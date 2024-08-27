Yaber представит две новаторские технологии в театральных проекторах на IFA Berlin 2024

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- В преддверии выставки IFA Berlin 2024 компания Yaber, первопроходец в области производства развлекательных проекторов, рада представить две новаторские технологии, которые будут использоваться в ее новейших флагманских проекторах для домашних кинотеатров, в среду, 4 сентября, в 15:00 в зале Hong Kong Room, Messe Berlin, Германия.

Yaber Product Launch Event Coming Soon

Новые флагманские проекторы продемонстрируют две передовые технологические инновации: CoolSwift и NovaGlow. Продолжая наследие флагманской серии, эти достижения предлагают ведущую производительность, инновационный дизайн и высококачественный опыт для пользователей. Полная информация будет представлена на мероприятии по запуску.

Средства массовой информации могут лично ознакомиться с этими технологическими достижениями на мероприятии по запуску. Между тем, прямая трансляция будет доступна на YouTube. Тем, кто заинтересован в личном присутствии, нужно связаться с [email protected]. Не пропустите этот технологический праздник!

О компании Yaber

Компания Yaber, основанная в 2018 году, является новатором в области развлекательных проекторов, который успешно доставил более двух миллионов устройств любителям развлечений в более чем 120 странах и регионах по всему миру. Примечательно, что компания Yaber удостоена престижных наград, включая Red Dot Award, Yanko Design Award и CES Innovation Award 2024.

Yaber стремится раздвигать границы как визуального, так и звукового совершенства. Каждый проектор Yaber создан, чтобы дарить исключительные впечатления, воплощая стремление к совершенству и предлагая пользователям выдающееся аудиовизуальное качество, а также обогащающее погружение в непрерывную самотрансценденцию.

Для получения последних новостей посетите www.yaber.com, чтобы развить совершенство в сфере развлечений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2488362/Yaber_Product_Launch_Event_Coming_Soon.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg