Zoomlion lance une académie internationale et un programme de formation mondial pour stimuler le développement des talents

CHANGSHA, Chine, 28 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK) a inauguré sa première académie internationale à Changsha en août, marquant ainsi un tournant dans les efforts de développement des talents de l'entreprise au niveau mondial. L'inauguration a coïncidé avec la première session du programme mondial de formation des employés, à laquelle ont participé 61 stagiaires de 26 pays. Parallèlement, le projet pilote pour le système de développement de carrière en Turquie a officiellement débuté, renforçant l'engagement de Zoomlion en faveur d'une stratégie globale en matière de talents.

La création de l'académie internationale représente une avancée significative dans l'approche de Zoomlion en matière de développement des talents. Cette initiative vise à renforcer les capacités commerciales internationales et à renforcer la présence mondiale de l'entreprise. Le programme mondial de formation des employés comprend un programme conçu pour améliorer la compréhension par les employés de l'histoire de l'entreprise, des processus de fabrication intelligents, de la connaissance des produits et de la collaboration interculturelle.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le coprésident de Zoomlion, Wang Yongxiang, et le directeur des ressources humaines, Li Xiaohong, ont souligné l'importance de cette formation. Ils ont exhorté les employés à saisir l'occasion d'approfondir leur engagement dans la culture de l'entreprise et d'améliorer leurs compétences professionnelles.

Dans le droit fil de ces efforts, la branche turque a lancé son système de développement de carrière à Istanbul afin d'améliorer les parcours professionnels des employés locaux. Ce système n'ouvre pas seulement des voies pour la croissance et la promotion des employés, mais améliore également l'identification, la gestion et la motivation des talents.

Il s'articule autour de trois étapes clés : concevoir des canaux de développement de carrière doubles, établir des normes de qualification pour les employés et clarifier le mécanisme d'évaluation des promotions. Ces mesures établissent un lien étroit entre les évaluations de niveau et les indicateurs clés de performance et relient les résultats de l'évaluation au recrutement, à la formation, à la rémunération et à la promotion, ce qui permet d'ajuster avec souplesse les niveaux des employés et de favoriser leur développement personnel.

Quatre employés exceptionnels ont été récompensés lors de cet événement, soulignant l'importance de la reconnaissance des talents au sein de l'organisation. Leurs réalisations reflètent à la fois l'effort individuel et l'esprit d'équipe.

Serkan Tolukan, employé principal, a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'entreprise et a souligné l'importance du nouveau système pour promouvoir l'épanouissement des employés. « Cette initiative reflète l'engagement de Zoomlion en faveur de notre développement », a-t-il noté, soulignant le potentiel de réussite collective.

Aujourd'hui, avec plus de 3 000 employés locaux dans le monde et des produits couvrant plus de 140 pays et régions, Zoomlion s'attache à renforcer sa présence internationale. Grâce à ces initiatives stratégiques, Zoomlion est en mesure de soutenir le développement holistique de sa main-d'œuvre mondiale, en garantissant des opportunités de croissance professionnelle et en ouvrant la voie à un succès commercial international durable.