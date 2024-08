A Yaber divulgará duas tecnologias inovadoras nos próximos projetores de cinema de primeira linha na IFA Berlim 2024

NOVA YORK, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Com a chegada da IFA Berlim 2024, a Yaber, pioneira em projetores de entretenimento, tem o prazer de anunciar duas tecnologias revolucionárias que equiparão seus mais recentes projetores de home theater na quarta-feira, 4 de setembro, às 15h, na Hong Kong Room, Messe Berlin, Alemanha.

Em breve, evento de lançamento de produto Yaber

Os novos projetores topo de linha apresentarão duas inovações tecnológicas de última geração: CoolSwift e NovaGlow. Dando continuidade ao legado da série topo de linha, esses avanços oferecem desempenho excepcional, design inovador e uma experiência de alta qualidade para os usuários. Todos os detalhes serão revelados no evento de lançamento.

A mídia pode experimentar esses avanços tecnológicos em primeira mão no evento de lançamento. Enquanto isso, uma transmissão ao vivo estará disponível online no YouTube. Para os interessados em participar pessoalmente, entre em contato com [email protected]. Não perca este banquete tecnológico!

Sobre a Yaber

Fundada em 2018, a Yaber é pioneira em projetores de entretenimento, tendo entregue com sucesso mais de dois milhões de unidades a entusiastas em mais de 120 países e regiões em todo o mundo. Notavelmente, a Yaber foi homenageada com prêmios de prestígio, incluindo o Red Dot Award, o Yanko Design Award e o CES Innovation Award 2024.

A Yaber está empenhada em ultrapassar os limites da excelência visual e auditiva. Cada projetor Yaber é criado para oferecer experiências excepcionais, incorporando uma busca pela perfeição e oferecendo aos usuários uma excelente qualidade audiovisual, bem como uma jornada enriquecedora de autotranscendência contínua.

Para obter as atualizações mais recentes, visite www.yaber.com e redefina a sua visão de excelência em entretenimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488408/Yaber_Product_Launch_Event_Coming_Soon.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/4873966/Yaber_Logo.jpg

FONTE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED