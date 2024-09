Abertura do 2º Diálogo Global da Juventude de Tsinghua

PEQUIM, 1 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 29 de agosto, o Segundo Diálogo Global da Juventude de Tsinghua foi realizado na Universidade de Tsinghua. O tema "Harmonia e Unidade para o Bem Comum Maior" reuniu mais de 100 representantes da juventude de 35 países e regiões de todo o mundo. Este encontro serve como um catalizador de ideias, onde mentes jovens dinâmicas colaboram para traçar caminhos para a paz mundial e o desenvolvimento sustentável, trabalhando juntas para construir um futuro promissor para todos.

Os representantes internacionais da juventude Noah Shenoy, Akhomsanh Chanmany e Liu Jiaxin compartilharam suas percepções sobre a prática da modernização ao estilo chinês nas províncias de Zhejiang, Guizhou e Mongólia Interior, respectivamente (PRNewsfoto/Tsinghua University)

Liu Kai, vice-secretário-geral da Federação da Juventude de Toda a China, observou que os diálogos interculturais entre jovens de várias nações, discutindo questões de interesse comum e propondo soluções inovadoras são cruciais para aumentar a compreensão mútua e a amizade.

Siddharth Chatterjee, Coordenador Residente da ONU na China, afirmou que, nos últimos anos, o engajamento e a cooperação entre os jovens melhorou significativamente por meio dos esforços conjuntos de várias partes. Ele esperava que mais jovens se unissem para construir um futuro melhor para todos.

Zhang Zhixiang, membro do Comitê Consultivo Estratégico do Conselho Conjunto do Centro de Cooperação Internacional, pediu aos jovens internacionais que se unam e trabalhem juntos para participar da governança global e enfrentar os desafios globais.

Li Tingting, Diretora da Divisão de Planejamento de Desenvolvimento do Centro Chinês para Intercâmbio Internacional Entre Pessoas do Ministério da Educação da China, expressou sua esperança de que, no futuro, todos os presentes no fórum construam mais pontes de comunicação entre estudantes de diferentes países, promovendo uma maior colaboração entre os jovens.

O Segundo Diálogo Global da Juventude de Tsinghua também realizou uma pesquisa abrangente, com 1.362 participantes de 78 países e regiões. Esta iniciativa identificou com sucesso as dez questões mais cruciais enfrentadas pela juventude global de hoje, que incluem inteligência artificial geral, energia renovável, paz e segurança, pobreza, desemprego e bem-estar social, globalização, crescimento econômico, revolução digital, ação climática, biomedicina e aprimoramento humano e diversidade e inclusão cultural. Guo Yong, vice-presidente do Conselho Universitário de Tsinghua, divulgou as 10 principais questões que preocupam os jovens mundialmente, destacando o papel proativo do diálogo na promoção de uma agenda global da juventude informada e reativa.

"Esperamos que este diálogo sirva como uma plataforma para estabelecer uma rede permanente de intercâmbio e cooperação global de jovens, cultivando e expandindo continuamente uma comunidade internacional estável de jovens", disse Shi Zongkai, vice-presidente do Conselho Universitário da Universidade de Tsinghua.

Subfóruns temáticos sobre "Inovação Civilizacional", "Desenvolvimento Civilizacional" e "Intercâmbio Civilizacional" foram realizados sucessivamente em 29 de agosto. Os discursos principais foram proferidos por Bai Chong-En, professor e reitor da Escola de Economia e Administração da Universidade de Tsinghua; Anoop Singh, ex-diretor da Ásia-Pacífico do Fundo Monetário Internacional; Zhu Xufeng, Professor e Reitor da Escola de Políticas Públicas e Administração da Universidade de Tsinghua; Janos Paszto, ex-secretário-geral adjunto para Assuntos de Mudanças Climáticas das Nações Unidas; Wang Hui, Professor Emérito de Literatura e História, Universidade de Tsinghua; Irina Bokova, ex-diretora-geral da UNESCO; e Getachew Engida, copresidente do Instituto de Desenvolvimento de Liderança China-África, Universidade de Tsinghua. Os representantes da juventude também organizaram uma mesa redonda e uma troca de diálogo após os discursos principais.

