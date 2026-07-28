AÇÃO COLETIVA DE VALORES MOBILIÁRIOS DA TRQ NO CANADÁ -- AVISO DE PROPOSTA DE ACORDO

Você adquiriu títulos da Turquoise Hill Resources Ltd. entre 31 de julho de 2018 e 31 de julho de 2019?

TORONTO, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Este aviso refere-se a uma ação coletiva proposta no Canadá (a "Ação Coletiva") iniciada contra os Requeridos: ("TRQ"), Rio Tinto plc, Rio Tinto Limited, Rio Tinto International Holdings Limited (coletivamente "Rio Tinto") e Ulf Quellmann, Luke Colton, Brendan Lane, Jean-Sébastien Jacques e Arnaud Soirat (coletivamente os "Requeridos Individuais").

O Autor Representante e todos os Recorridos chegaram a uma proposta de acordo para a reclamação, que está sujeita à aprovação do Tribunal Superior de Quebec (o "Acordo"). Salvo disposição em contrário neste documento, todos os termos em maiúsculas terão o significado que lhes é atribuído no acordo de conciliação datado de 2 de dezembro de 2025, celebrado entre o Autor Representante (Requerente) e os Requeridos (o "Acordo de Conciliação").

A ação coletiva foi autorizada pelo Tribunal Superior de Quebec apenas para fins de acordo. Este aviso fornece informações sobre este Acordo proposto e assuntos relacionados e como você pode se excluir ("opt-out") da Ação Coletiva.

Seus direitos legais são afetados mesmo que você não faça nada. Por favor, leia este aviso atentamente.

VOCÊ NÃO PRECISA PAGAR NADA PARA PARTICIPAR DESTA AÇÃO COLETIVA E/OU DO ACORDO PROPOSTO.

A ação coletiva foi autorizada apenas para fins de acordo em nome de todas as pessoas físicas e jurídicas, onde quer que residam ou sejam domiciliadas, que durante o período de 31 de julho de 2018 a 31 de julho de 2019, inclusive (o "Período da Classe"), compraram ou adquiriram de outra forma títulos da TRQ em transações fora dos EUA ou em uma bolsa de valores fora dos Estados Unidos, e mantiveram todos ou alguns desses títulos até depois de 15 de julho de 2019 ou 31 de julho de 2019, exceto as "Pessoas Excluídas" (os "Membros da Classe").

"Pessoas Excluídas" significa os Requeridos, membros das famílias imediatas dos Requeridos Individuais, qualquer entidade na qual os Requeridos Individuais detivessem uma participação de controle, os diretores, executivos, subsidiárias e afiliadas da TRQ e suas subsidiárias, e a Rio Tinto e seus diretores, executivos, subsidiárias e afiliadas e qualquer entidade na qual os diretores ou executivos da Rio Tinto detivessem uma participação de controle.

Observe que, se você enviou uma reivindicação elegível para compensação em "In re Turquoise Hill Resources Ltd. Securities Litigation" perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Ação nº 1:20-cv-08585-LJL (a "Ação Coletiva dos EUA"), as compras, aquisições ou vendas elegíveis na Ação Coletiva dos EUA estão excluídas da compensação neste Acordo

O valor proposto para o acordo é de CAD$ 22.663.980,00, incluindo todos os valores, como honorários dos advogados da classe, impostos e despesas aplicáveis e custos de administração do acordo. Os Recorridos negam qualquer irregularidade ou responsabilidade. O Acordo não constitui uma admissão de irregularidade ou responsabilidade por parte da TRQ, da Rio Tinto ou de qualquer Respondente Individual. Ao concordarem com o acordo proposto, as partes evitam os custos e a incerteza de um julgamento, bem como as demoras na obtenção de uma sentença.

Se você não deseja estar vinculado à Ação Coletiva e não deseja participar do Acordo, você deve optar por não participar da Ação Coletiva. Uma cópia do formulário de cancelamento está disponível em:

www.TRQSettlement.com

O Tribunal Superior de Quebec deve decidir se aprova o Acordo proposto, o pedido de honorários advocatícios da classe no valor de 33% do valor do Acordo, acrescido de $917.792,31 em despesas, e os impostos aplicáveis, bem como um plano para alocar e distribuir o valor do Acordo. O plano de alocação proposto está disponível em: www.TRQSettlement.com. Os advogados da classe também estimam que o custo da Notificação e da Administração do Acordo (para processar todas as submissões de reclamações e administrar os pagamentos a todos os membros da classe que apresentarem uma reclamação) será equivalente a aproximadamente 1,78% a 2,38% do Valor do Acordo, dependendo de quantas reclamações forem apresentadas. O Tribunal ouvirá as alegações sobre a aprovação do Acordo proposto em 20 de outubro de 2026. Os pagamentos só serão disponibilizados se o Tribunal aprovar o Acordo proposto, após eventuais recursos e após a conclusão do processo de reclamação. Caso o Tribunal aprove o pedido dos Advogados da Classe para o pagamento de seus honorários e reembolso de suas despesas diretas, e após a dedução do Custo de Administração do Acordo, estima-se que haverá um saldo líquido de aproximadamente US$ 13.672.238,43 a US$ 13.808.709,52 nos Fundos do Acordo. Se o Acordo e o Plano de Alocação proposto forem aprovados, o Administrador de Reclamações calculará o direito de cada Membro da Classe do Acordo de forma pro rata com base no valor de sua perda indenizável, até o valor de sua perda calculada, e fará o pagamento. Em outras palavras, cada Requerente receberá a mesma porcentagem de suas perdas indenizáveis, até um máximo de 100%, dependendo do montante dos fundos restantes e do valor total das perdas indenizáveis apresentadas por todos os Requerentes.

Seus direitos e opções legais:

Permaneça na ação coletiva e não faça nada: Você não precisa fazer nada e não precisa pagar nada para permanecer na Ação Coletiva. Se você permanecer na Ação Coletiva e o Acordo for aprovado, você ficará vinculado aos termos do Acordo, renunciará ao seu direito de processar os Réus individualmente e não terá permissão para iniciar outros processos judiciais relacionados às questões alegadas na ação contra os Réus ou qualquer pessoa liberada pelo Acordo aprovado. Caso o Tribunal aprove o Acordo, o Valor do Acordo será distribuído proporcionalmente de acordo com os termos do Plano de Alocação. Se você for elegível e enviar um Formulário de Reclamação válido e dentro do prazo, receberá sua parte do Valor Líquido do Acordo. Permaneça na ação coletiva e apresente objeções ou comentários sobre o acordo proposto: Caso deseje apresentar objeção ou comentário sobre o Acordo proposto, você deverá enviar uma objeção ou comentário informando seu nome, quando e quantas ações elegíveis da TRQ você adquiriu durante o Período da Ação Coletiva, bem como seu comentário ou o motivo da sua objeção. Solicitamos que envie sua objeção ou comentário por e-mail para [email protected] até 2 de outubro de 2026 às 23:59 ET. No entanto, você ainda poderá comparecer à Audiência de Aprovação do Acordo e expressar sua objeção ou comentário, mesmo que não envie sua objeção ou comentário por e-mail até esta data. Caso o Acordo seja aprovado apesar de sua objeção ou comentário, você ainda estará sujeito aos termos do Acordo, renunciará ao seu direito de processar os Réus por conta própria e não terá permissão para iniciar outros processos judiciais relacionados às questões alegadas na ação contra os Réus ou qualquer pessoa liberada pelo acordo aprovado. Opção de não participar da ação coletiva:Você pode se excluir da Ação Coletiva e do Acordo proposto preenchendo um formulário de exclusão disponível em: www.TRQSettlement.com. Você deve enviar seu formulário de cancelamento por e-mail para [email protected] até 1º de setembro de 2026 para que ele seja válido. Qualquer membro da classe que deseje optar por não participar da ação coletiva deve enviar um formulário de exclusão preenchido por e-mail. O formulário de recusa deve ser recebido até às 23h59 (horário do leste dos EUA) do dia 1º de setembro de 2026 para ser válido. Caso opte por não participar, não poderá apresentar objeções nem comentários sobre o Acordo proposto.

Esses direitos e opções, bem como os prazos para exercê-los e mais informações sobre o Acordo proposto, são explicados em um aviso mais detalhado disponível em:

www.TRQSettlement.com

Os membros da classe de acordo não são obrigados a intervir, apresentar objeções ou comparecer à audiência de aprovação do acordo para permanecerem na ação coletiva.

Mais detalhes podem ser encontrados no Acordo de Conciliação. Você pode obter uma cópia do Acordo de Conciliação em www.TRQSettlement.com. Você pode enviar suas perguntas por e-mail para [email protected] ou ligando gratuitamente para 1-888-885-7703.

Os advogados do Autor Representante e da Classe nesta Ação Coletiva são a KND Complex Litigation e a Lex Group Inc.

Você pode entrar em contato com os advogados da classe por fax ou e-mail, enviando a mensagem para:

TRQ Advogado de Ações Coletivas

Litígios Complexos KND

c/o Taek Soo Shin

E-mail: [email protected]

Fax: (416) 352-7638

O Tribunal Superior de Quebec autorizou a distribuição deste Aviso.

Questões sobre este Aviso devem ser dirigidas aos Advogados da Classe e NÃO devem ser dirigidas ao Tribunal.

FONTE Concilia Services Inc.