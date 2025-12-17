Wacom 強化 MovinkPad 系列功能 整合 ibisPaint X 並提供 180 天 Prime 會籍

兩款裝置使用者現可將 Wacom Canvas 繪製的草稿直接於 ibisPaint X 開啟，或在 Wacom Shelf 中檢視 ibisPaint X 專案檔案。Wacom Shelf 現除支援 JPG、HEIC、PNG、CLIP、BMP、WEBP 與 TIFF 格式外，更新增 ibisPaint X 原生格式 IPV，讓使用者能更直覺地瀏覽與管理創作內容。這些改進展現 Wacom Canvas 與 Wacom Shelf 針對 ibisPaint X 的優化成果，使創作流程更加流暢。

全球下載量突破 5 億次的 ibisPaint X，是國際間極具知名度的數位藝術應用程式。

Wacom MovinkPad 11 的最新 Android 系統更新將新增 ibisPaint X，而 MovinkPad Pro 14 用戶則可透過 Google Play 更新 ibisPaint X、Wacom Canvas 和 Wacom Shelf。

「ibisPaint X 的加入將進一步擴展 Wacom MovinkPad 系列的功能，帶來更加多元化的創作體驗，將透過Wacom 的創意生態系統與世界各地充滿活力的藝術社區連接起來，我們相信能夠為更多人提供新的創意表達機會和可能性。」Wacom 創意體驗部門資深副總裁Koji Yano表示。

本次更新同時為所有 Wacom MovinkPad 新舊使用者，免費提供 180 天 ibisPaint Prime 會員資格，可完整使用 ibisPaint X 的 Prime 功能。Prime 會員資格包含去除廣告、雲端儲存空間擴增至 20 GB，並開放向量工具、獨家 Prime 素材、應用畫布紙質、Prim 字型，以及色調曲線與漸層對應等進階濾鏡功能——讓使用者立即探索 ibisPaint X 的每個細節。

ibis inc. 課長 Yuka Inoue 表示：「隨著 ibisPaint 正式登陸 Wacom MovinkPad 系列，使用者將享受較過往更直覺、更自由的創作體驗。我們相信這種隨時隨地捕捉靈感的創作自由，將進一步拓展藝術表現的可能性。同時也非常榮幸能支持創作者的藝術旅程。」

此次更新體現了 Wacom 一貫致力於支持所有熱愛繪畫的人士——從探索數位藝術的初學者到尋求便攜式一體化設備以適應自身風格和工作流程的資深插畫家。

如欲深入瞭解 Wacom MovinkPad 系列，請造訪：https://www.wacom.com/products/portable-pads

關於 Wacom

Wacom 是全球數位筆解決方案領導者，提供直觀的書寫與繪圖工具。我們的產品深受各創意領域信賴，從專業工作室、教學場域到醫療產業，無論學生或專業人士皆能獲得完美支援。Wacom 數位筆技術亦透過與頂尖科技品牌合作，應用於眾多支援數位筆的電腦、平板與手機。

