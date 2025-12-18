A Hisense protagonizará evolução de telas centrada no ser humano na CES 2026

QINGDAO, China, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, chegará à CES 2026 com seu tema global "Innovating A Brighter Life" (Inovando uma vida mais brilhante), apresentando um futuro onde a inovação em telas é definida por uma abordagem mais centrada no ser humano. Para a Hisense, esse tema reflete um compromisso duradouro em projetar tecnologias que elevem a vida cotidiana — tornando as telas mais naturais de observar, mais sustentáveis de usar e mais envolventes emocionalmente no lar.

Essa visão será ancorada pela mais recente evolução do RGB MiniLED da Hisense. A verdadeira atualização da tecnologia proporcionará desempenho de cor de próximo nível, com maior conforto visual e maior eficiência energética. Como criadora do RGB MiniLED, a Hisense está repensando o mecanismo de iluminação desde sua própria origem — guiando o setor para uma nova era de telas, enquanto continua a ultrapassar os limites tecnológicos.

Além da tecnologia de exibição, a Hisense também apresentará seus mais recentes eletrodomésticos movidos por IA e inovações de engenharia de última geração, ilustrando como sistemas inteligentes e conectados moldarão o futuro da vida moderna. Essas inovações refletem a crença holística da Hisense de que uma vida mais brilhante não é criada por produtos isolados, mas por um ecossistema projetado em torno das necessidades humanas reais.

Por meio do "Innovating A Brighter Life", a Hisense demonstrará na CES que o futuro das telas será projetado para as pessoas em primeiro lugar — e que a nova era de excelência em telas começará com a inovação RGB MiniLED.

Coletiva de imprensa

Data e hora: segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 - 10:00 PST

Localização: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, NV

Estande da Hisense na CES

Datas: 6 a 9 de janeiro de 2026

Local: estande nº 17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é líder mundialmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI de alta qualidade. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa o 1º lugar global no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais (2023 até o terceiro trimestre de 2025). Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de conectar audiências ao redor do mundo.

