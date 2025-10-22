ACM Biolabs rapporte des signaux d'innocuité favorables et une pharmacodynamique précoce pour l'administration intramusculaire d'ACM-CpG chez des patients atteints de tumeurs solides avancées

SINGAPOUR, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- ACM Biolabs, une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies à base de nanoparticules de nouvelle génération, annonce aujourd'hui des résultats cliniques préliminaires encourageants de son étude de phase 1 en cours sur ACM-CpG, un agoniste TLR9 formulé avec la plateforme polymersome exclusive d'ACM dans le cadre d'une collaboration stratégique avec le Centre national de lutte contre le cancer de Singapour (NCCS).

Les expériences précliniques montrent que la formulation des nanoparticules ACM modifie fondamentalement le mécanisme d'action du CpG, permettant une modulation myéloïde par l'engagement complet de TLR9 dans les tumeurs immunologiquement « froides ». L'essai de phase 1 (NCT06587295)[i] recrute des patients atteints de tumeurs solides avancées au NCCS afin d'évaluer l'innocuité, la tolérabilité et les effets pharmacodynamiques de l'ACM-CpG.

Les premières données cliniques indiquent que ces résultats précliniques se traduisent chez l'homme. Chez les patients atteints de tumeurs solides avancées, l'administration intramusculaire d'ACM-CpG - à des doses hebdomadaires ou bihebdomadaires de seulement 0,25 mg CpG - a démontré une activation immunitaire systémique robuste, comme en témoignent les données sur les biomarqueurs immunitaires. Le traitement présente un profil d'innocuité et de tolérance très favorable et, à ce jour, aucune toxicité limitant la dose n'a été observée.

« TLR9 est depuis longtemps reconnu comme une cible immunologique validée, mais son potentiel thérapeutique a été limité par des contraintes de livraison et d'innocuité », déclare Dr Madhavan Nallani, CEO d'ACM Biolabs. « Notre administration intramusculaire de nanoparticules permet une activation immunitaire systémique avec un excellent profil d'innocuité, créant des opportunités non seulement pour des approches combinées mais aussi pour des monothérapies ciblées dans des populations de patients ayant peu d'options thérapeutiques. Au fil du temps, cette plateforme peut également prendre en charge d'autres voies d'administration, ce qui nous permet d'adapter les stratégies de traitement à divers types de tumeurs et de répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits.

« Le profil d'innocuité et l'activité pharmacodynamique claire que nous avons observés jusqu'à présent sont très encourageants, deux des trois patients recrutés à la dose de 0,25 mg ayant contrôlé la maladie pendant huit mois en monothérapie », déclare Dr Amit Jain, consultant principal à la division d'oncologie médicale du Centre national de lutte contre le cancer de Singapour. « Nous allons explorer les moyens d'optimiser son administration et de maximiser son potentiel thérapeutique pour les patients atteints de cancers avancés.

Cette collaboration est en partie financée par l'Industry Alignment Fund - Pre-Positioning (IAF-PP) de Singapour, qui encourage les collaborations stratégiques entre l'industrie et les instituts de recherche. Cette étude évalue l'ACM-CpG chez des patients atteints de cancers avancés de la tête et du cou, du poumon, de la vessie et du rein et vise à établir la preuve du mécanisme pour soutenir le développement clinique global.

À propos d'ACM Biolabs Pte Ltd

ACM Biolabs a son siège à Singapour et des filiales à Bâle, en Suisse, et à Sydney, en Australie. Il s'agit d'une société de biotechnologie de stade clinique qui développe des vaccins et des immunothérapies ciblés à l'aide de sa plateforme brevetée d'administration de nanoparticules hybrides polymère-lipide. Le pipeline de l'entreprise comprend des candidats dans les domaines de l'oncologie, des maladies infectieuses et de l'inflammation, et se concentre sur la modulation immunitaire de précision et l'administration de médicaments de nouvelle génération.