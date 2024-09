第2回清華国際青年対話が開会

北京、2024年9月3日、/PRNewswire/ -- 8月29日、第2回Tsinghua Global Youth Dialogue(清華国際青年対話)が清華大学で開催されました。「Harmony and Unity for the Greater Common Good(調和と団結で、より大きな共通の利益を実現)」というテーマのもと、世界35の国と地域から100人を超える若者の代表が集まりました。この集まりは、活動的な若者たちが協力して世界平和と持続可能な開発への道を切り開き、すべての人にとって有望な未来を築く上で、アイデアのるつぼの役割を果たします。

中華全国青年連合会のLiu Kai副秘書長は、「さまざまな国の若者の間で異文化間の対話が行われ、共通の関心事について議論し、革新的な解決策を提案することが、相互理解と友情を深める上で非常に重要だ」と指摘しました。

International youth representatives Noah Shenoy, Akhomsanh Chanmany, and Liu Jiaxin shared their insights on the practice of Chinese-style modernization in Zhejiang, Guizhou, and Inner Mongolia provinces, respectively (PRNewsfoto/Tsinghua University)

国連中国常駐調整官のSiddharth Chatterjee氏は、「近年、複数の関係者の共同の努力により、若者の間の関与と協力が大幅に強化されている」と述べました。より多くの若者が団結して、すべての人にとってより良い未来を築くことを同氏は願っています。

International Cooperation Center Joint Council(国際協力センター合同評議会)のStrategic Advisory Committee(戦略諮問委員会)委員のZhang Zhixiang氏は、世界の若者に対し、団結して協力し、グローバル・ガバナンスに参加して地球規模の課題に取り組むよう呼びかけました。

中国教育部の中外人文交流中心の発展企画司長、Li Tingting氏は、「将来、フォーラム出席者全員が、さまざまな国の学生間のコミュニケーションの架け橋をさらに築き、若者の協力をさらに促進していくことを期待している」と述べました。

第2回清華国際青年対話では、78の国と地域から1,362人の参加者を集め、包括的な調査も実施しました。この取り組みでは、現代の世界の若者が直面している最も重要な10の問題が明らかになりました。その中には、汎用人工知能、再生可能エネルギー、平和と安全保障、貧困、失業と社会福祉、グローバリゼーション、経済成長、デジタル革命、気候変動対策、バイオ医療と人間強化技術、文化の多様性とインクルージョンなどがあります。清華大学校務委員会副主任のGuo Yong氏は、情報に基づいた、対応力のある世界の若者の議題を育む上で、対話の積極的な役割が重要だと述べながら、「Top 10 Issues of Youth Global Concern(若者の世界的関心事のトップ10)」を発表しました。

「今回の対話が、世界の若者の交流と協力のための定期的なネットワークを確立するためのプラットフォームとなり、若者のための安定した国際コミュニティが継続的に育成され、拡大していくことを期待しています」と清華大学校務委員会副主任のShi Zongkai氏は述べています。

8月29日には、「Civilizational Innovation(文明の革新)」、「Civilizational Development(文明の発展)」、「Civilizational Exchange(文明の交流)」というテーマ別にサブフォーラムが連続して開催されました。基調講演には、清華大学経済管理学院教授兼院長Bai Chong-En氏、国際通貨基金アジア太平洋地域局のAnoop Singh元局長、清華大学公共管理学院教授兼院長Zhu Xufeng氏、国連のClimate Change Affairs(気候変動事務局)元次長Janos Paszto氏、清華大学人文学院教授特別教授Wang Hui氏、ユネスコ元事務局長Irina Bokova氏、China-Africa Leadership Development Institute Tsinghua University(清華大学中国アフリカ・リーダーシップ開発研究院)共同所長のGetachew Engida氏が登壇しました。基調講演に続き、若者の代表者らによる円卓討論と対話交流も開始されました。

