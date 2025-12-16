Wacom erweitert die MovinkPad-Reihe mit der Integration von ibisPaint X und einer 180-tägigen Prime-Mitgliedschaft

Das neueste Android-Update für die MovinkPad-Reihe von Wacom optimiert kreative Arbeitsabläufe durch die Verbindung von ibisPaint X, Wacom Canvas und Wacom Shelf und bietet zudem eine kostenlose 180-tägige ibisPaint Prime-Mitgliedschaft.

TOKIO, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Wacom hat heute ein neues Android-Update für die Wacom MovinkPad-Serie veröffentlicht, das ibisPaint X als vorinstallierte App einführt und die Integration zwischen Wacom Canvas, Wacom Shelf und ibisPaint X – einer der weltweit beliebtesten Illustrationsplattformen – vertieft, sodass Kreative nahtlos zwischen Skizzieren, Bearbeiten und Verwalten ihrer Kunstwerke wechseln können.

Die MovinkPad-Serie von Wacom setzt die Vision des Unternehmens von tragbaren All-in-One-Kreativ-Pads für das Zeichnen an jedem Ort fort. Zur Produktreihe gehören auch das Mitte 2025 eingeführte Wacom MovinkPad 11 sowie das Wacom MovinkPad Pro 14, das im Oktober erschien. Diese eigenständigen Stift-Displays kombinieren die charakteristische Stifttechnologie von Wacom mit einer integrierten Android-Umgebung und bieten so ein umfassendes Zeichenerlebnis ohne PC.

Auf beiden Geräten können Anwender Skizzen, die in Wacom Canvas erstellt wurden, direkt in ibisPaint X öffnen oder ibisPaint X-Projektdateien in Wacom Shelf anzeigen. Wacom Shelf unterstützt nun neben JPG, HEIC, PNG, CLIP, BMP, WEBP und TIFF auch IPV, das systemeigene ibisPaint X-Format, sodass Nutzer ihre Kreationen noch intuitiver durchsuchen und organisieren können. Diese Verbesserungen demonstrieren, wie Wacom Canvas und Wacom Shelf für ibisPaint X optimiert wurden, um noch reibungslosere kreative Workflows zu ermöglichen.

Mit über 500 Millionen Downloads weltweit gehört ibisPaint X zu den bekanntesten Apps für digitale Kunst.

ibisPaint X wird mit dem neuesten Android-Update auf dem Wacom MovinkPad 11 hinzugefügt, während Nutzer des MovinkPad Pro 14 ibisPaint X, Wacom Canvas und Wacom Shelf über Google Play aktualisieren können.

„Mit der Integration von ibisPaint X erweitert die Wacom MovinkPad-Reihe ihr Spektrum und gestattet noch vielfältigere kreative Erlebnisse", so Koji Yano, Senior Vice President der Creative Experience Unit bei Wacom. „ Durch die Verbindung des kreativen Ökosystems von Wacom mit lebendigen Kunstgemeinschaften auf der ganzen Welt glauben wir, dass wir noch mehr Menschen neue Möglichkeiten und Chancen für kreativen Ausdruck bieten können "

Das Update beinhaltet zudem eine kostenlose, 180-tägige iBis Paint Prime-Mitgliedschaft für alle neuen und bestehenden Nutzer der Wacom MovinkPads und bietet ihnen dadurch Zugang zu allen Prime-Funktionen von ibisPaint X. Prime-Mitglieder nutzen die App ohne Werbung, profitieren von einem 20 GB-Cloudspeicher und erhalten Zugriff auf Vektor-Tools, exklusives Prime-Material, Canvas Papiere, Prime-Schriftarten und erweiterte Filter wie Tonwertkurve und Farbverlaufskarte. So können Nutzer ibisPaint X sofort im Detail erkunden.

„Da ibisPaint jetzt auch für die Wacom MovinkPad-Reihe verfügbar ist, genießen Nutzer ein intuitiveres und freieres kreatives Erlebnis als je zuvor", erklärt Yuka Inoue, Section Manager bei ibis inc. „Wir denken, diese Freiheit – jederzeit und überall zeichnen zu können, wenn einen die Inspiration ereilt – wird die Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks noch weiter ausbauen. Und wir freuen uns wirklich, Kunstschaffende auf ihrer kreativen Reise unterstützen zu können."

Dieses Update spiegelt das kontinuierliche Engagement von Wacom wider, alle zu unterstützen, die gerne zeichnen – von Anfängern, die sich mit digitaler Kunst beschäftigen, bis hin zu erfahrenen Illustratoren, die ein tragbares All-in-One-Gerät suchen, das sich ihrem Stil und Arbeitsablauf anpasst.

Weitere Informationen zur Wacom MovinkPad-Reihe sind erhältlich unter: https://www.wacom.com/products/portable-pads

Über Wacom

Wacom gehört zu den weltweit führenden Anbietern digitaler Stiftlösungen und bietet intuitive Werkzeuge zum Schreiben und Zeichnen. Unsere Produkte haben sich in allen kreativen Bereichen – von Studios und Klassenzimmern bis hin zum Gesundheitswesen – bewährt und dienen Studierenden und Profis gleichermaßen. Dank Partnerschaften mit führenden Technologiemarken kommen Wacom Stifttechnologien auch in vielen stiftfähigen PCs, Tabletts und Smartphones zum Einsatz.

