DEMANDA COLECTIVA CONTRA TRQ SECURITIES EN CANADÁ -- NOTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO

¿Adquirió valores de Turquoise Hill Resources Ltd. entre el 31 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2019?

TORONTO, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El presente aviso se refiere a una demanda colectiva propuesta en Canadá (la «Demanda colectiva») interpuesta contra los demandados: Turquoise Hill Resources Ltd. («TRQ »), Rio Tinto plc, Rio Tinto Limited, Rio Tinto International Holdings Limited (en conjunto, «Rio Tinto »), y Ulf Quellmann, Luke Colton, Brendan Lane, Jean-Sébastien Jacques y Arnaud Soirat (en conjunto, los «Demandados individuales»).

El demandante representativo y todos los demandados han llegado a un acuerdo propuesto sobre la demanda, que está sujeto a la aprobación del Tribunal Superior de Quebec (el «Acuerdo»). Salvo que se defina lo contrario en el presente documento, todos los términos en mayúsculas tendrán el significado que se les atribuye en el acuerdo de conciliación de fecha 2 de diciembre de 2025 celebrado entre el demandante representativo (el «Solicitante») y los demandados (el «Acuerdo de conciliación»).

La demanda colectiva ha sido autorizada por el Tribunal Superior de Quebec únicamente a efectos de llegar a un acuerdo. El presente aviso ofrece información sobre el acuerdo propuesto y los asuntos relacionados, así como sobre cómo puede excluirse («opt-out») de la demanda colectiva.

Tus derechos legales se ven afectados aunque no hagas nada. Rogamos que lea esta noticia con cuidado.

NO TIENES QUE PAGAR NADA PARA PARTICIPAR EN ESTA DEMANDA COLECTIVA Y/O EN EL ACUERDO PROPUESTO.

La demanda colectiva se autorizó con el único fin de alcanzar un acuerdo en nombre de todas las personas y entidades, independientemente de su lugar de residencia o domicilio, que durante el periodo comprendido entre el 31 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2019, ambos inclusive (el «periodo de la demanda colectiva»), compraron o adquirieron de cualquier otra forma valores de TRQ en transacciones fuera de EE. UU. o en una bolsa de valores fuera de Estados Unidos, y mantuvieron la totalidad o parte de dichos valores hasta después del 15 de julio de 2019 o del 31 de julio de 2019, excepto las «Personas excluidas» (los «Miembros de la demanda colectiva»).

Por «Personas excluidas» se entiende los demandados, los familiares directos de los demandados a título individual, cualquier entidad en la que los demandados a título individual tuvieran una participación mayoritaria, los consejeros, directivos, filiales y empresas asociadas de TRQ y sus filiales, así como a Rio Tinto y a sus consejeros, directivos, filiales y empresas asociadas, y cualquier entidad en la que los consejeros o directivos de Rio Tinto tuvieran una participación mayoritaria.

Ten en cuenta que, si has presentado una reclamación que cumple los requisitos para obtener una indemnización en «In re Turquoise Hill Resources Ltd. Securities Litigation» ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, n.º de causa 1:20-cv-08585-LJL (la «demanda colectiva en EE. UU.»), las compras, adquisiciones o ventas que eran admisibles en la demanda colectiva en EE. UU. quedan excluidas de la indemnización prevista en este Acuerdo.

El importe del acuerdo propuesto asciende a 22 663 980,00 dólares canadienses, incluyendo todas las cantidades, entre las que se incluyen, a título enunciativo, los honorarios de los abogados del colectivo, los impuestos y gastos aplicables, y los costes de administración del acuerdo. Los demandados niegan cualquier irregularidad o responsabilidad. El acuerdo no supone ninguna admisión de culpa ni de responsabilidad por parte de TRQ, Rio Tinto ni de ninguno de los demandados individuales. Al aceptar el acuerdo propuesto, las partes evitan los costes y la incertidumbre de un juicio, así como los retrasos en la obtención de una sentencia.

Si no desea quedar vinculado por la demanda colectiva ni participar en el acuerdo, deberá darse de baja de la demanda colectiva. Puede consultar una copia del formulario de exclusión voluntaria en:

www.TRQSettlement.com

El Tribunal Superior de Quebec debe decidir si aprueba el acuerdo propuesto, la solicitud de honorarios para los abogados del colectivo, que ascienden al 33 % del importe del acuerdo más 917 792,31 dólares en gastos, más los impuestos aplicables, y un plan para la asignación y distribución del importe del acuerdo. El plan de asignación propuesto está disponible en: www.TRQSettlement.com. Los abogados del colectivo también estiman que el coste de la notificación y la gestión del acuerdo (para tramitar todas las solicitudes de indemnización y gestionar los pagos a todos los miembros del colectivo que presenten una solicitud) ascenderá aproximadamente a entre el 1,78 % y el 2,38 % del importe del acuerdo, en función del número de solicitudes que se presenten. El Tribunal escuchará las alegaciones relativas a la aprobación del acuerdo propuesto el 20 de octubre de 2026. Los pagos solo se harán efectivos si el tribunal aprueba el acuerdo propuesto, una vez resueltas las posibles apelaciones y concluido el proceso de presentación de reclamaciones. Si el Tribunal aprueba la solicitud de los abogados de la clase relativa a sus honorarios y al reembolso de sus gastos corrientes, y tras deducir los gastos de administración del acuerdo, se estima que quedarán entre 13 672 238,43 y 13 808 709,52 dólares en fondos netos del acuerdo. Si se aprueban el Acuerdo y el Plan de Distribución propuesto, el Administrador de Reclamaciones calculará la cantidad a la que tiene derecho cada miembro del Colectivo del Acuerdo, de forma prorrateada en función del importe de su pérdida indemnizable, hasta el valor de la pérdida calculada, y efectuará el pago correspondiente. En otras palabras, a cada demandante se le abonará el mismo porcentaje de sus pérdidas indemnizables, hasta un máximo del 100 %, en función del importe de los fondos restantes y del importe total de las pérdidas indemnizables presentadas por todos los demandantes.

Tus derechos y opciones legales:

Permanecer en la demanda colectiva y no hacer nada: No tienes que hacer nada y no tienes que pagar nada para seguir formando parte de la demanda colectiva. Si decide permanecer en la demanda colectiva y se aprueba el acuerdo, quedará vinculado por los términos del mismo, renunciará a su derecho a demandar a los demandados por su cuenta y no podrá interponer otros procedimientos judiciales en relación con los hechos alegados en la demanda contra los demandados ni contra ninguna persona eximida en virtud del acuerdo aprobado. Si el Tribunal aprueba el Acuerdo, el importe del mismo se distribuirá proporcionalmente de acuerdo con los términos del Plan de Asignación. Si cumple los requisitos y presenta un formulario de reclamación válido y dentro del plazo establecido, recibirá la parte que le corresponda del importe neto del acuerdo. Permanecer en la demanda colectiva y presentar objeciones o comentarios sobre el acuerdo propuesto: Si desea presentar una objeción o un comentario sobre el Acuerdo propuesto, deberá enviar dicha objeción o comentario indicando su nombre, cuándo y cuántas acciones de TRQ con derecho a participación adquirió durante el Período de la demanda colectiva, así como su comentario o el motivo de su objeción. Le rogamos que envíe sus objeciones o comentarios por correo electrónico a [email protected] o antes del 2 de octubre de 2026 a las 23:59 h (hora del Este). No obstante, podrá asistir a la vista de aprobación del acuerdo y expresar su objeción o comentario aunque no haya enviado su objeción o comentario por correo electrónico antes de esa fecha. Si el Acuerdo se aprueba a pesar de su objeción o comentario, seguirá estando sujeto a los términos del mismo, renunciará a su derecho a demandar a los demandados por su cuenta y no podrá interponer otros procedimientos judiciales en relación con los hechos alegados en la demanda contra los demandados, ni contra ninguna persona eximida en virtud del acuerdo aprobado. Exclusión de la demanda colectiva: Puede excluirse de la demanda colectiva y del acuerdo propuesto rellenando un formulario de exclusión disponible en: www.TRQSettlement.com. Para que sea válido, debes enviar tu formulario de exclusión voluntaria por correo electrónico a [email protected] o antes del 1 de septiembre de 2026 . Cualquier miembro de la demanda colectiva que desee excluirse de la misma deberá enviar por correo electrónico un formulario de exclusión debidamente cumplimentado. Para que sea válido, el formulario de exclusión voluntaria debe recibirse a más tardar el 1 de septiembre de 2026 a las 23:59 h (hora del Este). Si decides no participar, no podrás oponerte al Acuerdo propuesto ni formular observaciones al respecto.

Estos derechos y opciones, así como los plazos para ejercerlos y más información sobre el acuerdo propuesto, se explican con mayor detalle en un aviso disponible en:

www.TRQSettlement.com

Los miembros del colectivo del acuerdo —y no — no están obligados a intervenir, presentar objeciones ni asistir a la vista de aprobación del acuerdo para seguir formando parte de la demanda colectiva.

También se puede encontrar más información en el acuerdo de conciliación. Puede obtener una copia del acuerdo de conciliación en www.TRQSettlement.com. Puedes enviar tus preguntas por correo electrónico a [email protected] o llamando al número gratuito 1-888-885-7703.

Los abogados del demandante representativo y del colectivo en esta demanda colectiva son KND Complex Litigation y Lex Group Inc.

Puede ponerse en contacto con los abogados del colectivo mediante fax o correo electrónico dirigido a:

TRQ Abogados de demandas colectivas

KND Complex Litigation

a la atención de Taek Soo Shin

Correo electrónico: [email protected]

Fax: (416) 352-7638

El Tribunal Superior de Quebec ha autorizado la difusión de este aviso.

Las preguntas sobre este aviso deben dirigirse a los abogados del colectivo y NO deben dirigirse al tribunal.

FUENTE Concilia Services Inc.