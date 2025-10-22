ACM Biolabs informa señales de seguridad favorables y farmacodinámica inicial tras la administración intramuscular de ACM-CpG en pacientes con tumores sólidos avanzados

SINGAPUR, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ACM Biolabs, una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla inmunoterapias de última generación basadas en nanopartículas, ha anunciado hoy los alentadores resultados clínicos preliminares de su estudio de fase 1 en curso sobre ACM-CpG, un agonista TLR9 formulado con la plataforma de polimerosomas patentada por ACM a través de una colaboración estratégica con el Centro Nacional del Cáncer de Singapur (NCCS, por sus siglas en inglés).

Los experimentos preclínicos muestran que la formulación de nanopartículas ACM altera fundamentalmente el mecanismo de acción del CpG, lo que permite la modulación mieloide a través de la participación integral del TLR9 en tumores inmunológicamente "fríos". El ensayo de fase 1 (NCT06587295)[i] en curso está reclutando pacientes con tumores sólidos avanzados en el NCCS para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y los efectos farmacodinámicos del ACM-CpG.

Los primeros datos clínicos indican que estos hallazgos preclínicos se están trasladando a los seres humanos. En pacientes con tumores sólidos avanzados, la administración intramuscular de ACM-CpG, en dosis semanales o quincenales tan bajas como 0,25 mg de CpG, ha demostrado una sólida activación inmunitaria sistémica, como lo demuestran los datos de biomarcadores inmunitarios. La terapia muestra un perfil de seguridad y tolerabilidad muy favorable y, hasta la fecha, no se han observado toxicidades que limiten la dosis.

"El TLR9 se reconoce desde hace tiempo como un objetivo inmunológico validado, pero su potencial terapéutico se ha visto limitado por restricciones en cuanto a la administración y la seguridad", afirmó el Dr. Madhavan Nallani, director ejecutivo de ACM Biolabs. "Nuestra administración intramuscular de nanopartículas permite la activación inmunitaria sistémica con un excelente perfil de seguridad, lo que crea oportunidades no solo para enfoques combinados, sino también para la monoterapia dirigida en poblaciones de pacientes con pocas opciones de tratamiento. Con el tiempo, esta plataforma también puede admitir vías de administración adicionales, lo que nos permite adaptar las estrategias de tratamiento a diversos entornos tumorales y abordar importantes necesidades médicas no cubiertas".

"El perfil de seguridad y la clara actividad farmacodinámica que hemos observado hasta ahora son muy alentadores, ya que dos de los tres pacientes inscritos en el nivel de dosis de 0,25 mg han mantenido el control de la enfermedad durante ocho meses con solo monoterapia", afirmó el Dr. Amit Jain, consultor sénior de la División de Oncología Médica del Centro Nacional del Cáncer de Singapur. "Esperamos explorar formas de optimizar su administración y maximizar su potencial terapéutico para los pacientes con cáncer avanzado".

La colaboración cuenta con el apoyo parcial de fondos del Fondo de Alineación Industrial - Preposicionamiento (IAF-PP) de Singapur, que fomenta las colaboraciones estratégicas entre la industria y los institutos de investigación. Este estudio evalúa el ACM-CpG en pacientes con cáncer avanzado de cabeza y cuello, pulmón, vejiga y riñón, y está diseñado para establecer la prueba del mecanismo que respalde el desarrollo clínico a nivel mundial.

Acerca de ACM Biolabs Pte Ltd

ACM Biolabs tiene su sede en Singapur y filiales en Basilea (Suiza) y Sídney (Australia). Es una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla vacunas e inmunoterapias específicas utilizando su plataforma patentada de administración de nanopartículas híbridas de polímeros y lípidos. La cartera de productos de la empresa incluye candidatos en los campos de la oncología, las enfermedades infecciosas y la inflamación, con especial atención a la modulación inmunológica de precisión y la administración de fármacos de última generación.

