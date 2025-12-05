En el comunicado de prensa, LA VENTA DIRECTA SE MANTUVO ESTABLE EN 2024 EN MEDIO DE LOS CAMBIOS ECONÓMICOS GLOBALES, SEGÚN EL INFORME ESTADÍSTICO DE WFDSA, publicado el 4 de diciembre por la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa en PR Newswire, la empresa nos informa que se han realizado cambios. A continuación se incluye el comunicado completo y corregido, con detalles adicionales al final.

LA VENTA DIRECTA SE MANTUVO ESTABLE EN 2024 EN MEDIO DE LOS CAMBIOS ECONÓMICOS GLOBALES, SEGÚN EL INFORME ESTADÍSTICO DE WFDSA

WORLD FEDERATION OF DIRECT SELLING ASSOCIATIONS PUBLICA DATOS DEFINITITVE ANUALES SOBRE LA INDUSTRIA GLOBAL QUE MUESTRAN SIGNOS DE ESTABILIZACIÓN

WASHINGTON, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA, por sus siglas en inglés), la asociación comercial mundial que representa a la industria de la venta directa desde hace 47 años, publicó su último informe de ESTADÍSTICAS, que muestra la estabilidad mundial y el crecimiento potencial. La venta directa se mantuvo en torno a los $ 164 mil millones en ventas minoristas globales, un aumento de $ 675 millones con respecto a las ventas previas a la pandemia, y el 45 % de los mercados del estudio mostraron aumentos. La cantidad de representantes independientes creció ligeramente con respecto al año pasado hasta los 104,3 millones, de los cuales el 72,1 % son mujeres.

"Estamos orgullosos de representar a una industria que brinda oportunidades a más de 100 millones de empresarios, lo que marca la diferencia para sus familias, así como para las contribuciones a los condados en los que operamos", declaró Roger Barnett, presidente de la WFDSA y director ejecutivo de Shaklee Corporation. "Estados Unidos sigue siendo el mercado dominante en el mundo, pero también estamos viendo un crecimiento en mercados clave como Brasil, India y China".

La región de Asia y el Pacífico sigue siendo la más grande por cuota de mercado, impulsada por actores emergentes como Malasia, pero las Américas crecieron más en 2024. Además, el número de "mercados de mil millones de dólares" en 2024 se mantuvo constante en 21. El informe de ESTADÍSTICAS rastreó los cambios demográficos entre empresarios independientes y categorías de productos. Los productos de bienestar siguen dominando la industria junto con los cosméticos y el cuidado personal, incluidas las marcas de K-beauty.

"Con sus costos de puesta en marcha relativamente bajos, el fuerte apoyo de la comunidad y los productos de alta calidad, la venta directa es una vía resistente y atractiva para los empresarios de todo el mundo, especialmente las mujeres, y más hombres también se están involucrando", señaló Shaila Manyam, Directora Ejecutiva de WFDSA.

El estudio es el conjunto definitivo de datos y perspectivas para la industria de 55 mercados de todo el mundo, y analiza los posibles factores que afectarán a la industria en 2025, incluido el impacto de los aranceles y el comercio mundial, la tecnología y el creciente interés en el emprendimiento. El informe de ESTADÍSTICAS está disponible en http://www.wfdsa.org/global-statistics

DATOS RÁPIDOS

Ventas minoristas globales de 2024 : $ 163.9 mil millones (esencialmente sin cambios desde 2023)

Los 10 principales mercados:

EE. UU. Alemania China Corea Malasia Japón Brasil México Francia Taiwán

Participación: 21 mercados registraron ventas de $ 1 mil millones o más, lo que representa el 92 % de las ventas globales





21 mercados registraron ventas de $ 1 mil millones o más, lo que representa el 92 % de las ventas globales Sectores clave: Bienestar, cosméticos y cuidado personal, artículos para el hogar y duraderos





Bienestar, cosméticos y cuidado personal, artículos para el hogar y duraderos Contratistas independientes : 104,3 millones (un 0,1 % más); 72,1 % mujeres.

Acerca de WFDSA

La Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA) es la asociación comercial global para la industria de la venta directa, que mantiene los más altos estándares de conducta ética, aboga por los intereses de la industria y convoca a más de 55 DSA nacionales y empresas prominentes en todo el mundo. Fundada en 1978 y con sede en Washington, D.C., WFDSA se desempeña como la principal fuente de información y conocimientos expertos y confiables del mundo para y sobre la venta directa. Obtenga más información sobre WFDSA en www.wfdsa.org.

