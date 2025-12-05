No comunicado à imprensa, A VENDA DIRETA PERMANECEU ESTÁVEL EM 2024 EM MEIO A MUDANÇAS ECONÔMICAS GLOBAIS, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE ESTATÍSTICAS DA WFDSA, emitido em 04-dez-2025 pela Federação Mundial de Associações de Venda Direta via PR Newswire, fomos informados pela empresa de que mudanças foram feitas. O comunicado completo e corrigido segue, com detalhes adicionais ao final.

A VENDA DIRETA PERMANECEU ESTÁVEL EM 2024 EM MEIO A MUDANÇAS ECONÔMICAS GLOBAIS, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE ESTATÍSTICAS DA WFDSA

FEDERAÇÃO MUNDIAL DE ASSOCIAÇÕES DE VENDA DIRETA DIVULGA DADOS DEFINITIVOS ANUAIS SOBRE A INDÚSTRIA GLOBAL MOSTRANDO SINAIS DE ESTABILIZAÇÃO

WASHINGTON, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), a associação comercial global que representa a indústria de vendas diretas há 47 anos, divulgou seu último relatório de ESTATÍSTICAS, mostrando a estabilidade global e o crescimento potencial. As vendas diretas permaneceram em torno de $ 164 bilhões em vendas globais no varejo, um aumento de $ 675 milhões em relação às vendas pré-pandemia, com 45% dos mercados no estudo mostrando aumentos. O número de representantes independentes cresceu ligeiramente em relação ao ano passado para 104,3 milhões, 72,1% dos quais são mulheres.

"Estamos orgulhosos de representar uma indústria que oferece oportunidades para mais de 100 milhões de empreendedores – fazendo a diferença para suas famílias, bem como contribuições para os países em que operamos", afirmou o presidente da WFDSA e CEO da Shaklee Corporation, Roger Barnett. "Os EUA continuam a ser o mercado dominante no mundo, mas também estamos vendo um crescimento em mercados importantes como o Brasil, a Índia e a China."

A região da Ásia-Pacífico continua a ser a maior em participação de mercado, impulsionada por players emergentes como a Malásia, mas as Américas cresceram mais em 2024. Além disso, o número de "mercados de bilhões de dólares" em 2024 permaneceu consistente em 21. O relatório de ESTATÍSTICAS acompanhou as mudanças demográficas entre empreendedores independentes e categorias de produtos. Os produtos de bem-estar continuam a dominar a indústria, juntamente com cosméticos e cuidados pessoais – incluindo as marcas K-beauty.

"Com seus custos iniciais relativamente baixos, forte apoio da comunidade e produtos de alta qualidade, a venda direta é um caminho resiliente e atraente para empreendedores em todo o mundo, especialmente mulheres, e mais homens também estão se envolvendo", observou Shaila Manyam, diretora executiva da WFDSA.

O estudo é o conjunto definitivo de dados e insights para o setor de 55 mercados em todo o mundo e prevê possíveis fatores que afetarão o setor em 2025, incluindo o impacto das tarifas e do comércio global, da tecnologia e do crescente interesse pelo empreendedorismo. O Relatório de ESTATÍSTICAS está disponível em http://www.wfdsa.org/global-statistics

FATOS RÁPIDOS

Vendas globais no varejo em 2024 : $ 163,9 bilhões (praticamente estáveis a partir de 2023)

Os 10 principais mercados:

EUA Alemanha China Korea Malásia Japão Brasil México França Taiwan

Participação: 21 mercados registraram vendas de $ 1 bilhão ou mais, representando 92% das vendas globais





21 mercados registraram vendas de $ 1 bilhão ou mais, representando 92% das vendas globais Principais setores: Bem-estar, cosméticos e cuidados pessoais, artigos domésticos e duráveis





Bem-estar, cosméticos e cuidados pessoais, artigos domésticos e duráveis Contratadas Independentes : 104,3 milhões (aumento de 0,1%); 72,1% do sexo feminino.

Sobre a WFDSA

A Federação Mundial de Associações de Vendas Diretas (WFDSA) é a associação comercial global para o setor de vendas diretas, mantendo os mais altos padrões de conduta ética, defendendo os interesses do setor e reunindo mais de 55 DSAs nacionais e empresas proeminentes em todo o mundo. Fundada em 1978 e sediada em Washington, DC, a WFDSA atua como a principal especialista do mundo e fonte confiável de informações e insights para e sobre vendas diretas. Saiba mais sobre a WFDSA em www.wfdsa.org.

