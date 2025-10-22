ACM Biolabs informa de seguridad en la administración intramuscular de ACM-CpG

-ACM Biolabs informa de señales de seguridad favorables y farmacodinamia temprana de la administración intramuscular de ACM-CpG en pacientes con tumores sólidos avanzados

SINGAPUR, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ACM Biolabs, empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla inmunoterapias de última generación basadas en nanopartículas, anunció hoy los alentadores resultados clínicos preliminares de su estudio de fase 1 en curso sobre ACM-CpG, un agonista de TLR9 formulado con la plataforma de polimerosomas patentada de ACM, mediante una colaboración estratégica con el Centro Nacional del Cáncer de Singapur (NCCS).

Los experimentos preclínicos demuestran que la formulación de nanopartículas de ACM altera fundamentalmente el mecanismo de acción de CpG, lo que permite la modulación mieloide mediante la interacción integral de TLR9 en tumores inmunológicamente "fríos". El ensayo en curso de fase 1(NCT06587295)[i] está reclutando pacientes con tumores sólidos avanzados en el NCCS para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y los efectos farmacodinámicos de ACM-CpG.

Los primeros datos clínicos indican que estos hallazgos preclínicos se están trasladando a humanos. En pacientes con tumores sólidos avanzados, la administración intramuscular de ACM-CpG (en dosis semanales o quincenales de tan solo 0,25 mg de CpG) ha demostrado una sólida activación inmunitaria sistémica, como lo demuestran los datos de biomarcadores inmunitarios. La terapia muestra un perfil de seguridad y tolerabilidad muy favorable y, hasta la fecha, no se han observado toxicidades limitantes de la dosis.

"TLR9 se reconoce desde hace tiempo como una diana inmunológica validada, pero su potencial terapéutico se ha visto limitado por limitaciones de administración y seguridad", afirmó el Dr. Madhavan Nallani, consejero delegado de ACM Biolabs. "Nuestra administración intramuscular de nanopartículas permite la activación inmunitaria sistémica con un excelente perfil de seguridad, lo que genera oportunidades no solo para enfoques combinados, sino también para la monoterapia dirigida en poblaciones de pacientes con pocas opciones de tratamiento. Con el tiempo, esta plataforma también puede admitir vías de administración adicionales, lo que nos permite adaptar las estrategias de tratamiento a diversos entornos tumorales y abordar importantes necesidades médicas no cubiertas."

"El perfil de seguridad y la clara actividad farmacodinámica que hemos observado hasta el momento son muy alentadores: dos de los tres pacientes inscritos con la dosis de 0,25 mg lograron un control continuo de la enfermedad durante ocho meses con monoterapia", afirmó el Dr. Amit Jain, Consultor Sénior de la División de Oncología Médica del Centro Nacional del Cáncer de Singapur. "Esperamos explorar maneras de optimizar su administración y maximizar su potencial terapéutico para pacientes con cánceres avanzados".

La colaboración cuenta con el apoyo parcial del Fondo de Alineación de la Industria de Singapur - Preposicionamiento (IAF-PP), que fomenta la colaboración estratégica entre la industria y los institutos de investigación. Este estudio evalúa ACM-CpG en pacientes con cánceres avanzados de cabeza y cuello, pulmón, vejiga y riñón, y está diseñado para establecer pruebas del mecanismo que respalden el desarrollo clínico global.

Acerca de ACM Biolabs Pte Ltd

ACM Biolabs tiene su sede en Singapur y filiales en Basilea (Suiza) y Sídney (Australia). Es una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla vacunas dirigidas e inmunoterapias mediante su plataforma patentada de administración de nanopartículas híbridas de polímeros y lípidos. Su cartera de productos incluye candidatos en oncología, enfermedades infecciosas e inflamación, con especial atención a la modulación inmunitaria de precisión y la administración de fármacos de última generación.