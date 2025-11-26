Hisense lidera os mercados globais de TV a laser e de 100 polegadas no terceiro trimestre de 2025

QINGDAO, China, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em produtos eletrônicos e eletrodomésticos, mais uma vez ficou em primeiro lugar no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais, com uma participação de 56,6%, e no segmento de TVs a laser, com uma participação de 68,9% no terceiro trimestre de 2025, de acordo com os dados mais recentes divulgados pela Omdia. O resultado reafirma a liderança da Hisense no setor, impulsionada pela inovação contínua e por um profundo conhecimento das necessidades dos consumidores.

Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua a estabelecer novos padrões em tecnologia de tela grande. Respaldada por uma forte pesquisa e desenvolvimento independente, a tecnologia RGB MiniLED da Hisense oferece cores autênticas e vivas como nunca antes — impulsionadas por um brilho e precisão extraordinários que dão vida a cada cena com um realismo impressionante e profundidade emocional. Essas inovações vão além da cor e da qualidade da imagem — tornando a tecnologia mais humana, transformando cada momento de observação, compartilhamento e relaxamento em uma experiência mais rica e emocionalmente conectada para famílias em todo o mundo.

A Hisense continua a liderar o mercado de TV a laser — como comprovado pelos últimos resultados do UST Projector Showdown de 2025. A Hisense L9Q conquistou o primeiro lugar em uso em salas mistas, cinema dedicado e qualidade geral de imagem, enquanto a PX3-PRO foi premiada como a melhor escolha em termos de custo-benefício e também com excelente desempenho em termos de imagem.

Com uma colaboração com a Devialet, o L9Q oferece uma experiência de cinema em casa de luxo com uma projeção de até 200 polegadas, 5.000 ANSI lúmens, uma taxa de contraste de 5.000:1 e certificações IMAX Enhanced e Dolby Vision — trazendo verdadeiramente o cinema para casa.

Da tecnologia ao mercado, a Hisense continua a liderar a evolução do setor em direção a uma maior qualidade e inovação. Ao dominar tecnologias essenciais e transformá-las em produtos que elevam os padrões globais de entretenimento doméstico, a Hisense não está apenas moldando o que as pessoas assistem, mas também como o mundo imagina o futuro das telas.

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é uma líder mundialmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. De acordo com a Omdia, a Hisense ocupa o 1º lugar global no segmento de TVs com 100 polegadas ou mais (2023 até o terceiro trimestre de 2025). Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de se conectar com o público em todo o mundo.

FONTE Hisense