A Wacom aprimora a série MovinkPad com a integração do ibisPaint X e 180 dias de assinatura Prime

A última atualização do Android para a série Wacom MovinkPad aprimora os fluxos de trabalho criativos ao conectar o ibisPaint X, o Wacom Canvas e o Wacom Shelf, além de oferecer uma assinatura gratuita de 180 dias do ibisPaint Prime.

TÓQUIO, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Wacom lançou hoje uma nova atualização Android para a série Wacom MovinkPad que introduz o ibisPaint X como um aplicativo pré-instalado e aprofunda a integração entre o Wacom Canvas, o Wacom Shelf e o ibisPaint X — uma das plataformas de ilustração mais populares do mundo — permitindo que os criadores alternem facilmente entre esboçar, editar e gerenciar suas obras de arte.

A série MovinkPad da Wacom dá continuidade à visão da empresa de criar tablets criativos portáteis e multifuncionais para desenhar em qualquer lugar. A série inclui o Wacom MovinkPad 11, lançado em meados de 2025, e o Wacom MovinkPad Pro 14, lançado em outubro. Estes monitores interativos autônomos combinam a tecnologia de caneta exclusiva da Wacom com um ambiente Android incorporado para proporcionar uma experiência de desenho completa e sem PC.

Em ambos os dispositivos, os usuários poderão abrir esboços criados no Wacom Canvas diretamente no ibisPaint X ou visualizar arquivos de projeto ibisPaint X no Wacom Shelf. A Wacom Shelf suporta agora IPV, o formato nativo ibisPaint X, além de JPG, HEIC, PNG, CLIP, BMP, WEBP e TIFF, permitindo aos usuários navegarem e organizarem as suas criações de forma mais intuitiva. Estes melhoramentos refletem a otimização do Wacom Canvas e do Wacom Shelf para o ibisPaint X, concebidos para tornar os fluxos de trabalho criativos ainda mais suaves.

Com mais de 500 milhões de downloads em todo o mundo, o ibisPaint X é um dos aplicativos de arte digital mais reconhecidos a nível mundial.

O ibisPaint X será adicionado com a última atualização do Android no Wacom MovinkPad 11, enquanto os usuários do MovinkPad Pro 14 podem atualizar o ibisPaint X, o Wacom Canvas e o Wacom Shelf através do Google Play.

"Com a integração do ibisPaint X, a série Wacom MovinkPad irá se expandir para permitir experiências criativas ainda mais diversificadas", disse Koji Yano, Vice-Presidente Sênior da Creative Experience Unit da Wacom. "Ao conectar o ecossistema criativo da Wacom a comunidades artísticas vibrantes em todo o mundo, acreditamos que podemos oferecer novas oportunidades e possibilidades de expressão criativa a ainda mais pessoas."

A atualização também introduz uma assinatura gratuita de 180 dias do ibisPaint Prime para todos os usuários do Wacom MovinkPad – novos e existentes – dando-lhes acesso a toda a gama de recursos Prime disponíveis no ibisPaint X. A assinatura Prime remove anúncios, expande o armazenamento em nuvem para 20 GB e adiciona acesso a ferramentas vetoriais, materiais Prime exclusivos, aplica Canvas Papers, Prim Fonts e filtros avançados, como Tone Curve e Gradation Map – permitindo que os usuários explorem todos os detalhes do ibisPaint X imediatamente.

Com o ibisPaint agora disponível na série Wacom MovinkPad, os usuários podem desfrutar de uma experiência criativa mais intuitiva e libertadora do que nunca," disse Yuka Inoue, Section Manager da ibis inc. "Acreditamos que esta liberdade – desenhar sempre e onde quer que a inspiração surja – irá expandir ainda mais as possibilidades de expressão artística. É também com grande prazer que apoiamos os criadores nos seus percursos criativos.

Esta atualização reflete o compromisso contínuo da Wacom em apoiar todos os que gostam de desenhar – desde os principiantes que exploram a arte digital até os ilustradores experientes que procuram um dispositivo portátil, tudo-em-um, que se adapte ao seu estilo e fluxo de trabalho.

Para saber mais sobre a série Wacom MovinkPad, visite: https://www.wacom.com/products/portable-pads

