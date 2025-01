Yili Elite Summit 2025 feiert die Beiträge der Mitarbeiter mit Fokus auf Respekt und Wohlbefinden

HOHHOT, China, 19. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich fand in Hohhot, Innere Mongolei, der Yili Elite Summit statt. Insgesamt 400 Teilnehmer, darunter 200 Mitarbeiter und ihre Familien, versammelten sich am Hauptsitz von Yili, um dieses jährliche Ereignis zu feiern.

Während der Veranstaltung hob Pan Gang, Vorsitzender und Präsident der Yili Group, die entscheidende Rolle der Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens hervor und bekräftigte, dass die Vorteile des Wachstums von Yili von allen geteilt werden sollten.

In seiner Ansprache beim Eröffnungsessen erklärte Herr Pan: „Familienmitglieder sind das stärkste Unterstützungssystem für unsere Mitarbeiter. Wir sind dankbar für die unermüdliche Unterstützung, die es unseren Mitarbeitern ermöglicht, sich voll und ganz auf ihre Arbeit zu konzentrieren und den Herausforderungen gelassen zu begegnen. Bei Yili haben wir uns dem Ziel verschrieben, bei der Arbeit unser Bestes zu geben; wir bauen eine Mission auf, in deren Mittelpunkt die Gesundheit steht. Unsere Entwicklung spiegelt die Karrierewünsche unserer 60.000 Mitarbeiter, die Träume von über 100.000 Familienmitgliedern von einem besseren Leben, den gemeinsamen Erfolg von Millionen von Partnern innerhalb unseres Win-Win-Kooperations-Ökosystems und das Streben von Milliarden von Verbrauchern weltweit nach einem gesunden Lebensstil wider." In Anbetracht der niedrigen Temperaturen und des kühlen Wetters in Hohhot hatte Herr Pan auch Kaschmirschals und Handschuhe für alle Teilnehmer vorbereitet.

Yili lud Mitarbeiter und ihre Familien ein, das Yili Modern Intelligent Health Valley, die Unternehmenszentrale und das National Center of Technology Innovation for Dairy zu besichtigen und sich aus erster Hand ein Bild von den technologischen Fortschritten und der Unternehmenskultur von Yili zu machen. Ergänzend zur Tour organisierte Yili eine Reihe interessanter Aktivitäten, darunter Vorträge zum Gesundheitsmanagement, einen Parfüm-Workshop und die Herstellung von Cloisonné-Emaille und sorgte so für einen unvergesslichen und bereichernden Tag für alle Teilnehmer. Die Gäste waren auch eingeladen, an der Jahresversammlung 2024 und der Networking-Party teilzunehmen, um mit allen Yili-Mitgliedern fröhliche Momente zu feiern.

Der Yili Elite Summit 2025 verkörpert das Engagement von Yili für seine auf den Menschen ausgerichtete Philosophie und seine Verpflichtung, Werte für die Mitarbeiter zu schaffen. Im Laufe der Jahre hat Yili eine Talentstrategie verfolgt, die sich auf Respekt, Einigkeit und den Erfolg seiner Mitarbeiter konzentriert, um den gegenseitigen Fortschritt zwischen dem Unternehmen und allen Yili-Mitgliedern zu fördern. Das Unternehmen hat sein „Spring Rain Program", eine umfassende Initiative zum Wohlbefinden von Talenten, ausgebaut, um Mitarbeiter in den Bereichen Wohnen, Gesundheit, Bildung und anderen Bereichen zu unterstützen.

Weltweit hat Yili ein ausgedehntes Netzwerk in Asien, Europa, Amerika und Ozeanien aufgebaut. Mit 15 F&E- und Innovationszentren und 81 Produktionsstätten werden die Produkte in über 60 Ländern und Regionen verkauft.

Auch in Zukunft wird Yili seine Mitarbeiter durch Innovation, digitale Intelligenz und Programme zur Mitarbeiterbetreuung unterstützen. Durch die Förderung von Kreativität und Vitalität will Yili ein qualitativ hochwertiges, nachhaltiges Wachstum vorantreiben, hervorragende Produkte und Dienstleistungen anbieten und seine Vision der „World Integrally Sharing Health" verwirklichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600789/Yili_Group.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2600788/Yili_Group.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600790/Yili_Group.jpg