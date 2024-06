A TV Hisense é considerada a número 2 do mundo no primeiro trimestre de 2024

QINGDAO, China, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global de eletrodomésticos e produtos eletrônicos de consumo, reforçou sua força competitiva no setor global de eletrodomésticos com os últimos dados do instituto líder de pesquisa de mercado internacional Omdia, monstrando que os envios globais da TV Hisense no primeiro trimestre de 2024 atingiram um total de 6,32 milhões, colocando a Hisense em segundo lugar geral no mercado global de 2022 ao primeiro trimestre de 2024.

A TV Hisense é considerada a número 2 do mundo A Hisense Mini-LED ULED TV U7N é a TV oficial da UEFA EURO 2024™

A participação da Hisense no volume global de envios de TV no primeiro trimestre de 2024 foi de 13,6%, com uma participação na receita global de envios de 12,1%. Atualmente, a Hisense ocupa o segundo lugar no ranking global de envios de TVs e o primeiro lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. Como líder em tecnologia e mercado na área de TV a laser, a Hisense também teve uma participação de 53,4% no volume mundial de TV a laser no primeiro trimestre de 2024.

O sucesso continuado da Hisense em um mercado altamente competitivo se deve ao seu compromisso com a constante inovação em produtos e serviços de alta qualidade no desenvolvimento de tecnologia pioneira no setor de eletrodomésticos, buscando melhorar a vida cotidiana. A Hisense Mini-LED ULED TV U7N é a TV oficial da UEFA EURO 2024™, levando a experiência de assistir futebol a novos patamares com uma TV desenhada especificamente para fãs de esportes e gamers. Com uma alta taxa de atualização de 240 Hz e equipada com o Ultra Motion de 120 Hz e o modo AI Sports, a U7N leva você ao centro do jogo.

A Hisense, como parceira oficial da UEFA EURO 2024™, lançou recentemente a campanha "BEYOND GLORY", com os embaixadores globais Iker Casillas e Manuel Neuer. A campanha marca a terceira parceria consecutiva da Hisense com o Campeonato Europeu de Futebol da UEFA, oferecendo uma importante oportunidade para continuar a conectar a marca Hisense com consumidores de todo o mundo.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos de consumo e parceiro oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em segundo lugar no ranking global de envios de TVs e em primeiro lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países, e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

