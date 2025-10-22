ACM Biolabs relata sinais favoráveis de segurança e farmacodinâmica inicial da administração intramuscular de ACM-CpG em pacientes com tumor sólido avançado

SINGAPURA, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A ACM Biolabs, empresa de biotecnologia em fase clínica que desenvolve imunoterapias de última geração baseadas em nanopartículas, anunciou hoje resultados clínicos iniciais encorajadores de seu estudo de Fase 1 em andamento do ACM-CpG, um agonista TLR9 formulado com a plataforma de polimerossomos proprietária da ACM por meio de uma colaboração estratégica com o National Cancer Centre Singapore (NCCS).

Experimentos pré-clínicos mostram que a formulação de nanopartículas ACM altera fundamentalmente o mecanismo de ação do CpG, permitindo a modulação mieloide por meio do envolvimento abrangente do TLR9 em tumores imunologicamente "frios". O ensaio clínico de Fase 1 (NCT06587295)[i] em andamento está recrutando pacientes com tumores sólidos avançados no NCCS para avaliar a segurança, tolerabilidade e efeitos farmacodinâmicos do ACM-CpG.

Os primeiros dados clínicos indicam que esses resultados pré-clínicos estão se aplicando aos seres humanos. Em pacientes com tumores sólidos avançados, a administração intramuscular de ACM-CpG - em doses semanais ou quinzenais tão baixas quanto 0,25 mg de CpG – demonstrou uma ativação imunológica sistêmica robusta, conforme evidenciado pelos dados de biomarcadores imunológicos. A terapia apresenta um perfil de segurança e tolerabilidade altamente favorável e, até o momento, não foram observadas toxicidades limitantes da dose.

"O TLR9 é há muito reconhecido como um alvo imunológico validado, mas o seu potencial terapêutico tem sido limitado por restrições relacionadas com a administração e a segurança," afirmou o Dr. Madhavan Nallani, CEO da ACM Biolabs. "Nossa administração intramuscular de nanopartículas permite a ativação imunológica sistêmica com um excelente perfil de segurança, criando oportunidades não apenas para tratamentos combinados, mas também para monoterapia direcionada em populações de pacientes com poucas opções de tratamento. Com o tempo, essa plataforma também poderá oferecer suporte a outras vias de administração, permitindo-nos adaptar as estratégias de tratamento a diversos tipos de tumores e atender a necessidades médicas significativas ainda não atendidas."

"O perfil de segurança e a clara atividade farmacodinâmica que observamos até agora são muito encorajadores, uma vez que dois dos três pacientes inscritos na dose de 0,25 mg apresentaram controle contínuo da doença há oito meses apenas com monoterapia", afirmou o Dr. Amit Jain, consultor sênior da Divisão de Oncologia Médica do Centro Nacional de Câncer de Singapura. "Estamos ansiosos para estudar maneiras de otimizar sua administração e maximizar seu potencial terapêutico para pacientes com câncer em estágio avançado."

A parceria é parcialmente financiada pelo Singapore's Industry Alignment Fund – Pre-Positioning (IAF-PP), que promove colaborações estratégicas entre o setor e institutos de pesquisa. Este estudo está avaliando o ACM-CpG em pacientes com câncer avançado de cabeça e pescoço, pulmão, bexiga e rim e foi elaborado para estabelecer a comprovação do mecanismo para apoiar o desenvolvimento clínico global.

Sobre a ACM Biolabs Pte Ltd

A ACM Biolabs está sediada em Singapura, com filiais na Basileia, na Suíça, e em Sydney, na Austrália. É uma empresa de biotecnologia em fase clínica que desenvolve vacinas direcionadas e imunoterapias utilizando sua plataforma patenteada de entrega de nanopartículas híbridas de polímero-lipídeo. O pipeline da empresa inclui candidatos nas áreas de oncologia, doenças infecciosas e inflamação, com foco na modulação imunológica de precisão e na administração de medicamentos de última geração.

