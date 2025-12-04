-La venta directa se mantuvo estable en 2024 en medio de los cambios económicos mundiales, según el informe estadístico de la WFDSA

LA WORLD FEDERATION OF DIRECT SELLING ASSOCIATIONS PUBLICA DATOS DEFINITIVOS ANUALES SOBRE LA INDUSTRIA MUNDIAL QUE MUESTRA SEÑALES DE ESTABILIZACIÓN

WASHINGTON, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), la asociación comercial global que representa a la industria de la venta directa durante 47 años, publicó su último informe STATS, que muestra estabilidad global y potencial de crecimiento. La venta directa se mantuvo en torno a los 164 mil millones de dólares en ventas minoristas globales, lo que representa un aumento de 675 millones de dólares con respecto a las ventas previas a la pandemia, con un aumento en el 45 % de los mercados del estudio. El número de representantes independientes aumentó ligeramente con respecto al año pasado, alcanzando los 104,3 millones, de los cuales el 72,1 % son mujeres.

"Nos enorgullece representar una industria que brinda oportunidades a más de 100 millones de emprendedores, marcando la diferencia para sus familias y contribuyendo a los países donde operamos", declaró Roger Barnett, presidente de WFDSA y consejero delegado de Shaklee Corporation. "Estados Unidos sigue siendo el mercado dominante a nivel mundial, pero también estamos observando crecimiento en mercados clave como Brasil, India y China".

La región Asia-Pacífico sigue siendo la más grande en términos de participación de mercado, impulsada por actores emergentes como Malasia, pero América fue la que más creció en 2024. Además, el número de "mercados multimillonarios" en 2024 se mantuvo estable en 21. El informe STATS analizó los cambios demográficos entre emprendedores independientes y categorías de productos. Los productos de bienestar continúan dominando la industria, junto con los cosméticos y el cuidado personal, incluidas las marcas de K-beauty.

"Con sus costes iniciales relativamente bajos, el sólido apoyo de la comunidad y los productos de alta calidad, la venta directa es una vía resiliente y atractiva para emprendedores de todo el mundo, especialmente mujeres, y cada vez más hombres se están involucrando", señaló Shaila Manyam, directora ejecutiva de WFDSA.

El estudio es el conjunto definitivo de datos y perspectivas para la industria en 55 mercados de todo el mundo y analiza los posibles factores que afectarán a la industria en 2025, incluyendo el impacto de los aranceles y el comercio global, la tecnología y el creciente interés en el emprendimiento. El informe STATS está disponible en http://www.wfdsa.org/global-statistics

DATOS

Ventas minoristas globales en 2024: 163.900 millones de dólares (prácticamente sin cambios desde 2023)





163.900 millones de dólares (prácticamente sin cambios desde 2023) Principales 10 mercados:

EE.UU. Alemania China Corea Malasia Japón Brasiil Francia Taiwán India

Participación: 21 mercados registraron ventas de 1.000 millones de dólares o más, lo que representa el 92 % de las ventas globales.





21 mercados registraron ventas de 1.000 millones de dólares o más, lo que representa el 92 % de las ventas globales. Sectores clave: Bienestar, cosméticos y cuidado personal, artículos para el hogar y bienes duraderos.





Bienestar, cosméticos y cuidado personal, artículos para el hogar y bienes duraderos. Contratistas independientes: 104,3 millones (un 0,1 % más); 72,1 % mujeres.

Contacto:

Maureen Paniagua

Membership Director

[email protected]

Acerca de WFDSA

La World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) es la asociación comercial global de la industria de la venta directa, que mantiene los más altos estándares de conducta ética, defiende los intereses de la industria y reúne a más de 55 asociaciones nacionales de venta directa (DSA) y empresas destacadas de todo el mundo. Fundada en 1978 y con sede en Washington, D.C., la WFDSA es la principal fuente experta y confiable de información y perspectivas sobre la venta directa. Obtenga más información sobre la WFDSA en www.wfdsa.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2838693/wfdsa_logo_01_Logo.jpg