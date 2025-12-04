LAUT WFDSA-STATISTIKBERICHT BLIEB DER DIREKTVERTRIEB IM JAHR 2024 TROTZ WELTWIRTSCHAFTLICHER VERSCHIEBUNGEN STABIL

WELTVERBAND DER DIREKTVERTRIEBSVERBÄNDE VERÖFFENTLICHT JÄHRLICHE ENDGÜLTIGE DATEN ZUR WELTWEITEN BRANCHE, DIE ANZEICHEN EINER STABILISIERUNG AUFWEISEN

WASHINGTON, 4 Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Weltverband der Direktvertriebsverbände (World Federation of Direct Selling Associations, WFDSA), der seit 47 Jahren die Direktvertriebsbranche weltweit vertritt, hat seinen neuesten STATS-Bericht veröffentlicht, der weltweite Stabilität und potenzielles Wachstum zeigt. Der weltweite Einzelhandelsumsatz im Direktvertrieb lag weiterhin bei 164 Mrd. USD und damit um 675 Mio. USD höher als vor der Pandemie, wobei 45 % der untersuchten Märkte einen Anstieg verzeichneten. Die Zahl der unabhängigen Vertreter ist im Vergleich zum letzten Jahr leicht auf 104,3 Millionen gestiegen, von denen 72,1 % Frauen sind.

„Wir sind stolz darauf, eine Branche zu vertreten, die mehr als 100 Millionen Unternehmern eine Chance bietet - und damit sowohl für ihre Familien als auch für die Landkreise, in denen wir tätig sind, etwas bewirkt", erklärte Roger Barnett, Vorsitzender der WFDSA und CEO der Shaklee Corporation. „Die USA sind nach wie vor der dominierende Markt in der Welt, aber wir sehen auch Wachstum in Schlüsselmärkten wie Brasilien, Indien und China."

Der asiatisch-pazifische Raum ist nach wie vor der größte Marktanteil, angetrieben von aufstrebenden Akteuren wie Malaysia, aber der amerikanische Kontinent wird 2024 am stärksten wachsen. Darüber hinaus blieb die Zahl der "Milliardenmärkte" im Jahr 2024 mit 21 konstant. Der STATS-Bericht untersuchte die demografischen Veränderungen bei selbständigen Unternehmern und Produktkategorien. Neben Kosmetika und Körperpflegeprodukten dominieren nach wie vor Wellness-Produkte die Branche - darunter auch K-beauty-Marken.

„Mit seinen relativ geringen Anlaufkosten, der starken Unterstützung durch die Gemeinschaft und den qualitativ hochwertigen Produkten ist der Direktvertrieb ein stabiler und attraktiver Weg für Unternehmer auf der ganzen Welt, insbesondere für Frauen, und auch immer mehr Männer beteiligen sich daran", so Shaila Manyam, Executive Director von WFDSA.

Die Studie ist die maßgebliche Zusammenstellung von Daten und Erkenntnissen für die Branche aus 55 Märkten weltweit und gibt einen Ausblick auf potenzielle Faktoren, die die Branche im Jahr 2025 beeinflussen werden, darunter die Auswirkungen von Zöllen und globalem Handel, Technologie und das wachsende Interesse am Unternehmertum. Der STATS-Bericht ist abrufbar unter http://www.wfdsa.org/global-statistics

FAST FACTS

2024 Globale Einzelhandelsumsätze: 163,9 Milliarden Dollar (im Wesentlichen unverändert gegenüber 2023)

Top 10 Märkte:

USA Deutschland China Korea Malaysia Japan Brasilien Frankreich Taiwan Indien

Teilen: 21 Märkte erzielten einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar oder mehr, was 92% des weltweiten Umsatzes entspricht





Wellness, Kosmetik & Körperpflege, Haushaltswaren & Gebrauchsgüter Unabhängige Auftragnehmer: 104,3 Millionen (plus 0,1%); 72,1% weiblich.

Über WFDSA

Der Weltverband der Direktvertriebsverbände (World Federation of Direct Selling Associations, WFDSA) ist der globale Handelsverband für die Direktvertriebsbranche, der die höchsten Standards für ethisches Verhalten aufrechterhält, sich für die Interessen der Branche einsetzt und über 55 nationale DSAs und namhafte Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenbringt. Die 1978 gegründete WFDSA mit Hauptsitz in Washington, D.C., ist die weltweit führende und vertrauenswürdige Quelle für Informationen und Erkenntnisse über den Direktvertrieb. Erfahren Sie mehr über WFDSA unter www.wfdsa.org.

