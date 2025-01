A Yili Elite Summit de 2025 celebra as contribuições dos funcionários com foco no respeito e bem-estar

HOHHOT, China, 19 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Yili Elite Summit ocorreu em Hohhot, Mongólia Interior. Um total de 400 participantes, incluindo 200 funcionários e suas famílias, se reuniram na sede da Yili para celebrar este evento anual.

Durante o evento, o Sr. Pan Gang, presidente do conselho e presidente do Yili Group, destacou o papel essencial que os funcionários desempenham no sucesso da empresa, afirmando que os benefícios do crescimento da Yili devem ser compartilhados por todos.

Em seu discurso no jantar de abertura, o Sr. Pan declarou: "os familiares são o sistema de apoio mais forte para nossos funcionários. Agradecemos o apoio inabalável que permite que nossos funcionários se concentrem totalmente em seu trabalho e enfrentem os desafios com resiliência. Na Yili, nos dedicamos a entregar o melhor no trabalho; estamos construindo uma missão centrada na saúde. Nosso desenvolvimento reflete as aspirações de carreira de nossos 60.000 funcionários, os sonhos de mais de 100.000 familiares por uma vida melhor, o sucesso mútuo imaginado por milhões de parceiros dentro de nosso ecossistema colaborativo ganha-ganha e a busca por estilos de vida saudáveis por bilhões de consumidores em todo o mundo." Considerando as baixas temperaturas e o clima frio em Hohhot, o Sr. Pan também preparou cachecóis e luvas de cashmere para todos os participantes.

A Yili convidou os funcionários e suas famílias para visitar o Yili Modern Intelligent Health Valley, a sede corporativa e o National Center of Technology Innovation for Dairy, proporcionando a eles uma visão em primeira mão dos avanços tecnológicos e da cultura corporativa da Yili. Complementando o passeio, a Yili organizou uma série de atividades motivadoras, incluindo palestras sobre gestão da saúde, uma oficina de perfumes e uma experiência DIY de artesanato de esmalte cloisonné, garantindo um dia memorável e enriquecedor para todos os participantes. Os convidados também foram convidados a participar da Reunião Anual e da Festa de Networking de 2024 , celebrando momentos alegres com todos os membros da Yili.

A Yili Elite Summit de 2025 incorpora a dedicação da Yili à sua filosofia voltada para as pessoas e seu comprometimento em criar valor para os funcionários. Ao longo dos anos, a Yili aderiu a uma estratégia de talentos focada em respeito, união e em trazer sucesso para seus funcionários, promovendo o progresso mútuo entre a empresa e todos os membros da Yili. A empresa atualizou seu "Spring Rain Program", uma iniciativa abrangente de bem-estar de talentos, para dar suporte aos funcionários em moradia, saúde, educação e outras áreas.

Globalmente, a Yili construiu uma rede expansiva pela Ásia , Europa , América e Oceania. Com 15 centros de P&D e inovação e 81 bases de produção, seus produtos são vendidos em mais de 60 países e regiões.

Olhando para o futuro, a Yili continua comprometida em capacitar seus funcionários por meio de inovação, inteligência digital e programas de cuidado com os funcionários. Ao promover a criatividade e a vitalidade, a Yili visa impulsionar o crescimento sustentável e de alta qualidade, entregar produtos e serviços superiores e concretizar sua visão de "World Integrally Sharing Health" ('Mundo Compartilhando Saúde Integralmente', em uma tradução livre).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600789/Yili_Group.jpg

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2600788/Yili_Group.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600790/Yili_Group.jpg

FONTE Yili Group