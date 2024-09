Zoomlion startet Overseas Academy und globales Trainingsprogramm zur Förderung der Talententwicklung

CHANGSHA, China, 29. September 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. („Zoomlion", 01157.HK) eröffnete im August seine erste Übersee-Akademie in Changsha und markiert damit einen entscheidenden Moment für die globalen Bemühungen des Unternehmens um die Entwicklung von Talenten. Die Eröffnung fiel mit der ersten Sitzung des globalen Mitarbeiterschulungsprogramms zusammen, an der 61 Auszubildende aus 26 Ländern teilnahmen. Gleichzeitig wurde das Pilotprojekt für das türkische Karriereentwicklungssystem offiziell gestartet, das die Anstrengungen von Zoomlion für eine umfassende globale Talentstrategie untermauert.

Die Gründung der Overseas Academy stellt einen bedeutenden Fortschritt in Zoomlions Ansatz zur Talentförderung dar. Diese Initiative soll die internationalen Geschäftsmöglichkeiten verbessern und die globale Präsenz des Unternehmens stärken. Der Lehrplan des globalen Mitarbeiterschulungsprogramms zielt darauf ab, das Verständnis der Mitarbeiter für die Geschichte des Unternehmens, intelligente Fertigungsprozesse, Produktkenntnisse und interkulturelle Zusammenarbeit zu vertiefen.

Während der Eröffnungszeremonie unterstrichen Zoomlions Co-Präsident Wang Yongxiang und HR-Direktor Li Xiaohong die Bedeutung dieser Schulungsangebote. Sie forderten die Mitarbeiter auf, die Gelegenheit zu nutzen, um ihr Engagement für die Unternehmenskultur zu stärken und ihre beruflichen Fähigkeiten zu erweitern.

Im Einklang mit diesen Bemühungen hat die türkische Niederlassung in Istanbul ihr Karriereentwicklungssystem eingeführt, um die Karrieremöglichkeiten der lokalen Mitarbeiter zu verbessern. Dieses System öffnet nicht nur Kanäle für die Entwicklung und Beförderung von Mitarbeitern, sondern verbessert auch die Identifizierung, Verwaltung und Motivation von Talenten.

Das System ist in drei wichtige Etappen unterteilt: Gestaltung von dualen Karriereentwicklungskanälen, Festlegung von Qualifikationsstandards für Mitarbeiter und Klärung des Beförderungsbewertungsmechanismus. Diese Schritte verknüpfen die Bewertung der einzelnen Ebenen eng mit den wichtigsten Leistungsindikatoren und verbinden die Bewertungsergebnisse mit der Einstellung, Schulung, Vergütung und Beförderung. Dadurch werden flexible Anpassungen der Mitarbeiterebenen ermöglicht und die persönliche Entwicklung gefördert.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden vier herausragende Mitarbeiter ausgezeichnet, was die Bedeutung der Anerkennung von Talenten innerhalb des Unternehmens unterstreicht. Ihre Leistungen spiegeln sowohl individuelle Anstrengungen als auch den Teamgeist wider.

Der leitende Angestellte Serkan Tolukan bedankte sich für die Unterstützung des Unternehmens und betonte die Bedeutung des neuen Systems für die Förderung des Mitarbeiterwachstums. „Diese Initiative demonstriert das Engagement von Zoomlion für unsere Entwicklung", kommentierte Tolukan und betonte das Potenzial für gemeinsame Erfolge.

Heute beschäftigt Zoomlion weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter vor Ort und erreicht mit seinen Produkten mehr als 140 Länder und Regionen. Das Unternehmen strebt an, seine internationale Präsenz weiter auszubauen. Diese strategischen Initiativen befähigen Zoomlion dazu, die ganzheitliche Entwicklung seiner globalen Belegschaft zu unterstützen, Möglichkeiten für berufliches Wachstum anzubieten und den Weg für einen nachhaltigen internationalen Geschäftserfolg zu ebnen.