A XCMG Hoisting Machinery apresenta tecnologia de guindastes elétricos inteligentes, estabelecendo novos padrões globais para o setor de içamento

XUZHOU, China, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- De 18 a 22 de maio de 2026, a XCMG organizou seu oitavo Festival Internacional do Cliente, que contou com uma área dedicada a guindastes para o mercado internacional sob o tema "Inteligência Verde para um Mundo Melhor". O evento apresentou mais de 20 modelos de guindastes líderes de mercado, abrangendo as séries de guindastes sobre rodas e sobre esteiras, com destaque para a estreia da tecnologia de guindastes não tripulados da empresa. O evento paralelo destacou todo o potencial da indústria chinesa de equipamentos pesados inteligentes e apontou as novas tendências na tecnologia global de içamento.

Durante o 8º Festival Internacional de Clientes da XCMG, o espaço dedicado à XCMG Hoisting Machinery atraiu usuários de guindastes de todo o mundo. (PRNewsfoto/XCMG Crane)

Estreia mundial das gruas sobre esteiras da Série M: elevando o padrão em operações de içamento de última geração

No espaço dedicado às máquinas de içamento no exterior, a XCMG lançou as gruas sobre esteiras da Série M. Desenvolvida sobre uma plataforma tecnológica totalmente nova, a Série M oferece desempenho superior e forte adaptabilidade para aplicações internacionais mais exigentes, incluindo instalações de turbinas eólicas e projetos de infraestrutura de grande porte. "A Série M redefine o padrão dos guindastes sobre esteiras de médio e grande porte em todo o mundo, com confiabilidade e desempenho em obra difíceis de igualar", afirmou um gerente de projetos de infraestrutura do Sudeste Asiático presente na estreia.

Demonstração ao vivo de operações com guindastes não tripulados: destaque para o controle por gestos e voz

O momento mais impressionante da exposição foi protagonizado pelo guindaste não tripulado totalmente elétrico XCT50G6-1EV da XCMG, que apresentou uma combinação inédita no setor de reconhecimento de gestos e voz, permitindo uma interação inteligente. A demonstração ao vivo apresentou cenários de construção totalmente automatizados e sem intervenção humana, com respostas precisas e contínuas. "Não havia ninguém na cabine. O guindaste respondia a gestos e comandos de voz para realizar tarefas. É realmente impressionante — este é o futuro da tecnologia de guindastes", disse um usuário de guindastes de Denver, Colorado, depois de ver o guindaste não tripulado em ação.

Validação na prática: clientes de todo o mundo testaram os guindastes da XCMG

A XCMG demonstrou a qualidade de seus equipamentos por meio de testes práticos em condições reais. Os clientes realizaram testes de condução com o guindaste todo-terreno XCA60G61-E da Série G2, experimentando sua tecnologia telescópica de suporte de carga ultraprecisa, bem como com o guindaste para terrenos acidentados XCR90, equipado com um sistema de assistência visual e um sistema hidráulico com detecção de carga e bomba dupla para operações em condições de baixa visibilidade. Um operador de guindaste canadense observou: "O sistema de assistência visual do XCR90 é muito inteligente. É extremamente útil, especialmente em trabalhos em que a visibilidade é prejudicada."

Desde o lançamento da Série M até a estreia mundial da tecnologia não tripulada, a XCMG continua inovando tecnologicamente e oferecendo soluções de içamento mais inteligentes e de maior qualidade para apoiar o desenvolvimento de infraestrutura em todo o mundo.

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FONTE XCMG Crane