuenciación y proteómica vinculada a EHR más grande del mundo, en colaboración con más de 150 socios de ciencias de la vida y atención médica en todo el mundo. La colaboración con TriNetX ayudará a Regeneron a expandir drásticamente este conjunto de datos, ya líder en el mundo, para continuar con el impulso del descubrimiento y desarrollo de fármacos, al tiempo que fortalecerá los algoritmos de entrenamiento de inteligencia artificial (IA) para ofrecer las soluciones de salud digital del futuro.

"Estamos encantados de trabajar con Regeneron, y específicamente con el equipo del Regeneron Genetics Center, para avanzar en la salud humana mediante la aplicación de tecnologías de la información impulsadas por la inteligencia y respaldadas por nuestros datos confiables", afirmó Jeff Margolis, presidente ejecutivo de TriNetX. "Para nuestro equipo es una satisfacción que Regeneron nos haya seleccionado para brindar acceso a la amplitud y profundidad únicas de los datos de investigación de TriNetX, a través de nuestra extensa red mundial federada de centros médicos académicos y otros centros líderes de investigación médica".

"Este es un hito importante para el RGC y una nueva y poderosa vía para lograr nuestra misión principal: crear la base de datos de salud humana más grande y completa del mundo para impulsar el desarrollo de fármacos y ser pioneros en soluciones de salud digital para consumidores, pacientes y proveedores", señaló el Dr. Aris Baras, vicepresidente sénior, director del RGC y codirector de Regeneron Genetic Medicines. "TriNetX ha desarrollado una plataforma líder a nivel mundial con una trayectoria comprobada como facilitador de investigaciones a gran escala. El RGC ha dedicado más de una década a generar datos genómicos y, ahora, proteómicos, integrando esta información molecular con registros de salud longitudinales a gran escala. La combinación de estas plataformas reúne potentes bases de datos de salud humana con capacidades analíticas y de IA que ayudan a descubrir y desarrollar medicamentos innovadores para enfermedades devastadoras, además de crear soluciones de salud digital que esperamos transformen nuestra capacidad de predecir, prevenir y tratar enfermedades".

"Estamos ansiosos por trabajar con el equipo de TriNetX", afirmó Andrew Deubler, vicepresidente sénior y director administrativo y comercial del RGC. "Nuestras inversiones estratégicas en el RGC catalizan la innovación, impulsan avances en tecnologías de vanguardia que aceleran el descubrimiento y desarrollo de fármacos, y nos ayudan a desarrollar soluciones innovadoras de salud digital. Este acuerdo representa la colaboración más reciente y una de las más significativas hasta la fecha; esperamos continuar con la expansión de nuestra red de socios de primer nivel mientras perseguimos nuestra misión".

Como parte de la colaboración, Regeneron invertirá hasta 200 millones de dólares en TriNetX.

Acerca de TriNetX, LLC

TriNetX es el Global Truth Engine for Better Human Health™ (Motor global de la verdad para una mejor salud humana™) que facilita el uso de datos de salud complejos del mundo real. Los datos proceden directamente de nuestra creciente red mundial, que cuenta con más de 11.000 ubicaciones de proveedores de atención médica. Los clientes de TriNetX seleccionan la fuente, los tipos y la amplitud de los datos que necesitan, así como los métodos de acceso que prefieren y los tipos de software o inteligencia humana y artificial que desean aplicar, combinando estos elementos para alcanzar sus objetivos comerciales. Visite TriNetX en www.trinetx.com o siga a TriNetX en LinkedIn para obtener más información.

Acerca de Regeneron

Regeneron (NASDAQ: REGN) es una empresa biotecnológica líder que inventa, desarrolla y comercializa medicamentos transformadores de vida para personas con enfermedades graves. Fundada y dirigida por médicos científicos, nuestra capacidad única para traducir de manera repetida y consistente la ciencia en medicina ha dado lugar a numerosos tratamientos aprobados y candidatos a productos en desarrollo, la mayoría de los cuales fueron cultivados en nuestros laboratorios. Nuestros medicamentos y proyectos están diseñados para ayudar a pacientes con enfermedades oculares, alérgicas e inflamatorias, cáncer, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, enfermedades neurológicas, afecciones hematológicas, enfermedades infecciosas y enfermedades raras.

Regeneron amplía los límites del descubrimiento científico y acelera el desarrollo de fármacos mediante el uso de nuestras tecnologías patentadas, como VelociSuite®, que produce anticuerpos totalmente humanos optimizados y nuevas clases de anticuerpos biespecíficos. Marcamos el rumbo de la medicina del futuro gracias a los conocimientos basados en datos del Regeneron Genetics Center® y a nuestras plataformas pioneras de medicina genética, lo que nos permite identificar dianas innovadoras y enfoques complementarios para tratar o curar enfermedades.

Para más información, visite www.Regeneron.com o síganos en LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube o X.

Acerca del Regeneron Genetics Center

El Regeneron Genetics Center® (RGC®) es una iniciativa de investigación genómica y una filial de propiedad absoluta de Regeneron. Durante más de una década, hemos aprovechado el poder de la genética humana para descubrir nuevos y valiosos medicamentos, validar programas de investigación existentes y optimizar los ensayos clínicos. Aprovechamos nuestra creciente base de datos de más de 3 millones de exomas secuenciados e información de salud no identificable mediante el uso de análisis de datos patentados, tecnología e ingenio humano para realizar descubrimientos biológicos significativos con rapidez y a gran escala. Nuestro modelo integrado de alta proximidad se centra en trabajar estrechamente con nuestros colaboradores para crear un conjunto de datos con cohortes significativas. Utilizamos tecnologías innovadoras, como el aprendizaje automático, para secuenciar exomas, vincularlos con información de salud y realizar análisis a gran escala con el fin de establecer asociaciones significativas entre genes y enfermedades. Aplicamos nuestros conocimientos para guiar los esfuerzos más amplios de descubrimiento y desarrollo de fármacos de Regeneron.

Declaraciones prospectivas de Regeneron y uso de medios digitales

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres relacionados con eventos futuros y el desempeño futuro de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ("Regeneron" o la "Empresa"); los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de estas declaraciones prospectivas. Palabras como "anticipar", "esperar", "pretender", "planear", "creer", "buscar", "estimar", variaciones de dichas palabras y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Estas declaraciones se refieren, y estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, la naturaleza, el momento y el posible éxito y las aplicaciones terapéuticas de los productos comercializados o comercializados de otro modo por Regeneron y/o sus colaboradores o licenciatarios (colectivamente, "Productos de Regeneron") y los candidatos a productos que están desarrollando Regeneron y/o sus colaboradores o licenciatarios (colectivamente, "Candidatos a productos de Regeneron"), los programas de investigación y clínicos en curso o planificados, y el uso de la genética humana en los programas de investigación de Regeneron; la probabilidad, el momento, y el alcance de lograr cualquiera de los hitos anticipados descritos en este comunicado de prensa; la medida en que los resultados de los programas de investigación y desarrollo realizados por Regeneron y/o sus colaboradores o licenciatarios (como los que pueden resultar de la colaboración de Regeneron con TriNetX discutidos en este comunicado de prensa) pueden replicarse en otros estudios y/o conducir al avance de candidatos de productos a ensayos clínicos, aplicaciones terapéuticas o aprobación regulatoria; obligaciones regulatorias continuas y supervisión que afectan los productos, programas de investigación y clínicos de Regeneron, y negocios, incluidos los relacionados con privacidad del paciente; la probabilidad, el momento y el alcance de la posible aprobación regulatoria y el lanzamiento comercial de los Productos Candidatos de Regeneron y las nuevas indicaciones para los Productos de Regeneron; la incertidumbre de la utilización, la aceptación en el mercado y el éxito comercial de los Productos de Regeneron y los Productos Candidatos de Regeneron y el impacto de los estudios (ya sean realizados por Regeneron u otros y ya sean obligatorios o voluntarios) en cualquiera de los anteriores; la capacidad de los colaboradores, licenciatarios, proveedores u otros terceros de Regeneron (según corresponda) para realizar la fabricación, llenado, acabado, envasado, etiquetado, distribución y otros pasos relacionados con los productos de Regeneron y los productos candidatos de Regeneron; la capacidad de Regeneron para gestionar las cadenas de suministro de múltiples productos y candidatos a productos y los riesgos asociados con los aranceles y otras restricciones comerciales; problemas de seguridad resultantes de la administración de los productos de Regeneron y los productos candidatos de Regeneron en pacientes, incluidas complicaciones graves o efectos secundarios en relación con el uso de los productos de Regeneron y los productos candidatos de Regeneron en ensayos clínicos; determinaciones de las autoridades gubernamentales reguladoras y administrativas que puede retrasar o restringir la capacidad de Regeneron para continuar desarrollando o comercializando los Productos de Regeneron y los Candidatos a Productos de Regeneron; la disponibilidad y el alcance del reembolso o la asistencia de copago para los Productos de Regeneron por parte de terceros pagadores y otros terceros, incluidos los programas privados de atención médica y seguros de los pagadores, las organizaciones de mantenimiento de la salud, las compañías de gestión de beneficios farmacéuticos y los programas gubernamentales como Medicare y Medicaid; determinaciones de cobertura y reembolso por parte de dichos pagadores y otros terceros y nuevas políticas y procedimientos adoptados por dichos pagadores y otros terceros; cambios en las regulaciones y requisitos de precios de medicamentos y la estrategia de precios de Regeneron; otros cambios en las leyes, regulaciones y políticas que afectan a la industria de la salud; productos competidores y candidatos a productos (incluidos los productos biosimilares) que pueden ser superiores o más rentables que los productos de Regeneron y los candidatos a productos de Regeneron; gastos imprevistos; los costos de desarrollo, producción y venta de productos; la capacidad de Regeneron para cumplir con cualquiera de sus proyecciones u orientaciones financieras y los cambios en los supuestos subyacentes a esas proyecciones u orientaciones; el potencial; para cualquier acuerdo de licencia, colaboración o suministro, incluidos los acuerdos de Regeneron con Sanofi y Bayer (o sus respectivas compañías afiliadas, según corresponda), así como la colaboración con TriNetX discutida en este comunicado de prensa, que se cancelará o terminará; el impacto de brotes de salud pública, epidemias o pandemias en el negocio de Regeneron; y los riesgos asociados con litigios y otros procedimientos e investigaciones gubernamentales relacionados con la Compañía y/o sus operaciones (incluidos los procedimientos civiles pendientes iniciados o a los que se unieron el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts), los riesgos asociados con la propiedad intelectual de otras partes y los litigios pendientes o futuros relacionados con los mismos (incluidos, entre otros, el litigio de patentes y otros procedimientos relacionados con EYLEA® (aflibercept) Injection), el resultado final de dichos procedimientos e investigaciones, y el impacto que cualquiera de los anteriores pueda tener en el negocio, las perspectivas, los resultados operativos y la condición financiera de Regeneron. Se puede encontrar una descripción más completa de estos y otros riesgos materiales en los documentos presentados por Regeneron ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), incluido su Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025. Cualquier declaración prospectiva se basa en las creencias y juicios actuales de la gerencia, por lo que se advierte al lector que no confíe en las declaraciones prospectivas realizadas por Regeneron. Regeneron no asume obligación alguna de actualizar (públicamente o de otro modo) ninguna declaración prospectiva, lo que incluye, entre otras, cualquier proyección u orientación financiera, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.

Regeneron utiliza su sitio web de relaciones con la prensa e inversores y sus redes sociales para publicar información importante acerca de la Empresa, incluida información que pueda considerarse relevante para los inversores. La información financiera y de otro tipo acerca de Regeneron se publica de forma rutinaria y es accesible en el sitio web de relaciones con la prensa e inversores de Regeneron (https://investor.regeneron.com) y en su página de LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/regeneron-pharmaceuticals).

Regeneron

Relaciones con los Medios:

Ella Campbell

Correo electrónico: [email protected]

Inversores:

Vesna Tosic

Correo electrónico: [email protected]

TriNetX

Karen Tunks

Correo electrónico: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/542641/TriNetX_Logo.jpg

FUENTE TriNetX, LLC.