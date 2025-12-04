LA VENTE DIRECTE EST RESTÉE STABLE EN 2024 MALGRÉ LES CHANGEMENTS ÉCONOMIQUES MONDIAUX, SELON LE RAPPORT STATISTIQUE DE LA WFDSA

LA FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE VENTE DIRECTE PUBLIE DES DONNEES DEFINITIVES ANNUELLES SUR L'INDUSTRIE MONDIALE QUI MONTRE DES SIGNES DE STABILISATION

WASHINGTON, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La Fédération mondiale des associations de vente directe (WFDSA), l'association commerciale mondiale représentant le secteur de la vente directe depuis 47 ans, a publié son dernier rapport STATS, qui fait état d'une stabilité mondiale et d'une croissance potentielle. La vente directe a continué à représenter environ 164 milliards de dollars de ventes au détail au niveau mondial, soit une augmentation de 675 millions de dollars par rapport aux ventes réalisées avant la pandémie, 45 % des marchés couverts par l'étude ayant enregistré des augmentations. Le nombre de représentants indépendants a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière pour atteindre 104,3 millions, dont 72,1 % sont des femmes.

« Nous sommes fiers de représenter un secteur qui offre des opportunités à plus de 100 millions d'entrepreneurs, ce qui fait la différence pour leurs familles et contribue aux comtés dans lesquels nous opérons », a déclaré Roger Barnett, président du conseil d'administration de la WFDSA et PDG de Shaklee Corporation. « Les États-Unis restent le marché dominant dans le monde, mais nous observons également une croissance sur des marchés clés tels que le Brésil, l'Inde et la Chine. »

La région Asie-Pacifique reste la plus importante en termes de parts de marché, grâce à des acteurs émergents comme la Malaisie, mais c'est l'Amérique qui a connu la plus forte croissance en 2024. En outre, le nombre de « marchés d'un milliard de dollars » en 2024 est resté stable à 21. Le rapport de STATS a suivi l'évolution démographique des entrepreneurs indépendants et des catégories de produits. Les produits de bien-être continuent de dominer le secteur, de même que les cosmétiques et les soins personnels, y compris les marques de K-beauty.

« Avec des coûts de démarrage relativement faibles, un soutien communautaire fort et des produits de haute qualité, la vente directe est une voie solide et attrayante pour les entrepreneurs du monde entier, en particulier les femmes, et de plus en plus d'hommes s'y engagent également », a noté Shaila Manyam, directrice exécutive de la WFDSA.

L'étude constitue l'ensemble définitif de données et d'informations sur le secteur provenant de 55 marchés du monde entier. Elle examine les facteurs potentiels qui affecteront le secteur en 2025, notamment l'impact des tarifs douaniers et du commerce mondial, la technologie et l'intérêt croissant pour l'esprit d'entreprise. Le rapport STATS est disponible à l'adresse suivante : http://www.wfdsa.org/global-statistics

FAITS RAPIDES

2024 Ventes au détail mondiales: 163,9 milliards de dollars (pratiquement inchangées par rapport à 2023)

Les 10 premiers marchés :

ÉTATS-UNIS Allemagne Chine Corée Malaisie Japon Brésil France Taïwan Inde

21 marchés ont affiché des ventes d'un milliard de dollars ou plus, représentant 92 % des ventes mondiales.





Secteurs clés : Bien-être, Cosmétiques et soins personnels, Articles ménagers et biens durables





Bien-être, Cosmétiques et soins personnels, Articles ménagers et biens durables Entrepreneurs indépendants : 104,3 millions (en hausse de 0,1 %) ; 72,1 % de femmes.

À propos de la WFDSA

La Fédération mondiale des associations de vente directe (WFDSA) est l'association commerciale mondiale de l'industrie de la vente directe. Elle défend les normes éthiques les plus élevées, les intérêts de l'industrie et rassemble plus de 55 associations nationales de vente directe et des entreprises de premier plan dans le monde entier. Fondée en 1978 et basée à Washington, D.C., la WFDSA est le principal expert mondial et une source fiable d'informations et de points de vue pour et sur la vente directe. Pour en savoir plus sur la WFDSA, consultez le site www.wfdsa.org.

