Wacom mejora la serie MovinkPad con la integración de ibisPaint X y una suscripción Prime de 180 días.

La última actualización de Android para la serie Wacom MovinkPad mejora los flujos de trabajo creativos al conectar ibisPaint X, Wacom Canvas y Wacom Shelf, al tiempo que introduce una suscripción Prime a ibisPaint gratuita de 180 días.

TOKIO, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Wacom ha lanzado hoy una nueva actualización de Android para la serie Wacom MovinkPad que incluye ibisPaint X como aplicación preinstalada y profundiza en la integración entre Wacom Canvas, Wacom Shelf e ibisPaint X, una de las plataformas de ilustración más populares del mundo, lo que permite a los creadores pasar fácilmente del boceto a la edición y la gestión de sus obras de arte.

La serie MovinkPad de Wacom continúa con la visión de la empresa de ofrecer tabletas creativas portátiles y todo en uno para dibujar en cualquier lugar. La serie incluye el Wacom MovinkPad 11, que salió a la venta a mediados de 2025, y el Wacom MovinkPad Pro 14, que se lanzó en octubre. Estos monitores interactivos independientes combinan la tecnología de lápiz característica de Wacom con un entorno Android integrado para ofrecer una experiencia de dibujo completa sin necesidad de computadora.

En ambos dispositivos, los usuarios podrán abrir bocetos creados en Wacom Canvas directamente en ibisPaint X o ver archivos de proyectos de ibisPaint X dentro de Wacom Shelf. Wacom Shelf ahora es compatible con IPV, el formato nativo de ibisPaint X, además de JPG, HEIC, PNG, CLIP, BMP, WEBP y TIFF, lo que permite a los usuarios explorar y organizar sus creaciones de forma más intuitiva. Estas mejoras reflejan la optimización de Wacom Canvas y Wacom Shelf para ibisPaint X, que han sido diseñadas para que los flujos de trabajo creativos sean aún más fluidos.

Con más de 500 millones de descargas en todo el mundo, ibisPaint X se posiciona como una de las aplicaciones de arte digital más reconocidas a nivel global.

ibisPaint X se agregará con la última actualización de Android en el Wacom MovinkPad 11, mientras que los usuarios del MovinkPad Pro 14 podrán actualizar ibisPaint X, Wacom Canvas y Wacom Shelf a través de Google Play.

«Con la integración de ibisPaint X, la serie Wacom MovinkPad se ampliará para permitir experiencias creativas aún más diversas», afirmó Koji Yano, vicepresidente principal de la Unidad de Experiencia Creativa de Wacom. «Al conectar el ecosistema creativo de Wacom con las comunidades artísticas más dinámicas de todo el mundo, creemos que podemos ofrecer nuevas oportunidades y posibilidades de expresión creativa a un número aún mayor de personas».

La actualización también incluye una suscripción Prime gratuita de 180 días a ibisPaint para todos los usuarios de Wacom MovinkPad, tanto nuevos como existentes, lo que les da acceso a todas las funciones Prime disponibles a través de ibisPaint X. La membresía Prime elimina los anuncios, amplía el almacenamiento en la nube a 20 GB y agrega acceso a herramientas vectoriales, materiales Prime exclusivos, papeles de lienzo, fuentes Prime y filtros avanzados como la curva de tonos y el mapa de gradación, lo que permite a los usuarios explorar todos los detalles de ibisPaint X de inmediato.

Ahora que ibisPaint está disponible en la serie Wacom MovinkPad, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia creativa más intuitiva y liberadora que nunca», afirma Yuka Inoue, directora de sección de ibis inc. Creemos que esta libertad —dibujar en cualquier momento y lugar donde surja la inspiración— ampliará aún más las posibilidades de la expresión artística. También nos complace enormemente apoyar a los creadores en sus proyectos creativos.

Esta actualización refleja el compromiso continuo de Wacom de apoyar a todos los amantes del dibujo, desde principiantes que exploran el arte digital hasta ilustradores experimentados que buscan un dispositivo portátil y todo en uno que se adapte a su estilo y flujo de trabajo.

Para obtener más información sobre la serie Wacom MovinkPad, visite: https://www.wacom.com/products/portable-pads

Sobre Wacom

Wacom es líder mundial en soluciones de lápiz digital y ofrece herramientas intuitivas para escribir y dibujar. Nuestros productos gozan de la confianza de todos los ámbitos creativos, desde estudios y aulas hasta el sector sanitario, y sirven de apoyo tanto a estudiantes como a profesionales. Las tecnologías de lápiz de Wacom también impulsan muchas PC, tablets y teléfonos con lápiz a través de asociaciones con las principales marcas tecnológicas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829593/ibis_MovinkPad_1200x628_FIX.jpg