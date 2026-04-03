- TriNetX colabora con Regeneron para acceder a registros electrónicos de salud anonimizados de 300 millones de pacientes e impulsar la investigación y el desarrollo de productos en ciencias de la vida y soluciones de salud digital

Regeneron tiene la oportunidad exclusiva de conectar grandes conjuntos de datos genómicos y proteómicos a la red global líder en la industria de datos de registros electrónicos de salud de TriNetX

Esta colaboración ampliará la base de datos genómica y proteómica de Regeneron, líder mundial en el sector e integrada con los registros electrónicos de salud

La creciente base de datos seguirá impulsando el descubrimiento y desarrollo de fármacos y potenciará los algoritmos de entrenamiento de IA para ofrecer soluciones de salud digital del futuro a consumidores, pacientes y profesionales sanitarios

TARRYTOWN, N.Y. y CAMBRIDGE, Mass., 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX® y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) anunciaron hoy una colaboración estratégica para respaldar las capacidades de Regeneron en el descubrimiento y desarrollo de fármacos, así como nuevas iniciativas para ofrecer soluciones de salud digital del futuro a consumidores, pacientes y proveedores. Regeneron obtiene la oportunidad exclusiva de conectar grandes cohortes de datos genómicos y proteómicos a la red de datos fenotípicos líder en la industria de TriNetX, que abarca aproximadamente 300 millones de pacientes anonimizados y desidentificados. Esta colaboración permitirá la expansión de la base de datos genómica y proteómica de Regeneron, líder mundial en el sector e integrada con la historia clínica electrónica (HCE), un factor clave para la cartera de terapias líder en la industria de la compañía.

En el marco de esta colaboración, TriNetX proporcionará a Regeneron acceso seguro y con licencia a los datos de salud anonimizados actuales y futuros de TriNetX, procedentes de aproximadamente 300 millones de personas (170 millones de las cuales residen en Estados Unidos), obtenidos directamente de su red global de socios del sistema de salud. Mediante métodos que preservan la privacidad, Regeneron podrá cotejar una parte de los datos anonimizados de TriNetX con los datos genómicos y proteómicos generados por el Regeneron Genetics Center® (RGC®). Este cotejo se realizará de conformidad con todas las leyes de protección de datos aplicables, incluidas HIPAA y GDPR.

El RGC ha desarrollado métodos de secuenciación de ADN y proteómica de alto rendimiento y rentables para crear la mayor base de datos mundial de datos de secuenciación y proteómica vinculados a registros electrónicos de salud, en colaboración con más de 150 socios del sector de las ciencias de la vida y la atención médica en todo el mundo. La colaboración con TriNetX ayudará a Regeneron a expandir drásticamente este conjunto de datos, ya líder a nivel mundial, para seguir impulsando el descubrimiento y desarrollo de fármacos, al tiempo que potencia los algoritmos de entrenamiento de inteligencia artificial (IA) para ofrecer soluciones de salud digital del futuro.

"Nos complace colaborar con Regeneron, y en concreto con el equipo del Centro de Genética de Regeneron, para impulsar la salud humana mediante la aplicación de tecnología de la información basada en inteligencia artificial, respaldada por nuestros datos fiables", comentó Jeff Margolis, presidente ejecutivo de TriNetX. "Nuestro equipo se siente muy satisfecho de haber sido seleccionado por Regeneron para proporcionar acceso a la excepcional amplitud y profundidad de los datos listos para la investigación de TriNetX, a través de nuestra extensa red global federada de centros médicos académicos y otros centros líderes en investigación sanitaria".

"Este es un hito importante para el RGC y una nueva y poderosa vía para lograr nuestra misión principal: construir la base de datos de salud humana más grande y completa del mundo para impulsar el desarrollo de fármacos y ser pioneros en soluciones de salud digital para consumidores, pacientes y proveedores", afirmó el doctor Aris Baras, vicepresidente sénior, director del RGC y codirector de Regeneron Genetic Medicines. "TriNetX ha creado una plataforma líder a nivel mundial con una trayectoria comprobada en la facilitación de la investigación a gran escala. El RGC ha dedicado más de una década a generar datos genómicos y ahora proteómicos, e integrar estos datos moleculares con registros de salud longitudinales a gran escala. La combinación de estas plataformas reúne potentes bases de datos de salud humana con capacidades analíticas y de IA para ayudar a descubrir y desarrollar medicamentos innovadores para enfermedades devastadoras y crear soluciones de salud digital que, esperamos, transformarán nuestra capacidad para predecir, prevenir y controlar enfermedades".

"Estamos deseando colaborar con el equipo de TriNetX", declaró Andrew Deubler, vicepresidente sénior y director de negocios y administración de RGC. "Nuestras inversiones estratégicas en RGC impulsan la innovación, promoviendo avances en tecnologías de vanguardia que aceleran el descubrimiento y desarrollo de fármacos, además de ayudarnos a desarrollar soluciones innovadoras de salud digital. Este acuerdo representa la más reciente y una de nuestras colaboraciones más importantes, y esperamos seguir ampliando nuestra red de socios de primer nivel en el cumplimiento de nuestra misión".

Como parte de la colaboración, Regeneron invertirá hasta 200 millones de dólares en TriNetX.

Acerca de TriNetX, LLC

TriNetX es el Motor de la Verdad Global para una Mejor Salud Humana™ que facilita el uso de datos de salud complejos y reales. Los datos provienen directamente de nuestra creciente red global de más de 11.000 centros de atención médica. Los clientes de TriNetX seleccionan la fuente, los tipos y la amplitud de datos que necesitan; los métodos de acceso a los datos que desean; y los tipos de software, inteligencia humana y artificial que desean aplicar, y los combinan para alcanzar sus objetivos comerciales. Visite TriNetX en www.trinetx.com o siga a TriNetX en LinkedIn para obtener más información.

Acerca de Regeneron

Regeneron (NASDAQ: REGN) es una empresa líder en biotecnología que inventa, desarrolla y comercializa medicamentos que transforman la vida de personas con enfermedades graves. Fundada y dirigida por médicos-científicos, nuestra capacidad única para traducir repetidamente y de forma consistente la ciencia en medicina ha dado lugar a numerosos tratamientos aprobados y candidatos a productos en desarrollo, la mayoría de los cuales se crearon en nuestros propios laboratorios. Nuestros medicamentos y proyectos en desarrollo están diseñados para ayudar a pacientes con enfermedades oculares, enfermedades alérgicas e inflamatorias, cáncer, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, enfermedades neurológicas, afecciones hematológicas, enfermedades infecciosas y enfermedades raras.

Regeneron amplía los límites del descubrimiento científico y acelera el desarrollo de fármacos mediante tecnologías propias, como VelociSuite®, que produce anticuerpos totalmente humanos optimizados y nuevas clases de anticuerpos biespecíficos. Estamos dando forma a la próxima frontera de la medicina con información basada en datos del Regeneron Genetics Center® y plataformas pioneras de medicina genética, lo que nos permite identificar objetivos innovadores y enfoques complementarios para el posible tratamiento o la cura de enfermedades.

Para más información, visite www.Regeneron.com o siga a Regeneron en LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube o X.

Acerca del Regeneron Genetics Center

El Regeneron Genetics Center® (RGC®) es una iniciativa de investigación genómica y una filial de propiedad absoluta de Regeneron. Durante más de una década, hemos aprovechado el poder de la genética humana para descubrir nuevos medicamentos importantes, validar programas de investigación existentes y optimizar ensayos clínicos. Accedemos a nuestra creciente base de datos de más de 3 millones de exomas secuenciados e información de salud anonimizada mediante análisis de datos propios, tecnología e ingenio humano para realizar descubrimientos biológicos significativos con rapidez y a gran escala. Nuestro modelo integrado y personalizado se centra en trabajar estrechamente con nuestros colaboradores para crear un conjunto de datos con cohortes relevantes. Utilizamos tecnologías innovadoras, como el aprendizaje automático, para secuenciar exomas, alinearlos con información de salud y realizar análisis a gran escala para establecer asociaciones significativas entre genes y enfermedades. Aplicamos nuestros conocimientos para guiar los esfuerzos más amplios de Regeneron en materia de descubrimiento y desarrollo de fármacos.

Declaraciones prospectivas de Regeneron y uso de medios digitales

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres relacionados con eventos futuros y el rendimiento futuro de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ("Regeneron" o la "compañía"), y los eventos o resultados reales pueden diferir materialmente de estas declaraciones prospectivas. Palabras como "anticipar", "esperar", "pretender", "planificar", "creer", "buscar", "estimar", variaciones de dichas palabras y expresiones similares tienen como objetivo identificar dichas declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Estas declaraciones se refieren a, y estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, La naturaleza, el momento oportuno y el posible éxito y las aplicaciones terapéuticas de los productos comercializados o distribuidos por Regeneron y/o sus colaboradores o licenciatarios (en adelante, "Productos de Regeneron") y los productos candidatos en desarrollo por Regeneron y/o sus colaboradores o licenciatarios (en adelante, "Productos Candidatos de Regeneron"), los programas de investigación y clínicos en curso o planificados, y el uso de la genética humana en los programas de investigación de Regeneron; la probabilidad, el momento oportuno y el alcance de alcanzar cualquiera de los hitos previstos descritos en este comunicado de prensa; la medida en que los resultados de los programas de investigación y desarrollo llevados a cabo por Regeneron y/o sus colaboradores o licenciatarios (como los que puedan resultar de la colaboración de Regeneron con TriNetX, que se analiza en este comunicado de prensa) puedan replicarse en otros estudios y/o conducir al avance de los productos candidatos a ensayos clínicos, aplicaciones terapéuticas o aprobación normativa; las obligaciones normativas y la supervisión en curso que afectan a los Productos, los programas de investigación y clínicos y el negocio de Regeneron, incluyendo aquellos relacionados con la privacidad del paciente; la probabilidad, el momento y el alcance de la posible aprobación normativa y el lanzamiento comercial de los productos candidatos de Regeneron y las nuevas indicaciones para los productos de Regeneron; la incertidumbre de la utilización, la aceptación en el mercado y el éxito comercial de los productos y productos candidatos de Regeneron y el impacto de los estudios (ya sean realizados por Regeneron u otros y sean obligatorios o voluntarios) en cualquiera de los anteriores; la capacidad de los colaboradores, licenciatarios, proveedores u otros terceros de Regeneron (según corresponda) para realizar la fabricación, el llenado, el acabado, el envasado, el etiquetado, la distribución y otros pasos relacionados con los productos y productos candidatos de Regeneron; la capacidad de Regeneron para gestionar las cadenas de suministro de múltiples productos y candidatos a productos y los riesgos asociados con los aranceles y otras restricciones comerciales; problemas de seguridad derivados de la administración de los productos y candidatos a productos de Regeneron en pacientes, incluidas complicaciones graves o efectos secundarios relacionados con el uso de los productos y candidatos a productos de Regeneron en ensayos clínicos; decisiones de las autoridades gubernamentales normativas y administrativas que pueden retrasar o restringir la capacidad de Regeneron para continuar desarrollando o comercializando sus productos y candidatos a productos; la disponibilidad y el alcance del reembolso o la asistencia para el copago de los productos de Regeneron por parte de terceros pagadores y otros terceros, incluyendo programas de seguros y atención médica de pagadores privados, organizaciones de mantenimiento de la salud, compañías de administración de beneficios farmacéuticos y programas gubernamentales como Medicare y Medicaid; determinaciones de cobertura y reembolso por parte de dichos pagadores y otros terceros y nuevas políticas y procedimientos adoptados por dichos pagadores y otros terceros; cambios en las regulaciones y requisitos de precios de medicamentos y la estrategia de precios de Regeneron; otros cambios en las leyes, regulaciones y políticas que afectan a la industria de la salud; productos y candidatos a productos de la competencia (incluidos productos biosimilares) que pueden ser superiores o más rentables que, Los productos y candidatos a productos de Regeneron; gastos imprevistos; los costes de desarrollo, producción y venta de productos; la capacidad de Regeneron para cumplir con sus proyecciones o previsiones financieras y los cambios en los supuestos subyacentes a dichas proyecciones o previsiones; la posibilidad de que se cancele o rescinda cualquier acuerdo de licencia, colaboración o suministro, incluidos los acuerdos de Regeneron con Sanofi y Bayer (o sus respectivas empresas afiliadas, según corresponda), así como la colaboración con TriNetX mencionada en este comunicado de prensa; el impacto de brotes de salud pública, epidemias o pandemias en el negocio de Regeneron; y los riesgos asociados con litigios y otros procedimientos e investigaciones gubernamentales relacionados con la compañía y/o sus operaciones (incluidos los procedimientos civiles pendientes iniciados o a los que se unió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts), los riesgos asociados con la propiedad intelectual de otras partes y los litigios pendientes o futuros relacionados con la misma (incluidos, sin limitación, los litigios de patentes y otros procedimientos relacionados con la inyección de EYLEA ® (aflibercept)), el resultado final de dichos procedimientos e investigaciones, y el impacto que cualquiera de los anteriores pueda tener en el negocio, las perspectivas, los resultados operativos y la situación financiera de Regeneron. Una descripción más completa de estos y otros riesgos materiales puede encontrarse en los documentos presentados por Regeneron ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluido su Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025. Cualquier declaración prospectiva se basa en las creencias y el juicio actuales de la gerencia, y se advierte al lector que no debe confiar en ninguna declaración prospectiva realizada por Regeneron. Regeneron no asume ninguna obligación de actualizar (públicamente o de otro modo) ninguna declaración prospectiva, incluyendo, entre otras, cualquier proyección o guía financiera, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Regeneron utiliza su sitio web de relaciones con los medios e inversores y sus redes sociales para publicar información importante sobre la empresa, incluida información que puede considerarse relevante para los inversores. La información financiera y de otro tipo sobre Regeneron se publica periódicamente y está disponible en el sitio web de relaciones con los medios e inversores de Regeneron (https://investor.regeneron.com) y en su página de LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/regeneron-pharmaceuticals).

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