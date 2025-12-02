A Universidade de Tsinghua divulga a primeira estrutura universitária que aplica a IA no ensino e na pesquisa

PEQUIM, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Universidade de Tsinghua divulgou recentemente os "Princípios Orientadores da Universidade de Tsinghua para a Aplicação da Inteligência Artificial na Educação" (Princípios Orientadores), a primeira estrutura abrangente da instituição para toda a universidade que estabelece orientações e normas sistemáticas e multiníveis para o uso da IA em todo o campus.

Como a inteligência artificial generativa está se tornando cada vez mais comum nas salas de aula e laboratórios, os alunos estão recorrendo à IA para apoiar o aprendizado e debater novas ideias, mesmo com o aumento das preocupações com a estagnação mental e a dependência da tecnologia. Os membros do corpo docente estão pesquisando novas maneiras de integrar a IA ao ensino, ao mesmo tempo em que abordam questões éticas e de uso adequado. Os Princípios Orientadores estão divididos em três seções, a saber, Disposições Gerais, Ensino e Aprendizagem e Teses, Dissertações e Realizações Práticas. Juntos, eles fornecem uma estrutura de alto nível com diretrizes detalhadas e baseadas em cenários que abordam aspectos-chave do ensino e da pesquisa acadêmica.

Wang Shuaiguo, diretor do Centro de Educação Online e principal redator do documento, compartilhou que os Princípios Orientadores também reservam amplo espaço para desenvolvimento futuro. Além dos cenários atuais de ensino e pesquisa, a estrutura foi elaborada para dar suporte a futuras extensões em pesquisa acadêmica, serviços administrativos e outras aplicações emergentes.

"Esperamos que este documento não se torne um obstáculo à inovação. Ele deve ser um sistema vivo—que continue a crescer à medida que a tecnologia evolui," afirmou Wang.

A seção Disposições Gerais descreve a abordagem proativa, porém cautelosa, da Universidade de Tsinghua em relação à inteligência artificial e estabelece cinco princípios fundamentais, a saber: responsabilidade, conformidade e integridade, segurança de dados, prudência e pensamento crítico e justiça e inclusão. Esses princípios enfatizam que a IA deve continuar a ser uma ferramenta auxiliar, em que professores e alunos são os principais impulsionadores do ensino e da aprendizagem. A estrutura exige a divulgação adequada do uso da IA, proíbe a má conduta acadêmica e proíbe o uso de dados confidenciais ou não autorizados no treinamento ou operação de modelos de IA. Também recomenda vigilância contra erros gerados pela IA e apela à verificação de múltiplas fontes para evitar a complacência cognitiva resultante da dependência excessiva da tecnologia. As diretrizes destacam ainda a necessidade de abordar o viés algorítmico e a exclusão digital, garantindo que o desenvolvimento e a aplicação da IA sirvam ao bem público.

A seção Ensino e Aprendizagem aconselha os instrutores a definirem como a inteligência artificial deve ser usada com base nos objetivos de cada curso, explicar os Princípios Orientadores aos alunos no início do semestre e assumir a responsabilidade por quaisquer materiais didáticos gerados por IA. As diretrizes também incentivam os professores a ajudar os alunos a desenvolver uma compreensão crítica e abrangente da IA. Os alunos têm permissão para usar a IA como auxílio ao aprendizado dentro dos limites do curso, mas são estritamente proibidos de copiar ou parafrasear mecanicamente textos, códigos ou outros conteúdos gerados por IA para trabalhos acadêmicos.

Para os alunos de pós-graduação, a seção Teses, Dissertações e Realizações Práticas enfatiza que a inteligência artificial não deve substituir a formação acadêmica ou o trabalho intelectual independente exigido dos alunos. O uso da IA para ghostwriting, plágio, falsificação ou qualquer outra forma de má conduta é estritamente proibido. Os supervisores são instruídos a fornecer orientações claras sobre o uso adequado da IA e a manter a supervisão durante todo o processo de pesquisa para defender a integridade acadêmica e garantir que o trabalho dos alunos seja original.

Desenvolvidos para permitir a inovação em vez de restringi-la, os Princípios Orientadores da Universidade de Tsinghua refletem seu estudo aprofundado sobre o papel cada vez mais importante da IA na educação e seu esforço para construir um consenso acadêmico comum. Ferramentas inovadoras, como cursos baseados em inteligência artificial, mecanismos de conhecimento, instrutores virtuais e assistentes virtuais, levantaram novas questões sobre ética, responsabilidade e autoria no ensino e na pesquisa. No verão de 2024, a universidade começou a elaborar os Princípios Orientadores por meio da colaboração entre os departamentos acadêmicos e administrativos, com o objetivo de equilibrar a abertura ao progresso tecnológico com uma supervisão cuidadosa e um uso responsável.

O lançamento dos Princípios Orientadores assinala uma nova fase na integração da inteligência artificial e da educação pela Universidade de Tsinghua, mudando o foco do avanço tecnológico para o apoio institucional. O esforço baseia-se em anos de trabalho sistemático no ensino com inteligência artificial. No futuro, a Tsinghua planeja promover esses princípios por meio de sua plataforma de alfabetização em IA, workshops para professores e diálogos interdisciplinares. A universidade tem como objetivo orientar sua comunidade para o uso responsável e informado da IA, promovendo um ecossistema sustentável para a inovação educacional e preparando a próxima geração para aproveitar e inovar com tecnologias inteligentes.

