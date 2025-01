Le sommet Yili Elite 2025 célèbre les contributions des employés en mettant l'accent sur le respect et le bien-être

HOHHOT, Chine, 19 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le sommet Yili Elite s'est récemment tenu à Hohhot, en Mongolie intérieure. Un total de 400 participants, dont 200 employés et leurs familles, se sont réunis au siège de Yili pour célébrer cet événement annuel.

Au cours de l'événement, M. Pan Gang, président du groupe Yili, a souligné le rôle crucial des employés dans le succès de l'entreprise, affirmant que les bénéfices de la croissance de Yili devraient être partagés entre tous.

Dans son allocution lors du dîner d'ouverture, M. Pan déclare : « Les membres de la famille constituent le système de soutien le plus solide pour nos employés. Nous apprécions le soutien indéfectible qui permet à nos employés de se concentrer pleinement sur leur travail et de relever les défis avec résilience. Chez Yili, nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes au travail ; nous construisons une mission centrée sur la santé. Notre développement reflète les aspirations professionnelles de nos 60 000 employés, les rêves d'une vie meilleure de plus de 100 000 proches, le succès mutuel envisagé par des millions de partenaires au sein de notre écosystème de collaboration gagnant-gagnant, et la recherche d'un mode de vie sain par des milliards de consommateurs dans le monde entier ». Compte tenu des basses températures et du temps frisquet qui règnent à Hohhot, M. Pan avait également préparé des écharpes et des gants en cachemire pour tous les participants.

Yili a invité les employés et leurs familles à visiter la Yili Modern Intelligent Health Valley, le siège social et le Centre national de l'innovation technologique pour les produits laitiers, leur donnant ainsi un aperçu des avancées technologiques et de la culture d'entreprise de Yili. En complément de la visite, Yili a organisé une série d'activités, notamment des conférences sur la gestion de la santé, un atelier de parfum et une expérience de fabrication d'émaux cloisonnés, garantissant une journée mémorable et enrichissante pour tous les participants. Les invités ont également été conviés à assister à la réunion annuelle 2024 et à la soirée de réseautage, pour célébrer des moments joyeux avec tous les membres de Yili.

Le sommet Yili Elite 2025 incarne l'attachement de Yili à sa philosophie axée sur les personnes et son engagement à créer de la valeur pour les employés. Au fil des ans, Yili a adhéré à une stratégie de talents axée sur le respect, l'unité et la réussite de ses employés, favorisant ainsi le progrès mutuel entre l'entreprise et tous les membres de Yili. L'entreprise a renforcé son « Spring Rain Program », une initiative globale de bien-être des talents, afin de soutenir les employés en matière de logement, de soins de santé, d'éducation et dans d'autres domaines.

Au niveau mondial, Yili a construit un réseau étendu en Asie, en Europe, en Amérique et en Océanie. Avec 15 centres de R&D et d'innovation et 81 sites de production, ses produits sont vendus dans plus de 60 pays et régions.

Yili s'engage à donner à ses employés les moyens d'agir grâce à l'innovation, à l'intelligence numérique et aux programmes d'aide aux employés. En encourageant la créativité et la vitalité, Yili vise à stimuler une croissance durable et de haute qualité, à fournir des produits et des services supérieurs et à réaliser sa vision d'un monde où les solutions de santé sont entièrement partagées.

