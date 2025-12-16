Wacom enrichit sa gamme MovinkPad avec l'intégration d'ibisPaint X et un abonnement Prime de 180 jours.

La dernière mise à jour Android pour la série Wacom MovinkPad améliore les flux de travail créatifs en connectant ibisPaint X, Wacom Canvas et Wacom Shelf, tout en introduisant un abonnement gratuit de 180 jours à ibisPaint Prime.

TOKYO, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Wacom a publié aujourd'hui une nouvelle mise à jour Android pour la série Wacom MovinkPad qui introduit ibisPaint X comme application préinstallée et approfondit l'intégration entre Wacom Canvas, Wacom Shelf et ibisPaint X — l'une des plateformes d'illustration les plus populaires au monde — permettant aux créateurs de passer en toute transparence de l'esquisse à l'édition et à la gestion de leurs œuvres.

La série MovinkPad de Wacom perpétue la vision de l'entreprise, celle de tablettes créatives portables et tout-en-un pour dessiner n'importe où. La gamme comprend le Wacom MovinkPad 11, lancé mi-2025, et le Wacom MovinkPad Pro 14, sorti en octobre. Ces écrans interactifs autonomes combinent la technologie du stylet exclusive de Wacom avec un environnement Android intégré pour offrir une expérience de dessin complète, sans PC.

Sur les deux périphériques, les utilisateurs pourront ouvrir directement dans ibisPaint X les croquis créés dans Wacom Canvas ou visualiser les fichiers de projet ibisPaint X dans Wacom Shelf. Wacom Shelf prend désormais en charge le format IPV, le format natif d'ibisPaint X, en plus des formats JPG, HEIC, PNG, CLIP, BMP, WEBP et TIFF, permettant aux utilisateurs de parcourir et d'organiser leurs créations de manière plus intuitive. Ces améliorations reflètent l'optimisation de Wacom Canvas et de Wacom Shelf pour ibisPaint X, conçue pour rendre les flux de travail créatifs encore plus fluides.

Avec plus de 500 millions de téléchargements dans le monde, ibisPaint X s'impose comme l'une des apps d'art numérique les plus reconnues au niveau mondial.

ibisPaint X sera ajouté avec la dernière mise à jour Android sur la Wacom MovinkPad 11, tandis que les utilisateurs de MovinkPad Pro 14 peuvent mettre à jour ibisPaint X, Wacom Canvas et Wacom Shelf via Google Play.

« Grâce à l'intégration d'ibisPaint X, la gamme Wacom MovinkPad s'étendra pour offrir des expériences créatives encore plus diversifiées », a déclaré Koji Yano, Vice-Président senior de l'unité Creative Experience chez Wacom. « En connectant l'écosystème créatif de Wacom à des communautés artistiques dynamiques du monde entier, nous pensons pouvoir offrir de nouvelles opportunités et possibilités d'expression créative à un public encore plus large. »

Cette mise à jour inclut également un abonnement ibisPaint Prime gratuit de 180 jours pour tous les utilisateurs de Wacom MovinkPad, nouveaux comme anciens, leur donnant accès à l'ensemble des fonctionnalités Prime disponibles via ibisPaint X. L'abonnement Prime supprime les publicités, étend le stockage cloud à 20 Go et donne accès aux outils vectoriels, aux matériaux Prime exclusifs, aux papiers Canvas, aux polices Prim et aux filtres avancés tels que la courbe de tonalité et la carte de gradation, permettant ainsi aux utilisateurs d'explorer immédiatement toutes les fonctionnalités d'ibisPaint X.

« Grâce à ibisPaint désormais disponible sur la série Wacom MovinkPad, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience créative plus intuitive et libératrice que jamais auparavant », a déclaré Yuka Inoue, Manager de section chez ibis inc. « Nous pensons que cette liberté – de dessiner quand et où l'inspiration nous frappe – élargira encore les possibilités d'expression artistique. » Nous sommes également ravis d'accompagner les créateurs dans leur parcours créatif.

Cette mise à jour témoigne de l'engagement continu de Wacom à soutenir tous ceux qui aiment dessiner, des débutants explorant l'art numérique aux illustrateurs expérimentés à la recherche d'un périphérique portable et tout-en-un qui s'adapte à leur style et à leur flux de travail.

Pour en savoir plus la série Wacom MovinkPad, rendez-vous sur : https://www.wacom.com/products/portable-pads

À propos de Wacom

Wacom est un leader mondial dans le domaine des solutions de stylets numériques, proposant des outils intuitifs pour l'écriture et le dessin. Nos produits sont reconnus et utilisés dans de nombreux domaines créatifs — des studios et salles de classe aux soins de santé — et bénéficient autant aux étudiants qu'aux professionnels. Les technologies de stylet Wacom équipent également de nombreux PC, tablettes à stylet et téléphones compatibles avec les stylets grâce à des partenariats avec les plus grandes marques technologiques.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829593/ibis_MovinkPad_1200x628_FIX.jpg