A Zoomlion lança a Academia Internacional e o Programa Global de Treinamento para fomentar o desenvolvimento de talentos

CHANGSHA, China, 29 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK) apresentou sua primeira Academia Internacional em Changsha em agosto, marcando um momento crucial nos esforços globais de desenvolvimento de talentos da empresa. O lançamento coincidiu com a primeira sessão do Programa Global de Treinamento de Funcionários, que contou com a participação de 61 trainees de 26 países. Ao mesmo tempo, o projeto-piloto do Sistema de Desenvolvimento de Carreira da Turquia foi oficialmente iniciado, reforçando o compromisso da Zoomlion com uma estratégia global abrangente de talentos.

A criação da Academia Internacional representa um avanço significativo na abordagem da Zoomlion para o cultivo de talentos. Essa iniciativa tem como objetivo elevar as capacidades de negócios internacionais e aprimorar a presença global da empresa. O Programa Global de Treinamento de Funcionários apresenta um currículo desenvolvido para melhorar a compreensão dos funcionários sobre a história da empresa, os processos inteligentes de fabricação, o conhecimento do produto e a colaboração intercultural.

Durante a cerimônia de abertura, o copresidente da Zoomlion, Wang Yongxiang, e o diretor de RH, Li Xiaohong, destacaram a importância desse treinamento. Eles pediram aos funcionários que aproveitassem a oportunidade para aprofundar seu envolvimento com a cultura da empresa e aprimorar suas habilidades profissionais.

Em consonância com esses esforços, a filial da Turquia lançou em Istambul seu Sistema de Desenvolvimento de Carreira para melhorar os planos de carreira dos funcionários locais. Esse sistema não apenas abre canais para o crescimento e a promoção dos funcionários, mas também aprimora a identificação, o gerenciamento e a motivação dos talentos.

Ele é estruturado em três etapas principais: projetar canais duplos de desenvolvimento de carreira, estabelecer padrões de qualificação para os funcionários e esclarecer o mecanismo de avaliação para promoção. Essas etapas vinculam estreitamente as avaliações de nível aos principais indicadores de desempenho e conectam os resultados da avaliação ao recrutamento, treinamento, remuneração e promoção, permitindo ajustes flexíveis nos níveis dos funcionários e promovendo o crescimento pessoal.

Quatro funcionários de destaque foram reconhecidos durante o evento, ressaltando a importância do reconhecimento de talentos dentro da organização. Suas conquistas refletem tanto o esforço individual quanto o espírito de equipe.

O funcionário principal, Serkan Tolukan, expressou gratidão pelo apoio da empresa e enfatizou a importância do novo sistema para promover o crescimento dos funcionários. "Essa iniciativa reflete o compromisso da Zoomlion com o nosso desenvolvimento", observou ele, destacando o potencial de sucesso coletivo.

Hoje, com mais de 3.000 funcionários locais em todo o mundo e produtos que abrangem mais de 140 países e regiões, a Zoomlion se dedica a aumentar sua presença internacional. Por meio dessas iniciativas estratégicas, a Zoomlion está posicionada para apoiar o desenvolvimento holístico de sua força de trabalho global, garantindo oportunidades de crescimento profissional e preparando o caminho para o sucesso sustentado dos negócios internacionais.

FONTE Zoomlion