Yaber представит две новаторские технологии в театральных проекторах на IFA Berlin 2024

News provided by

YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

Aug 27, 2024, 09:00 ET

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- В преддверии выставки IFA Berlin 2024 компания Yaber, первопроходец в области производства развлекательных проекторов, рада представить две новаторские технологии, которые будут использоваться в ее новейших флагманских проекторах для домашних кинотеатров, в среду, 4 сентября, в 15:00 в зале Hong Kong Room, Messe Berlin, Германия.

Continue Reading
Yaber Product Launch Event Coming Soon
Yaber Product Launch Event Coming Soon

Новые флагманские проекторы продемонстрируют две передовые технологические инновации: CoolSwift и NovaGlow. Продолжая наследие флагманской серии, эти достижения предлагают ведущую производительность, инновационный дизайн и высококачественный опыт для пользователей. Полная информация будет представлена на мероприятии по запуску.

Средства массовой информации могут лично ознакомиться с этими технологическими достижениями на мероприятии по запуску. Между тем, прямая трансляция будет доступна на YouTube. Тем, кто заинтересован в личном присутствии, нужно связаться с [email protected]. Не пропустите этот технологический праздник!

О компании Yaber

Компания Yaber, основанная в 2018 году, является новатором в области развлекательных проекторов, который успешно доставил более двух миллионов устройств любителям развлечений в более чем 120 странах и регионах по всему миру. Примечательно, что компания Yaber удостоена престижных наград, включая Red Dot Award, Yanko Design Award и CES Innovation Award 2024.

Yaber стремится раздвигать границы как визуального, так и звукового совершенства. Каждый проектор Yaber создан, чтобы дарить исключительные впечатления, воплощая стремление к совершенству и предлагая пользователям выдающееся аудиовизуальное качество, а также обогащающее погружение в непрерывную самотрансценденцию.

Для получения последних новостей посетите  www.yaber.com, чтобы развить совершенство в сфере развлечений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2488362/Yaber_Product_Launch_Event_Coming_Soon.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg

Also from this source

Yaber to Reveal Two Groundbreaking Technologies in Upcoming Premier Theater Projectors at IFA Berlin 2024

Yaber to Reveal Two Groundbreaking Technologies in Upcoming Premier Theater Projectors at IFA Berlin 2024

As IFA Berlin 2024 approaches, Yaber, a pioneer of entertainment projectors, is thrilled to unveil two groundbreaking technologies that will power...
Yaber představí v nových projektorech Premier Theater na IFA Berlin 2024 dvě revoluční technologie

Yaber představí v nových projektorech Premier Theater na IFA Berlin 2024 dvě revoluční technologie

IFA Berlin 2024 se blíží a průkopník na poli zábavních projektorů Yaber s potěšením představuje dvě převratné technologické novinky, které nám ve...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Computer & Electronics

Image1

Consumer Electronics

Image1

Entertainment

Image1

Retail

News Releases in Similar Topics