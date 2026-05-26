La división de maquinaria de elevación de XCMG presenta una tecnología de grúas eléctricas inteligentes que establece nuevos estándares mundiales en el sector de la elevación

XUZHOU, China, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 18 al 22 de mayo de 2026, XCMG celebró su octavo Festival Internacional del Cliente, que contó con un espacio dedicado a las grúas para el mercado internacional bajo el lema "Green Intelligence for a Better World" (Inteligencia sostenible para un mundo mejor). En el evento se presentaron más de 20 modelos emblemáticos de grúas, que contemplan series de grúas sobre ruedas y sobre orugas, con el lanzamiento de la tecnología de grúas no tripuladas de la empresa como la gran novedad. Este espacio destacó la fortaleza de la industria china de maquinaria pesada inteligente y mostró las nuevas tendencias en tecnología de elevación a nivel mundial.

Durante el octavo Festival Internacional de Clientes de XCMG, el espacio dedicado a la maquinaria de elevación de XCMG atrajo a usuarios de grúas de todo el mundo. (PRNewsfoto/XCMG Crane)

Presentación mundial de las grúas sobre orugas de la serie M: un nuevo estándar en elevación de alta gama

En la subzona dedicada a las grúas para el extranjero, XCMG presentó las grúas sobre orugas de la serie M. La serie M, basada en una plataforma tecnológica totalmente nueva, ofrece un rendimiento mejorado y una gran adaptabilidad para aplicaciones exigentes en el extranjero, como la instalación de parques eólicos y proyectos de infraestructura a gran escala. "La serie M redefine el estándar de las grúas sobre orugas de gama media-alta a nivel mundial, con una fiabilidad y un rendimiento en obra difíciles de igualar", afirmó un gerente de proyectos de infraestructura del sudeste asiático que asistió a la inauguración del evento.

Demostración en vivo del funcionamiento de grúas no tripuladas: control por gestos y voz como función destacada

El momento más notable de la exposición fue protagonizado por la grúa no tripulada totalmente eléctrica XCT50G6-1EV de XCMG, que incorpora una combinación pionera en el sector de reconocimiento de gestos y voz para permitir una interacción inteligente. La demostración en vivo mostró escenarios de construcción totalmente automatizados y sin intervención humana, con respuestas precisas y fluidas. "La cabina estaba vacía. La grúa respondía a gestos y órdenes verbales para ejecutar tareas. Es realmente impresionante: este es el futuro de la tecnología de las grúas", comentó un usuario de grúas de Denver, Colorado, tras ver la grúa no tripulada en acción.

Validación en el mundo real: clientes de todo el mundo ponen a prueba las grúas XCMG

XCMG dejó que el equipo diera testimonio de su excelencia a través de pruebas prácticas en condiciones reales. Los clientes realizaron pruebas de manejo de la grúa todoterreno XCA60G61-E de la serie G2, donde pudieron experimentar su tecnología telescópica de soporte de carga ultraprecisa, así como de la grúa para terrenos difíciles XCR90, equipada con un sistema de asistencia visual y un sistema hidráulico con detección de carga y doble bomba para operar en condiciones de baja visibilidad. Un operador de grúa canadiense comentó: "El sistema de asistencia visual de la XCR90 es muy inteligente. Eso es de gran ayuda, sobre todo en lugares de trabajo donde la visibilidad está obstaculizada".

Desde el lanzamiento de la serie M hasta el debut mundial de la tecnología no tripulada, XCMG sigue ampliando los límites tecnológicos y ofreciendo soluciones de elevación más inteligentes y de mayor calidad para promover el desarrollo de infraestructuras en todo el mundo.

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FUENTE XCMG Crane