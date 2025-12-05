NOTIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO DE AÇÃO COLETIVA RELATIVO AOS VALORES MOBILIÁRIOS DA LIGHTSPEED

Leia atentamente este aviso, pois pode afetar os seus direitos.

Este aviso é direcionado a todas as pessoas e entidades, excluindo certas pessoas associadas aos réus, que adquiriram valores mobiliários da LIGHTSPEED COMMERCE INC. ou da LIGHTSPEED POS INC. entre 7 de março de 2019 e 3 de novembro de 2021, inclusive (coletivamente, a "Classe" ou "Membros da Classe").

MONTREAL, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Uma ação coletiva foi iniciada contra a Lightspeed Commerce Inc., vários de seus conselheiros e diretores, e a PricewaterhouseCoopers LLP (coletivamente os "réus") perante o Tribunal Superior de Quebec. Os autores alegam que os réus deturparam fatos relevantes relacionados ao desempenho financeiro da Lightspeed Commerce Inc. em seus registros e declarações públicas.

Em 25 de novembro de 2025, o Ilustre Lukasz Granosik, J.S.C., aprovou a resolução deste processo sem qualquer admissão de responsabilidade por parte dos réus, que negam toda e qualquer alegação de irregularidade. Este aviso fornece um resumo do acordo e do que os Membros da Classe devem fazer se desejarem receber uma compensação nos termos do acordo.

RESUMO DOS TERMOS DO ACORDO

Os réus pagarão CAD 11 milhões, em caráter integral e definitivo, para encerrar todas as reivindicações feitas contra eles. Os honorários dos advogados da ação coletiva foram fixados pelo Tribunal em um terço (33,33%) desse valor, acrescido de despesas e impostos, a serem pagos como primeira cobrança sobre o valor do acordo. O valor do acordo, deduzidas as taxas e despesas dos advogados da classe, as despesas do Administrador e os impostos, será distribuído à Classe em base pro rata, de acordo com o plano de alocação aprovado pelo Tribunal. O acordo de liquidação e o plano de alocação podem ser visualizados em https://www.LightspeedSettlement.com.

UM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DEVE SER FEITO ATÉ 4 DE MARÇO DE 2026

Cada Membro da Classe deve enviar um Formulário de Reivindicação preenchido até 4 de março de 2026 para receber uma compensação nos termos do acordo. O Formulário de Reivindicação pode ser acessado ou baixado em https://www.LightspeedSettlement.com. ou obtido ligando para o Administrador em 1-888-350-7708. Se você não enviar um Formulário de Reivindicação preenchido até 4 de março de 2026, não receberá nenhuma parte do valor líquido do acordo.

O Tribunal nomeou a Concilia Services Inc. como Administradora da liquidação para, entre outras coisas: (i) receber e processar Formulários de Reivindicação; (ii) decidir sobre a elegibilidade para compensação; e (iii) distribuir o valor líquido do acordo aos Membros da Classe elegíveis. O Formulário de Reivindicação deve ser enviado ao Administrador usando o sistema seguro de reivindicações on-line em https://www.LightspeedSettlement.com. Você pode enviar um Formulário de Reivindicação em papel apenas se não tiver acesso à Internet. O Formulário de Reivindicação em papel pode ser enviado por correio ou serviço de entrega ao Administrador no seguinte endereço:

CONCILIA SERVICES INC.
1-5900 Andover Ave.
Montreal (QC) H4T 1H5
Tel: 1-888-350-7708
[email protected]
Atenção: "Processos de Ação Coletiva da Lightspeed Commerce Inc."

CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montreal (QC) H4T 1H5

Tel: 1-888-350-7708

[email protected]

Atenção: "Processos de Ação Coletiva da Lightspeed Commerce Inc."

PERGUNTAS

Todas as perguntas sobre o processo de reivindicações, o Formulário de Reivindicação, a documentação de apoio ou sua elegibilidade como Membro da Classe devem ser direcionadas ao administrador Concilia Services Inc. em:

CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montreal (QC) H4T 1H5

Tel: 1-888-350-7708

[email protected]

Atenção: "Lightspeed Commerce Inc. Class Action Proceedings"

Outras perguntas podem ser direcionadas a:

Mtre Lea Bruyere

LPC Avocats Inc.

276, Saint-Jacques Street, Suite 801

Montreal, Quebec, H2Y 1N3

Tel: 514.379.1572

Fax: 514.221.4441

[email protected]

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Mais informações estão disponíveis em https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed. Os principais documentos relativos aos processos de ação coletiva estão disponíveis no Registre des actions collectives em https://www.registredesactionscollectives.quebec/en/Consulter/RecherchePublique (pesquisa pelo processo judicial nº 500-06-001164-215).

AVISO ÀS CORRETORAS

Entregue este aviso em inglês e francês por e-mail aos seus clientes que compraram títulos da Lightspeed entre 7 de março de 2019 e 3 de novembro de 2021, inclusive, e para os quais você tem um endereço de e-mail válido. Se você não tiver um endereço de e-mail válido para alguns desses clientes, envie este aviso por correio normal, em inglês e francês. As corretoras podem solicitar coletivamente até um total de US$ 15.000 para cobrir as despesas relacionadas à distribuição deste aviso aos Membros da Classe. Se os valores apresentados em conjunto excederem US$ 15.000, a reivindicação de cada corretora será reduzida em base pro rata.

Este aviso foi aprovado pelo Tribunal. Perguntas sobre assuntos neste aviso NÃO devem ser direcionadas ao Tribunal.

*Une version française de cet avis est disponible au https://www.ReglementLightspeed.com.

