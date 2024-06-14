Hisense TV занял второе место в мире в первом квартале 2024 года

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Hisense

Jun 14, 2024, 14:17 ET

ЦИНДАО, Китай, 14 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и бытовой электроники, укрепил свои конкурентные позиции в мировом секторе бытовой техники по последним данным ведущего международного исследовательского института рынка Omdia, которые показывают, что мировые поставки телевизоров Hisense за первый квартал 2024 года составили в общей сложности 6,32 млн единиц, заняв второе место на мировом рынке с 2022 по первый квартал 2024 года.

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Hisense TV ranked global No. 2
Hisense TV ranked global No. 2
vHisense Mini-LED ULED TV U7N is the official TV of the UEFA EURO 2024™
vHisense Mini-LED ULED TV U7N is the official TV of the UEFA EURO 2024™

Доля Hisense в мировом объеме поставок телевизоров в первом квартале 2024 года составила 13,6%, а доля выручки от глобальных поставок — 12,1%. В настоящее время Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место среди 100-дюймовых телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Являясь лидером в области технологий и рынка лазерного телевидения, компания Hisense также получила мировую долю продаж лазерных телевизоров в первом квартале 2024 года в размере 53,4%.

Постоянный успех Hisense на высококонкурентном рынке обусловлен приверженностью компании постоянным инновациям в высококачественных продуктах и услугах при разработке новаторских технологий бытовой техники в стремлении улучшить повседневную жизнь. Hisense Mini-LED ULED U7N — это официальный телевизор UEFA EURO 2024™, который поднимает просмотр футбола на новые высоты с помощью устройства, разработанного специально для любителей спорта и геймеров. Благодаря высокой частоте обновления 240 Гц и режиму 120Hz Ultra Motion и AI Sports Mode, U7N перенесет вас в самое сердце игры.

Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024™, Hisense недавно запустила кампанию «BEYOND GLORY» с участием глобальных амбассадоров Икера Касильяса и Мануэля Нойера. Кампания знаменует собой третий подряд чемпионат Европы по футболу, который Hisense проводит в партнерстве с этим событием, предоставляя важную возможность связывать бренд Hisense с потребителями по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники и официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место среди 100" телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширилась и работает в более чем 160 странах и специализируется на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2437649/Hisense_TV_ranked_global_No_2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2437650/Hisense_Mini_LED_ULED_TV_U7N_official_TV_UEFA_EURO_2024.jpg

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